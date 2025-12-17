Estaciones de servicio definieron sus horarios para Navidad y Año Nuevo

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) informó que no habrá atención al público entre las 22 y las 6, aunque se mantendrán guardias para servicios esenciales.

En las fiestas, no habrá atención al público entre las 22 y las 6, aunque se mantendrán guardias para servicios esenciales.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) informó este miércoles el horario especial que regirá en las estaciones de servicio de todo el país durante Navidad y Año Nuevo , con cierres nocturnos acordados por los convenios colectivos del sector y la implementación de guardias mínimas para emergencias.

De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no brindarán atención al público general entre las 22:00 y las 06:00 horas en los siguientes períodos:

Desde la entidad aclararon que, durante esos horarios, se garantizará un servicio de guardia activo , destinado de manera exclusiva a vehículos de servicios esenciales y de emergencia , como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública .

Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22:00 del 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero .

Nochebuena y Navidad: desde las 22:00 del 24 de diciembre hasta las 06:00 del 25 de diciembre .

Ante este esquema especial, CECHA recomendó a los conductores y usuarios en general planificar con anticipación y cargar combustible antes de las 22:00 horas de las fechas mencionadas, con el objetivo de asegurar la movilidad y evitar inconvenientes durante las festividades.

El Gobierno oficializó el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025 , en la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo . En tanto, se sumó un feriado extra para aprovechar durante el mes.

La medida fue establecida mediante el Decreto 883/2025, publicado en la madrugada de este lunes en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni.

Según se detalla en los considerandos, la decisión apunta a facilitar los preparativos y los desplazamientos familiares en fechas que poseen un fuerte valor social y cultural, y que la legislación argentina reconoce como feriados nacionales inamovibles: el 25 de diciembre y el 1° de enero, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 27.399.

El texto oficial subraya que estas celebraciones “constituyen tradicionalmente un motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos”, y remarca que las jornadas previas suelen destinarse a la organización y los traslados necesarios para concretar esos encuentros.

En ese marco, el Poder Ejecutivo consideró oportuno otorgar asueto en las vísperas para permitir un tiempo razonable de descanso y organización, al tiempo que destacó que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al incentivar los desplazamientos internos y las actividades recreativas.

El decreto aclara además que el asueto no genera erogaciones adicionales para el Estado nacional y que busca garantizar que la población pueda disfrutar de las Fiestas “en un marco de libertad”.