El negocio detrás del fútbol: cuánto valen hoy los gigantes de la Premier League

Los principales clubes ingleses alcanzan valores inéditos pese a que muchos todavía registran pérdidas. Liverpool, Chelsea y Manchester United muestran hasta dónde llegó el precio de pertenecer a la elite de una liga con ingresos crecientes, contratos millonarios y una audiencia global.

El valor de los equipos de la Premier League es exponencial. La venta del Liverpool valorizó al club en u$s7.460 millones

Los valores de las transferencias de jugadores siguen subiendo cada vez más en la Premier League . Ya se han gastado más de u$s2.710 millones en este mercado de fichajes y aún quedan dos semanas para seguir comprando nuevos jugadores.

Las cifras resultan escalofriantes , pero durante la cuenta regresiva para otra temporada, que comienza el viernes por la noche, hubo otro indicador para ilustrar el rápido crecimiento financiero de la Premier League y de los equipos que conforman su élite: el aumento del valor de los clubes más importantes.

La decisión de Fenway Sports Group de vender una participación del 38% del Liverpool a un consorcio que incluye a Amit Bhatia y al fundador de Amazon, Jeff Bezos, elevó la vara a niveles sin precedentes la semana pasada. Esta inversión valora al Liverpool en alrededor de u$s7.460 millones , superando la cifra alcanzada en 2024 con la llegada de Sir Jim Ratcliffe al Manchester United, donde una participación del 25% valoraba al club en u$s5.800 millones.

El Chelsea también volvió a la mesa de negociaciones. Todd Boehly y Mark Walter están en conversaciones para vender su participación del 13,8% al copropietario Clearlake Capital en una operación que valora al Chelsea en u$s6.800 millones. No está claro si Clearlake aceptará ese precio, pero supondría más del doble de los u$s3.120 millones que se invirtieron en la compra del club a Roman Abramovich en 2022.

Las cifras superan con creces lo que la mayoría de los expertos del sector, como Forbes y Sportico, consideran el valor de estos clubes. La consultora internacional Football Benchmark, otra que elabora evaluaciones anuales de los clubes más importantes de Europa, valoró al Liverpool entre u$s5.500 millones y u$s5.700 millones en su clasificación de 2026, mientras que el Chelsea figuraba entre u$s3.390 millones y u$s3.660 millones.

Factores que impulsan el aumento del valor de los clubes más importantes

El crecimiento en la última década fue exponencial y sigue consolidándose. La temporada pasada se distribuyeron más de u$s4.400 millones entre los 20 clubes de la Premier League, casi el doble de los u$s2.211 millones repartidos en la campaña 2015-16. Esto significa que los clubes más importantes, incluido el Liverpool, pueden esperar generar ingresos anuales superiores a los u$s950 millones, con la aspiración de seguir los pasos del Real Madrid y superar la marca de los u$s1.350 millones en los próximos años. Los ingresos por partidos también están aumentando, junto con las ganancias comerciales. Estas últimas para el Liverpool fueron de u$s438 millones en sus cuentas más recientes (2024-25), cinco veces más que cuando Fenway Sports Group llegó en 2010.

Eso no quiere decir que la mayoría de los grandes de la Premier League sean rentables. Las pérdidas son habituales en un mercado donde el crecimiento de los ingresos no ha seguido el ritmo del aumento de los precios de los traspasos y los salarios. El Liverpool, el club más rentable de la Premier League, apenas superó la fase de crecimiento durante la era Fenway Sports Group.

“El valor de la escasez que supone ser propietario de un club de la Premier League es, en esencia, lo que está impulsando al alza los precios”, afirma Christina Philippou, profesora asociada de contabilidad y finanzas deportivas en la Universidad de Portsmouth.

Los clubes de fútbol ingleses, incluso los de la Premier League, no son extremadamente rentables. De hecho, es probable que no lo sean en absoluto. Esto hace que estas valoraciones sean muy difíciles de entender a menos que se analicen los factores más externos.

“Si observamos el perfil de las personas que rodean a las franquicias deportivas, muchas de ellas trabajan en el sector tecnológico y en industrias similares. Se trata más bien de diversificar sus inversiones hacia un sector que consideran menos vulnerable y con mayor probabilidad de conservar su valor.”

El perfil de los inversores en el fútbol inglés refleja claramente esta creencia. La afluencia de capital procedente de Estados Unidos ha transformado radicalmente el panorama de la propiedad en los últimos 20 años, y grupos de capital riesgo, como Clearlake, vieron una oportunidad para obtener rentabilidad a largo plazo.

“Los aspectos comerciales son los que se tienen en cuenta para impulsar las valoraciones más allá de lo que podemos medir en un estado de resultados y un balance”, afirma Dan Plumley, profesor titular de finanzas deportivas en la Universidad de Loughborough.

“Estos inversores estadounidenses siguen considerando que los clubes de la Premier League están infravalorados en comparación con las franquicias estadounidenses y ven oportunidades para generar valor, ya sea a través de nuevas iniciativas de retransmisión o suscripciones, monetizando así a los aficionados de todo el mundo. Siguen viendo potencial de crecimiento en esos mercados.”

Los dos clubes más importantes de Inglaterra, el Manchester United y el Liverpool, fueron los únicos en figurar en la lista más reciente de Forbes de los 50 equipos deportivos más valiosos, y se consideró que el Liverpool estaba a la par con los Detroit Lions y los Toronto Raptors, compartiendo el puesto 48. Se estimó que 29 equipos de la NFL tenían un valor teórico mayor, y apenas la semana pasada se acordó la venta en u$s12.500 millones de los LA Lakers a Josh Kushner, el inversor que estuvo en el centro del intento de adquisición de la FIFA.

Determinar el valor de cualquier organización deportiva es una tarea compleja. Si bien existen diversas fórmulas, la valoración de un club de fútbol, a diferencia de la de cualquier otra empresa, es un proceso aún incipiente.

Todd Boehly y Mark Walter están en conversaciones para vender su participación del 13,8% al copropietario Clearlake Capital en una operación que valora al Chelsea en u$s6.800 millones. X

El punto de partida más sencillo solía ser un multiplicador de ingresos, y la cifra final se ajustaba con otros factores, como los activos, el estadio y la marca. Un club de mitad de tabla de la Premier League podría valorarse aproximadamente en el doble de sus ingresos anuales, mientras que los clubes de élite se valorarían en cinco o seis veces sus ingresos. El valor del Liverpool en 2026 ronda ocho veces esa cifra. El Chelsea, por su parte, alcanzaría las diez veces si se buscaran u$s6.790 millones.

Ya sea por la llegada de Bhatia y Bezos al Liverpool o por la consideración de Clearlake de aumentar su participación en el Chelsea, existe la sensación de que estas oportunidades son escasas. En la última década se han producido pequeños cambios en las estructuras de propiedad del Arsenal, el Manchester City y el Tottenham Hotspur, pero sin que se haya cedido el control. Las estructuras de otros grandes clubes europeos, como el Real Madrid, el Barcelona y el Bayern de Múnich, también las hacen inaccesibles.

“Estas oportunidades no se presentan muy a menudo”, afirma Plumley. “Se trata de algunos de los clubes más exclusivos del mundo, ¿y con qué frecuencia se tiene la oportunidad de adquirir una participación en uno o comprarlos por completo?”

El resto de la Premier League estará tomando nota. Las inversiones en el Chelsea y el Manchester United alcanzaron nuevos récords, y la venta de una participación en el Liverpool marcó otro hito. Los u$s414 millones que un consorcio respaldado por Arabia Saudí gastó para comprar el Newcastle United en 2021 parecen ahora una cifra insignificante.

Los valores seguirán creciendo

No hay indicios de desaceleración, al menos para la élite. La Premier League cuenta con una serie de lucrativos acuerdos de retransmisión, tanto nacionales como internacionales, vigentes hasta 2029, mientras que la UEFA también ha establecido nuevos y mejorados acuerdos televisivos que comenzarán la próxima temporada y se extenderán hasta 2031. Estos acuerdos ofrecen protección financiera a los clubes más importantes, incluso si el competitivo proceso de clasificación para la Liga de Campeones introduce posibles variables.

El Leicester, sin embargo, sirve de ejemplo de las limitaciones. A diferencia de los deportes estadounidenses, donde las franquicias están vinculadas a ligas rentables, siempre existirá la amenaza del descenso y la disminución de los ingresos, factores que preocupan a quienes consideran entrar en el fútbol inglés. El Tottenham estuvo a punto de descender de la Premier League la temporada pasada, un desenlace que habría alterado drásticamente su valoración.

Sin embargo, también existen garantías que resultan atractivas. El Manchester United no ha ganado la Premier League desde la temporada 2012-13, pero cuenta con una afición como pocas en el mundo. La falta de títulos no ha frenado el crecimiento del valor del club, que sigue siendo una de las marcas más reconocibles del deporte. A pesar de las pérdidas en la Premier League, conserva un cierto grado de seguridad en un mundo donde el deporte en vivo ocupa un lugar cada vez más singular