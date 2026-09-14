Escándalo en la Premier League: reconocieron el error del VAR que le dio el triunfo al Manchester City + Agregar ámbito en









El comité arbitral inglés reconoció un grosero “error de juicio” en lo que fue la interpretación de la jugada del gol de Haaland que contó con la participación de Enzo Fernández.

Escándalo en la Premier League: reconocieron el error del VAR que le dio el triunfo al Manchester City

El clásico de Manchester entre el United y el City, en el que los "ciudadanos" se impusieron por 1-0, quedó envuelto en polémica luego de que se confirmara que el VAR falló en la revisión del único gol del partido.

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Dicha anotación llegó a los 15 minutos del complemento, cuando el noruego Erling Haaland conectó solo en el área chica para darle el triunfo al Manchester City. Si bien el gol fue anulado en un principio, finalmente fue convalidado tras la revisión en el VAR, por lo que el City consiguió tres puntos claves en Old Trafford para mantener el puntaje ideal y hundir aún más a su clásico rival.

La discusión giró en torno a la posición del argentino Enzo Fernández, quien estaba en posición adelantada aunque el árbitro Michael Oliver consideró que no llegó a influir en la jugada.

¿Qué te parece? El semiautomático confirmó la posición de Haaland y convalidó el gol del Noruego para el 1-0 del City vs. United.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tdn4qGHXDv — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026 Sin embargo, el organismo Pro Referees emitió un comunicado luego del encuentro en el que subrayó que el gol del Manchester City pudo haber sido anulado. “La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición legal”, comenzó el comunicado.

Pero marcaron que “en el mismo ataque se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva... Sin embargo, en esta ocasión el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo”.