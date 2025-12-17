Estaciones de servicio definieron sus horarios para Navidad y Año Nuevo

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) informó este miércoles el horario especial que regirá en las estaciones de servicio de todo el país durante Navidad y Año Nuevo, con cierres nocturnos acordados por los convenios colectivos del sector y la implementación de guardias mínimas para emergencias.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) informó que no habrá atención al público entre las 22 y las 6, aunque se mantendrán guardias para servicios esenciales.
De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no brindarán atención al público general entre las 22:00 y las 06:00 horas en los siguientes períodos:
Nochebuena y Navidad: desde las 22:00 del 24 de diciembre hasta las 06:00 del 25 de diciembre.
Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22:00 del 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero.
Desde la entidad aclararon que, durante esos horarios, se garantizará un servicio de guardia activo, destinado de manera exclusiva a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública.
Ante este esquema especial, CECHA recomendó a los conductores y usuarios en general planificar con anticipación y cargar combustible antes de las 22:00 horas de las fechas mencionadas, con el objetivo de asegurar la movilidad y evitar inconvenientes durante las festividades.
Feriado por Navidad y Año Nuevo: el Gobierno definió cómo será el asueto para empleados públicos durante las fiestas
El Gobierno oficializó el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En tanto, se sumó un feriado extra para aprovechar durante el mes.
La medida fue establecida mediante el Decreto 883/2025, publicado en la madrugada de este lunes en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni.
Según se detalla en los considerandos, la decisión apunta a facilitar los preparativos y los desplazamientos familiares en fechas que poseen un fuerte valor social y cultural, y que la legislación argentina reconoce como feriados nacionales inamovibles: el 25 de diciembre y el 1° de enero, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 27.399.
El texto oficial subraya que estas celebraciones “constituyen tradicionalmente un motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos”, y remarca que las jornadas previas suelen destinarse a la organización y los traslados necesarios para concretar esos encuentros.
En ese marco, el Poder Ejecutivo consideró oportuno otorgar asueto en las vísperas para permitir un tiempo razonable de descanso y organización, al tiempo que destacó que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al incentivar los desplazamientos internos y las actividades recreativas.
El decreto aclara además que el asueto no genera erogaciones adicionales para el Estado nacional y que busca garantizar que la población pueda disfrutar de las Fiestas “en un marco de libertad”.
