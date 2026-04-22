Lanzan una plataforma de compliance con inteligencia artificial para empresas que operan a nivel global

En un contexto de creciente exigencia regulatoria y presión internacional sobre las empresas argentinas, la firma Ransen Group anunció el lanzamiento de Auditra, una plataforma tecnológica que busca transformar el compliance en una herramienta estratégica para los negocios y no en una barrera operativa.

A diferencia de otras herramientas del mercado, Auditra no nace desde la lógica puramente tecnológica, sino desde la práctica profesional del compliance.

En un contexto de creciente exigencia regulatoria y presión internacional sobre las empresas argentinas, la firma Ransen Group anunció el lanzamiento de Auditra, una plataforma tecnológica que busca transformar el compliance en una herramienta estratégica para los negocios y no en una barrera operativa.

El desarrollo, realizado en conjunto con la compañía tecnológica Involve, surge a partir de más de dos décadas de experiencia en el terreno regulatorio de la abogada Cecilia De Maio, quien lideró investigaciones complejas en América Latina y el Caribe y ahora apuesta a traducir ese conocimiento en una solución escalable para organizaciones de distintos tamaños.

A diferencia de otras herramientas del mercado, Auditra no nace desde la lógica puramente tecnológica, sino desde la práctica profesional del compliance. Ese enfoque busca responder a una necesidad concreta: que las empresas puedan cumplir con estándares internacionales sin que eso implique frenar su crecimiento o complejizar su operatoria diaria.

“El compliance no puede seguir siendo el departamento que frena negocios. Tiene que ser la infraestructura que los hace posibles”, sostuvo De Maio, quien además explicó que el objetivo es automatizar tareas repetitivas para liberar a los equipos y enfocarlos en el análisis estratégico y la toma de decisiones.

El lanzamiento de la plataforma se da en un momento particular para la Argentina. Mientras el Gobierno avanza con procesos de simplificación normativa a nivel local, los estándares internacionales —especialmente en el sistema financiero— se mantienen elevados.

Esto genera una tensión para empresas que operan con contrapartes en el exterior, como fintechs, ALyCs y compañías de comercio internacional, que deben demostrar en forma permanente que cumplen con prácticas globales más allá de la normativa local.

En ese escenario, el compliance deja de ser un costo administrativo y se transforma en un requisito clave para acceder a mercados, financiamiento y alianzas estratégicas. La trazabilidad, la transparencia y el control de riesgos pasan a ser condiciones necesarias para competir.

Según datos de la Cámara Argentina Fintech, las empresas de tecnología regulatoria —conocidas como RegTech— representan apenas el 2% del ecosistema local. Sin embargo, su rol es determinante para que el resto del sector pueda escalar sin entrar en conflicto con marcos regulatorios cada vez más exigentes.

Un sistema modular pensado para escalar

Auditra se presenta como un ecosistema integral de cumplimiento regulatorio que puede implementarse de manera completa o por módulos, según las necesidades de cada organización. Esta lógica permite que empresas en distintas etapas de desarrollo adopten la herramienta de forma progresiva.

La plataforma incluye soluciones para canal de denuncias, verificación de identidad, gestión de riesgos, monitoreo de transacciones, due diligence avanzada, control de terceros, validación de personal y capacitación continua. Todo el sistema está integrado con un asistente de inteligencia artificial que acompaña los procesos sin reemplazar el rol profesional.

El objetivo es construir una estructura automatizada, auditable y conectada que permita reducir errores, mejorar tiempos de respuesta y garantizar estándares de cumplimiento en operaciones complejas.

Compliance como activo estratégico

Más allá de la tecnología, el concepto que impulsa el lanzamiento es un cambio de paradigma. El compliance deja de ser visto como una obligación impuesta por reguladores y pasa a ser una ventaja competitiva en mercados globalizados.

Para empresas argentinas que buscan expandirse, contar con sistemas robustos de control puede ser la diferencia entre acceder o quedar afuera de determinados circuitos financieros. En un mundo donde la trazabilidad es clave, la capacidad de demostrar cumplimiento se convierte en un activo central.

En esa línea, el lanzamiento de Auditra también busca generar comunidad y debate en torno a estas transformaciones. El próximo 27 de abril, De Maio participará de un conversatorio junto a especialistas del sector para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el compliance y las nuevas tendencias regulatorias.

De la experiencia en campo a la solución tecnológica

La trayectoria de De Maio es uno de los pilares del proyecto. Con una década de trabajo en investigaciones internacionales y participación activa en espacios especializados como la FIBA AML Conference, su experiencia permitió identificar las principales falencias del sistema tradicional.

La plataforma busca precisamente cerrar esa brecha entre la normativa y la práctica, ofreciendo herramientas que no solo cumplan con requisitos formales, sino que también sean operativas en el día a día de las empresas.

El desarrollo conjunto con Involve permitió convertir ese conocimiento en una solución digital adaptable, con foco en eficiencia y escalabilidad.

Un mercado en transformación

El avance de soluciones como Auditra refleja una tendencia más amplia: la digitalización del cumplimiento normativo en un contexto donde las regulaciones no dejan de crecer en complejidad.

Para la Argentina, este tipo de herramientas puede resultar clave en un momento en el que el país busca integrarse más activamente a los mercados internacionales. La capacidad de cumplir con estándares globales será determinante para atraer inversiones y potenciar exportaciones.

En ese marco, el lanzamiento no solo representa la aparición de una nueva plataforma, sino también un síntoma de cómo está cambiando la forma en que las empresas entienden el compliance: ya no como una carga, sino como una condición necesaria para operar en el mundo.