Este 23 de diciembre los shopping extenderán su horario de cierre hasta las 4:00 a.m. y ofrecerán promociones de hasta el 50%. Este evento que ya se convirtió en un hito brindará una programación repleta de experiencias, junto con promociones y oportunidades de compra exclusivas para ese día.
Llega una nueva edición de Noche Shopping con descuentos de hasta 50%, espectáculos gratuitos y sorpresas para disfrutar hasta la madrugada
Los 15 centros comerciales de Grupo IRSA se preparan para esta gran celebración. Música y shows en vivo, el sorteo de dos autos 0 KM y promociones sorpresa pensadas para recibir la Navidad.
Desde shows gratuitos en vivo, fotos con Papá Noel para toda la familia, espacios de tattoo y glitter, actividades infantiles recreativas como un show musical de Topa y hasta la posibilidad de ganarse dos autos 0 KM y participar por otros premios que brindará cada centro comercial, Noche Shopping es sinónimo de compras y celebración.
“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros shopping se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.
Promociones bancarias destacadas de diciembre
- Banco Galicia: el 15, 16, 22 y 23 todos los shopping ofrecerán descuentos del 20% y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general de clientes. Para la categoría Éminent habrá descuento del 30%, con 6 cuotas sin interés.
- Banco Provincia (PBA): del 20 al 23 habrá 20% off y hasta 3 cuotas sin interés en todos los centros comerciales de AMBA del Grupo IRSA.
- ICBC: los días 17 y 18, el banco ofrecerá descuentos en todos los shopping de Grupo IRSA que van desde el 10% (sin tope de reintegro) hasta el 40% (con tope de reintegro) y hasta 6 cuotas sin interés.
- Naranja X: los sábados de diciembre en Abasto Shopping y Alto Avellaneda se ofrecerá 30% off (Plan Z) y hasta 3 cuotas sin interés. Por su parte, en los centros comerciales de AMBA y los del interior la entidad ofrecerá del 21 al 24 30% off (Plan Z) y cuotas de hasta 3 o 5 sin interés.
- Santander: el especial Súper Miércoles del 17/12 brindará un 10% off en perfumería, librería y joyerías adheridas; un 25% off sin tope de reintegro y hasta 9 cuotas sin interés y un 30% para clientes Select, sin tope y también hasta 9 cuotas sin interés.
- BBVA: del 18 al 24 de diciembre, habrá 20% de reintegro y hasta 6 cuotas pagando desde la App BBVA con tarjetas de crédito, escaneando QR MODO (Cartera General). Tope de devolución: $40.000 por usuario. Además, los clientes que cobran haberes en BBVA acceden a un 10% de reintegro adicional.
Promociones con billeteras virtuales en diciembre
Con las billeteras virtuales, desde el 15 al 24 se sumará MODO ofreciendo un 10% off adicional a las promos de los bancos adheridos, y el 19 y 20 un 20% off.
Cronograma de actividades para toda la familia en diciembre
ABASTO SHOPPING
Hasta el 23/12, Abasto Shopping celebra la Navidad con Papá Noel, foto impresa gratuita, talleres navideños (15 a 20 hs) y shows itinerantes con premios (16 a 18 hs).
- Noche Shopping: habrá propuestas especiales de 19 a 04 hs
- Batucadas y artistas circenses recorriendo el mall.
- Papá Noel en sus horarios habituales, con foto gratuita.
- Taller infantil “Gorro Mágico” y cartas a Papá Noel (15 a 19 hs).
- Shows en vivo – Abasto Modo Cumbia:
- 19 hs: Román, el Original
- Post medianoche: Hernán y La Champions Liga
- DJ en vivo y conducción de Rama López.
- De 19 a 03 hs, los clientes podrán participar de sorteos cargando facturas desde $100.000 en ¡appa!,con premios que incluyen PlayStation 5 y ¡appa! GIFT.
Más info en IG: https://www.instagram.com/abasto_shopping/?hl=es-la
ALCORTA SHOPPING
El jueves 18/12 a las 17 hs se realizará un taller de cuentacuentos en Yenny, dentro de la Casita dePapá Noel, ubicada en el Nivel 1.
Además, Papá Noel estará presente hasta el 23/12, de 12 a 21 hs, para que los visitantes puedanacercarse, sacarse fotos y recibir cartas.
- Noche Shopping: habrá propuestas especiales de 10 a 23 hs
- Se celebrará con promociones exclusivas y actividades especiales: regalos por compra a través de la dinámica “Jugá y Ganá”, presentando una factura superior a $200.000 en el Concierge Alcorta, con premios de marcas seleccionadas.
- 16 hs: se ofrecerá un show de globología en vivo, con creación de figuras como animales y personajes navideños. La actividad es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción.
- 17 hs: tendrá lugar un show musical en el árbol de navidad con la participación de Mia Frankel (@miafrankel), ex participante del programa La Voz.
Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DSC83waAD1c/?img_index=1&igsh=bG1yZXhwOXhrejhz
ALTO AVELLANEDA
Papá Noel estará presente todos los días hasta el 24/12, esperando a los más chicos para la clásica foto navideña, con los siguientes horarios: del 22/12, de 11 a 21 h; el 23/12, de 11 a 00 h; y el 24/12, de 10 a 16 h.
- Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las 04 hs
- DJ set en un sector especialmente ambientado
- Barra de tragos sin alcohol personalizada
- Stand de pochoclos y algodón de azúcar
- Glitter y tatuajes temporales
- Fotos Polaroid
- Bailarines caracterizados como el Grinch, elfos y capibaras navideños.
- Gran cierre en Maldini, hasta las 04 hs, con la propuesta musical de La Champions Liga.
Más info en IG: https:/ www.instagram.com/p/DSGP9wGErLS/?img_index=3&igsh=MW10ZzNvczl3bGc5cg==
ALTO COMAHUE
El shopping contará con talleres de cookies y cerámica, espacios para escribir cartas a Papá Noel y la posibilidad de visitarlo del 17 al 23 de diciembre inclusive. Además, del 20 al 23/12, los visitantes podrán disfrutar de un Calendario de Adviento con sorpresas especiales.
A estas propuestas se suma un sorteo por un viaje a Búzios, Brasil, vigente hasta el 31/12. Para participar, los clientes deberán cargar en Appa! una factura de $120.000 o más.
- Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las 00 hs
- Decoración especial en locales adheridos
- DJ en vivo y glitter bar
- Patrullas artísticas con bailarines caracterizados como candys y cascanueces, con
- intervenciones coreografiadas en la apertura y el cierre
- Shows de saxofón (apertura, intermedio y cierre)
- Máquina lanza papelitos para el cierre de la noche
- Recepción especial en el estacionamiento con personal caracterizado como Santa y entrega de caramelos brandeados de Alto Comahue
Más info en IG: https:/ www.instagram.com/p/DSF_FXtkhiT/?igsh=MXU2ZWMwb29sbHUweA==
ALTO NOA
Del 2 al 18/12 habrá talleres familiares (adornos navideños, crochet navideño y pastelería). Papá Noel estará presente hasta el 23/12 y se podrá participar de talleres infantiles, hasta la misma fecha.
- Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las 23 hs
- 11 a 13 hs: Talleres infantiles con cuentos, armado de cartas a Papá Noel y piezas de yeso para pintar.
- 18 a 20 hs: Papá Noel en el Árbol de Navidad para recibir cartas y sacarse fotos.
- Desde las 19 hs: animación navideña con duendes, El Grinch, patinadores caracterizados como Cascanueces y bailarines.
Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DRuX1KuDUqL/?img_index=3&igsh=djBteDd2emVvemtv
ALTO PALERMO
Desde el 19/12 hasta Noche Shopping inclusive: El shopping contará con un espacio de Wrap & Lettering, donde las familias podrán envolver y personalizar sus regalos, incluyendo la realización de cartas en el momento. Además, artistas itinerantes recorrerán el shopping regalando tatuajes temporales: los clientes podrán elegir su diseño escaneando el QR de appa y recibirlo al instante.
Entre las propuestas especiales se destaca Misión Alto Palermo: presentando una factura de $130.000 o más y cargándola en appa, los clientes podrán participar de un juego interactivo. Quienes logren salvar al Grinch de una caja con láseres se llevarán tote bags intervenidas por artistas o sublimadas, además de premios de marcas participantes.
La experiencia se completa con artistas itinerantes que regalarán fotografías Polaroid y paletas dulces, y con freestylers que recorrerán el shopping interactuando con el público e informando sobre las acciones y descuentos disponibles.
Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DR2TwgGEXqt/?img_index=3&igsh=eGo2dG1idng3YXI=
ALTO ROSARIO
Desde el 8/12 los clientes podrán tener su foto con Papá Noel. Además, los días 10, 11 y 12/12 se realizará la Estación de Navidad, con customización de bolsas y canje de velas. Respecto a los shows gratuitos en vivo, el 8, 12 y 15/12 habrá funciones de microteatro junto al Teatro El Círculo.
- Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las 23 hs
- Grandes descuentos que van de 25%, 30%, 45% y hasta 50% en marcas adheridas, con todos los medios de pago, para que cada cliente viva una jornada de compras única.
- Habrá Elfos Mágicos en vivo, recorriendo el shopping y sorprendiendo a grandes y chicos con su energía navideña.
- La noche culminará con un show en vivo de música para volar, programado a las 21 hs en el patio de eventos central.
Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DR0MyLnAZ2L/?img_index=3&igsh=MWszcXptcXl0OXJiMw==
CÓRDOBA SHOPPING
Todos los días de diciembre y hasta el 24 inclusive, los visitantes podrán participar del Calendario de Adviento presentando una factura desde $150.000. Además, habrá activaciones con marcas y promociones exclusivas para anticipar las compras navideñas, junto con shows y juegos gratuitos.
- Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las 23 hs
- 10 a 22 hs: Stand de customización de bolsas
- 17 a 23 hs: Papá Noel disponible para fotos y encuentros con los clientes.
- A partir de las 23:00 hs: Food trucks de marcas, sponsoreo de Stella Artois, activación gastronómica junto a McDonald’s y música en vivo de la banda SO (@nosllamamos_so).
- Show de fuegos artificiales sin sonido, con una duración aproximada de 40 minutos.
Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DSDpz2QjasH/?img_index=2&igsh=cTI4a2c2aXV1Z2M1
DISTRITO ARCOS
Hasta el 23 de diciembre, Distrito Arcos celebra la temporada navideña con su clásica ambientación y dos photo opportunities ubicados en los accesos de Juan B. Justo y Paraguay, ideales para que las familias se lleven sus mejores recuerdos. Además, los días 19, 20 y 21/12, el anfiteatro contará con una activación especial donde los visitantes podrán abrir cajas con sorpresas.
- Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta la 01 hs
- Descuentos por franja horaria – 23/12:
- 10 a 18 hs: 15% off con Appa
- 18 a 20 hs: 20% off en locales adheridos
- 20 a 22 hs: 25% off en locales adheridos
- 22 a 00 hs: 30% off en locales adheridos
- 00 a 01 hs: 40% off en locales adheridos
- Escenario doble en el anfiteatro con shows en vivo de Vale Acevedo y Alan Lez (de 20 a 22 hs).
- DJ con vinilos musicalizando toda la jornada.
- Papá Noel itinerante, recorriendo el shopping junto a sus ayudantes en cada cambio de franja horaria (18, 20, 22 y 00 hs).
- Acciones especiales en locales Grisino, Portsaid, Pensel, Maldini y Cebra, de 19 a 23 hs.
DOT BAIRES SHOPPING
“Una Navidad llena de tecnología” una propuesta innovadora, llena de sorpresas. Junto a MODO, se presenta su tradicional árbol navideño y la posibilidad de chatear con Papá Noel a través de un chatbot. Además, habrá fotos con IA, juegos cinéticos con premios y un álbum de personajes en realidad aumentada para coleccionar.
- Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las a 03 hs
- 18:00 hs: Show de Topa para los más chicos
- 01:00 hs: Show de El Peipper
- 22:00 a 04:00 hs: DJ Pardo
- Desafío Santa: Premios de Biznikke para todos los participantes y premios especiales para los ganadores.
- Tu foto con IA: ¡Conviértete en un personaje navideño y llévate tu foto de recuerdo!
- XMAS Catch: Escanea los QR en todo el shopping y completa tu álbum de personajes en realidad aumentada.
- Papá Noel estará disponible de 14:00 a 23:30 hs para fotos y diversión.
Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DSIoph4kZ_a/?igsh=eHI4c3lqY2xsdHBp
MENDOZA SHOPPING
Durante la temporada navideña, el centro comercial ofrecerá una propuesta artística con elfos mágicos que recorrerán los pasillos compartiendo descuentos, obsequios y momentos para fotos en familia. La experiencia se completará con patinadoras navideñas, música en vivo y un show circense de cierre con acróbatas y malabaristas.
- Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las a 00 hs
- De 18 a 00 hs en la Playa Este del shopping se creará un espacio VIP, donde ingresarán todos los clientes que tengan descargada la aplicación Appa! Allí podrán disfrutar de DJ en vivo y degustación de tragos.
Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DSLRDkfD_it/?igsh=NXVwamZtazFjdHkz
PATIO BULLRICH
- Pre Noche Shopping (17/12)
- Música en vivo
- Acciones comerciales y descuentos exclusivos, propuesta que se repetirá el 23/12 con la clásica Noche Shopping.
- Del 1 al 23/12: sorteo del Calendario de Adviento de Patio Bullrich, que contará con tres ganadores y se anunciará el día 23/12.
- Primer premio: calendario de adviento + pasaje Air Europa
- Segundo y tercer premio: calendario de adviento con 24 regalos exclusivos
Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DRu-dnxiccY/?img_index=1&igsh=MTVxNGl4OG1qMDk5Zw==
RIBERA SHOPPING
Todos los días hasta el 24/12 inclusive, las familias podrán sacarse su foto con Papá Noel. Además, del 12 al 19 de diciembre de 17 a 20 hs los chicos podrán dejar sus cartitas en "La Estación Postal del Polo Norte". El 17/12 de 17 a 20 hs, estará disponible "La Fábrica Mágica", donde podrán armar su propio juguete. Y el 18/12 se realizará el taller "Andén de Historias", dedicado a la lectura, luego el 19/12 tendrá lugar "La Tienda Creativa", con la oportunidad de decorar bolsas navideñas.
- Noche Shopping: una jornada llena de sorpresas hasta las 23 hs
- Habrá activaciones itinerantes en todo el centro comercial con gran cantidad de sorpresas, regalos y música en vivo, además de ofrecer descuentos especiales en gastronomía para que los visitantes disfruten de meriendas o cenas.
Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DRS2-WrD19l/?img_index=1&igsh=Y2F3bXJuYnE1bzY2
SOLEIL PREMIUM OUTLET
- Noche Shopping: el centro comercial estará abierto hasta las 03 hs repleto de oportunidades.
- Habrá intervenciones artísticas que complementan la experiencia: con acústicos íntimos, coreografías en vivo, desfiles con marcas del shopping
- Se realizará un programa en vivo con formato streaming, conducido por Fer Bo, Domi Faena y Fran Gómez (LUZU TV). La propuesta se desarrollará de 20 a 00 hs en el parking del shopping, con escenario, pantalla, luces, sonido y DJ sets en los intervalos.
- También, habrá juegos, trivias y premios de marcas participantes. Ingreso exclusivo con ¡appa!
Más info en IG: https://www.instagram.com/reel/DSAyRqRDrgm/?igsh=MThtOWV1YzZhdTQxOQ==
TERRAZAS DE MAYO
En todo diciembre se vivirá la Navidad con decoración única, acciones comerciales, descuentos especiales y la posibilidad de sacarse una foto con Papá Noel todos los días.
Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DR4shtEjsK1/?igsh=MTJ4N2RvdmswM216cg==
