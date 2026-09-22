La otra cara de la Premier League: el negocio de u$s9.000 millones que necesita gastar para seguir creciendo

La liga inglesa multiplicó sus ingresos y convirtió a sus clubes en activos de enorme valor. Al mismo tiempo, los salarios, las transferencias y la deuda alcanzaron niveles récord y obligaron a crear nuevas reglas para contener el gasto.

La Premier League es mucho más que una competencia de fútbol. Es una de las grandes industrias de entretenimiento del mundo y uno de los ejemplos más desarrollados de cómo un campeonato puede convertirse en una plataforma global de negocios.

Desde su creación en 1992, la Premier pasó de ser un espectáculo deportivo nacional a transformarse en un activo mundial. Los clubes dejaron de depender exclusivamente de sus socios y de la venta de entradas para convertirse en marcas globales capaces de generar grandes ingresos por televisión, publicidad, merchandising, patrocinios, estadios, transferencias y explotación comercial de sus contenidos.

Ese proceso de cambio se produjo como consecuencia de quienes se pusieron a la cabeza de los clubes. Capitales estadounidenses, fondos soberanos de Medio Oriente, empresarios tecnológicos, fondos de inversión y grandes fortunas comenzaron a desembarcar en las instituciones.

El resultado tiene claros y oscuros . Los claros muestran la potencia de un negocio que logró internacionalizarse como ningún otro campeonato. Los oscuros exhiben el costo de esa transformación: una competencia donde invertir permanentemente dejó de ser una opción y pasó a convertirse, muchas veces, en una necesidad para mantener el valor deportivo y comercial del activo.

La liga logró construir un producto que se vende prácticamente en todo el planeta. Los derechos audiovisuales dejaron de ser solamente una fuente de financiamiento para transformarse en uno de los principales ingresos estratégicos de los clubes.

Los números hablan por sí solos. En la temporada 2024/25, los clubes de la Premier League generaron ingresos conjuntos por u$s9.100 millones, un crecimiento del 8% interanual, aunque la consultora Deloitte estima que los ingresos podrían haber superado los u$s9.400 millones en 2025/26.

La televisión representa una parte trascendental de ese negocio: los derechos audiovisuales aportaron unos u$s4.550 millones, mientras que los ingresos comerciales alcanzaron alrededor de u$s3.220 millones. Los ingresos de día de partido, además, superaron por primera vez los u$s1.340 millones.

A todo esto, la Premier sumó una política agresiva de expansión internacional. Ubicó su producto y construyó audiencias en Asia, Estados Unidos, Medio Oriente y América Latina y convirtió a sus clubes en marcas reconocibles incluso en mercados donde, hasta ese momento, el fútbol inglés no forma parte de la tradición deportiva.

Ese modelo generó un círculo de crecimiento, pues a más audiencia llegaron mejores contratos comerciales y esto permite contratar jugadores de mayor nivel, quienes, en definitiva, son los que hacen un espectáculo más atractivo e incrementan el valor de los derechos audiovisuales.

El otro gran atractivo fue la posibilidad de invertir en clubes con marcas históricas y con acceso a una competencia que ya funciona como una plataforma internacional.

Chelsea, Manchester United, Liverpool, Newcastle, Everton, Bournemouth, Burnley y Southampton, entre muchos otros, quedaron vinculados durante los últimos años con diferentes grupos de inversión.

No todos tienen el mismo modelo ni persiguen los mismos objetivos, pues hay propietarios que buscan desarrollar el club durante décadas, mientras que otros buscan incrementar su valor para vender una participación en el futuro. También existen fondos que buscan construir redes de clubes a nivel mundial, desarrollar jugadores y generar negocios alrededor de las transferencias.

Al mismo tiempo, este mercado transformó a los clubes ingleses en activos deportivos, comerciales e inmobiliarios al mismo tiempo.

El caso de Liverpool lo demuestra. En agosto de 2026, Fenway Sports Group acordó vender una participación minoritaria a 1892 Holdings, un consorcio encabezado por Amit Bhatia e integrado, entre otros, por K5 Sports, cuyo principal inversor es Jeff Bezos. La operación representa el 38% del capital y ubica la valoración del club alrededor de u$s7.370 millones. No obstante, FSG mantiene el control operativo.

El lado oscuro es ganar a costa de gastar

El mismo mecanismo que hizo crecer a la Premier produjo una presión difícil de detener. Los clubes no compiten solamente por títulos, también lo hacen por conservar su lugar dentro de una industria sumamente rentable.

Estar en la Premier significa acceder a una determinada escala de ingresos, por lo que descender implica perder buena parte de ellos y generar una presión financiera enorme.

Un club puede gastar para intentar subir de categoría, para mantenerse o para clasificarse a copas europeas, pero cuando todos los clubes hacen lo mismo, la competencia genera una inflación permanente en salarios, transferencias, infraestructura y costos operativos.

Así el negocio se transforma entonces en una carrera, en donde no alcanza con tener ingresos, sino que los clubes tienen que seguir invirtiendo para no perder la posición alcanzada.

El mercado de transferencias es el mejor ejemplo. En el verano europeo de 2025, los clubes de la Premier gastaron un récord de u$s4.020 millones, representando el 51% de todo el gasto bruto de las cinco grandes ligas europeas, llegando el gasto neto a alrededor de u$s1.610 millones.

Estos montos explican por qué la Premier funciona como un poderoso motor de inflación futbolística: el capital disponible permite pagar transferencias y salarios que elevan permanentemente la vara para el resto del mercado.

Tampoco, la llegada de inversores privados elimina el riesgo deportivo. Un propietario puede poner dinero, contratar jugadores, modernizar un estadio y mejorar la estructura comercial, pero no puede garantizar que el equipo gane, se clasifique a una copa europea o evite el descenso.

Los números muestran esa tensión. Los salarios de los clubes de la Premier alcanzaron un récord de u$s5.900 millones, en 2024/25 y el costo salarial equivale a cerca del 65% de los ingresos de la competencia.

Al mismo tiempo, las pérdidas antes de impuestos se dispararon a aproximadamente u$s1.270 millones. La deuda neta colectiva alcanzó unos u$s4.820 millones.

No significa que el negocio haya dejado de ser atractivo; lo que deja en claro es que la capacidad de generar ingresos extraordinarios convive con una estructura de costos y de inversión cada vez más exigente.

La transformación también puede observarse en el valor de las instituciones.El caso de Chelsea es uno de los más significativos. En 2022, el consorcio BlueCo, encabezado por Todd Boehly y Clearlake Capital, adquirió el club por unos u$s3.350 millones, con un compromiso adicional de inversión cercano a los u$s2.340 millones.

En septiembre de 2026, la estructura accionaria volvió a modificarse: Clearlake acordó comprar la participación combinada del 25% que tenían Boehly y Mark Walter por unos u$s1.270 millones. La operación valoró al Chelsea en alrededor de u$s6.700 millones, incluyendo deuda, y deja a Clearlake con el control total del club.

Es uno de los ejemplos más claros de cómo el fútbol inglés se convirtió también en un mercado de valorización de activos.

Tampoco el desembarco del capital internacional se limita a Estados Unidos. El Newcastle United fue adquirido en 2021 por un grupo encabezado por el Public Investment Fund de Arabia Saudita por u$s409 millones.

La Premier League tiene un claro oscuro: el claro es el negocio global; el oscuro es el costo de sostenerlo. X

El fenómeno forma parte de una tendencia más amplia: los clubes ingleses se convirtieron en activos atractivos para fondos de inversión, empresarios tecnológicos, compañías multinacionales y capitales soberanos.

La Premier también muestra que la llegada de capital privado no significa necesariamente que todos los recursos sean aportes de capital. Los clubes pueden recurrir a préstamos, estructuras de financiamiento y deuda para desarrollar estadios, centros de entrenamiento, planteles o adquisiciones.

Deloitte calcula que la deuda neta de los clubes de la Premier llegó a u$s4.820 millones, al cierre de 2024/25, frente a u$s4,013 millones un año antes. El endeudamiento está vinculado, entre otros factores, con inversiones en infraestructura y planteles.

Ese dato introduce otra de las zonas grises del modelo, ya que el club puede aumentar su valor mientras simultáneamente incrementa su deuda.

La expansión del capital también dio origen al fenómeno de los grupos multiclub. Un mismo inversor puede controlar o participar en diferentes instituciones de distintos países. La lógica empresarial es clara: compartir scouting, desarrollar jugadores, intercambiar conocimiento, ampliar mercados y generar sinergias, modificando la naturaleza tradicional del club, ya que deja de ser necesariamente una unidad aislada y comienza a formar parte de una red internacional.

Para el inversor puede ser una ventaja, pero para el fútbol tradicional abre preguntas sobre independencia, identidad y toma de decisiones. Esta es otra de las zonas grises del nuevo negocio.

La dimensión del negocio terminó haciendo inevitable una mayor regulación. Desde la temporada 2026/27, la Premier reemplazó el antiguo sistema de Profitability and Sustainability Rules por dos mecanismos nuevos: Squad Cost Ratio (SCR) y Sustainability and Systemic Resilience (SSR).

El SCR limita el gasto deportivo al 85% de los ingresos futbolísticos y del resultado neto por transferencias, con un margen adicional multianual que permite superar ese umbral bajo determinadas condiciones. Los clubes que compiten en Europa, además, deben respetar el límite del 70% establecido por UEFA.

El objetivo es evitar que la carrera por competir termine comprometiendo la estabilidad financiera.

Qué pasa con las SAD en Argentina

Ahí aparece el punto central para el debate argentino. La experiencia inglesa no permite afirmar que las Sociedades Anónimas Deportivas sean buenas o malas por definición.

La Premier League muestra algo diferente: una estructura societaria funciona dentro de un ecosistema económico determinado, donde pudo desarrollar su modelo porque detrás existe un enorme mercado audiovisual, una industria deportiva internacional, estadios de gran escala, marcas globales, patrocinadores multinacionales, capacidad de atraer capital y un mercado de jugadores de enorme valor.

En cambio, en la Argentina se vive otra realidad. Los clubes tienen una relación histórica con sus socios y cumplen una función social y cultural que excede ampliamente al equipo profesional. Sus estructuras de ingresos son diferentes y la escala del mercado local también lo es. Por eso, el modelo inglés no puede trasladarse en forma automática al fútbol argentino.

La discusión sobre las SAD debería contemplar no solamente quién controla las acciones de un club, sino también qué capital ingresaría, bajo qué condiciones, cómo se financiarían las inversiones, qué sucedería ante un retiro del inversor, cómo se protegería el patrimonio institucional y qué mecanismos existirían para evitar situaciones de insolvencia.

La experiencia inglesa permite desplazar la discusión de una cuestión estrictamente societaria hacia una económica. El verdadero interrogante no es solamente quién es el dueño de un club, sino cómo se financia, quién asume el riesgo, qué controles existen, cómo se protege el patrimonio institucional y qué sucede cuando el inversor decide retirarse.

En una sociedad privada, el capital puede ingresar con mayor facilidad, pero también puede salir; la valorización del activo puede crecer y también caer; un inversor puede tener una estrategia de largo plazo, pero también puede buscar una salida futura. En cambio, en una asociación civil, la propiedad institucional está vinculada a los socios y el club no funciona bajo la misma lógica de valorización accionaria.

Ninguno de estos elementos resuelve por sí solo el problema financiero.

El caso británico demuestra precisamente eso: para administrar una industria deportiva de más de u$s9.000 millones hacen falta capital, ingresos, profesionalización y reglas de sostenibilidad.

La Premier League demuestra que el capital privado puede transformar radicalmente una industria deportiva, convertirla en un producto global y atraer inversiones millonarias, elevando el valor de sus clubes y de la competencia misma. Sin embargo, otros números muestran también la otra cara del negocio.

La Premier tiene un claro oscuro: el claro es el negocio global; el oscuro es el costo de sostenerlo. Entre ambos aparece la pregunta que atraviesa el debate argentino: cómo incorporar capital y profesionalizar la gestión sin asumir el riesgo de que un modelo construido para el fútbol inglés pueda funcionar de la misma manera en otra estructura económica y social.