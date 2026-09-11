La brecha financiera del fútbol argentino: River invirtió u$s67,7 millones y Boca, apenas u$s14 millones

El cierre de la ventana de traspasos de mediados de 2026 dejó en evidencia dos modelos de gestión y estrategias macroeconómicas radicalmente opuestas en los dos clubes más emblemáticos del fútbol argentino. Mientras el millonario encaró una erogación de capital sin precedentes a nivel sudamericano, el xeneize apostó por un esquema de austeridad, equilibrio financiero y un leve déficit operativo.

El mercado de pases de mediados de 2026 dejó al descubierto una marcada asimetría en el modelo de gestión, la liquidez financiera y la capacidad de inversión de los dos colosos del fútbol argentino. Mientras Boca apostó a la prudencia operativa con un gasto total de u$s14 millones de dólares y ventas por u$s13,2 millones, River firmó una ventana de transferencias sin precedentes en la región: invirtió u$s67,71 millones, contra un flujo de ingresos por transferencias y mecanismos de solidaridad de aproximadamente u$s24,4 millones.

Esta brecha de más de u$s50 millones en erogaciones brutas refleja dos estrategias de tesorería opuestas frente al contexto macroeconómico y la escala de competencia sudamericana.

El análisis del balance xeneize revela una política de recambio con neutralidad de flujo de fondos prácticamente perfecta, aunque con un leve déficit operativo en las transferencias. La conducción encabezada por Juan Román Riquelme concluyó la ventana tras registrar cuatro ventas y cuatro incorporaciones, en el marco de un plantel que sufrió 13 bajas en total (nueve de ellas mediante cesiones y rescisiones de contrato).

En la columna de egresos, la entidad de La Boca desembolsó u$s14 millones distribuidos en tres compras directas: la repatriación de Sebastián Villa desde Independiente Rivadavia por u$s6,5 millones, el fichaje del arquero Álvaro Montero proveniente de Vélez Sarsfield por u$s4 millones, y la llegada del lateral uruguayo Leandro Lozano desde Argentinos Juniors por u$s3,5 millones. Como contrapartida, sumó como agente libre al delantero ecuatoriano Enner Valencia, una incorporación que no generó costo en concepto de traspaso pero sí en la masa salarial.

Para equilibrar sus cuentas, Boca recaudó u$s13,2 millones netos a través de cuatro ventas clave. La transferencia más reciente y significativa fue la de Kevin Zenón al Atlas de Guadalajara. Aunque la operación global ascendió a u$s6 millones por el 100% de los derechos, a Boca le correspondió el 80% de la propiedad, ingresando u$s4,8 millones. A esta cifra se sumaron el traspaso de Exequiel Zeballos al Monza de Italia por u$s4,6 millones, la venta del juvenil Mauricio Benítez al Royal Amberes de Bélgica por u$s2,5 millones y la salida de Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS por u$s1,3 millones.

El ordenamiento de la nómina xeneize incluyó además las cesiones a préstamo de Agustín Martegani (Independiente Medellín), Marcelo Weigandt (Liga de Quito), Gonzalo Gelini (Peñarol), Lucas Janson (Gimnasia y Esgrima La Plata), Iker Zufiaurre (Albion FC) y Juan Barinaga (Racing), sumado a las partidas con el pase en su poder de figuras con contratos elevados como Edinson Cavani, Ander Herrera y Nicolás Orsini. Con estas cifras, Boca redondeó un mercado cerrado bajo el principio de caja equilibrada, pero con poca tracción para expandir su patrimonio activo.

IA

En el extremo opuesto del espectro financiero, River concretó la inversión más abultada de su historia institucional e ingresó formalmente al top 60 global de mayor gasto en fichajes de la temporada según los registros de Transfermarkt, ubicándose en el puesto 52. La envergadura económica del proyecto de Núñez superó las erogaciones de instituciones europeas y asiáticas de gran músculo financiero, tales como el Mónaco, Olympique de Marsella, Ajax, Porto, Betis o el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

El abanico de adquisiciones de River, que contabilizó nueve refuerzos, totalizó una erogación de u$s67.710.000. El hito del mercado lo constituyó el fichaje de Thiago Almada, por quien se acordó un pago de u$s23.1 millones, convirtiéndose en la compra más cara en la historia del fútbol argentino. A esa cifra se sumó la adquisición del delantero internacional Ángel Correa, acordada con Tigres UANL en u$s15 millones por la totalidad de su ficha.

El desglose de la inversión millonaria se complementa con la contratación de Mauro Arambarri por u$s6,8 millones; el mediocampista Tobías Andrada por u$s6 millones (adquiriendo el 66% de su pase, con cláusulas sujetas a objetivos y bonos de rendimiento en la Copa Libertadores); el lateral Francisco Ortega por u$s5,8 millones; el retorno de Lucas Beltrán mediante una estructura de cesión que incluyó un cargo inicial de u$s570 mil y una obligación de compra diferida de u$s7,7 millones; la repatriación de Rafael Santos Borré por u$s2,5 millones; y la compra del lateral uruguayo Giovanni González al Krasnodar ruso por u$s340 mil dólares. La única incorporación sin costo de transferencia fue la del defensor Nicolás Otamendi, quien arribó como agente libre tras finalizar su vínculo con el Benfica.

Para amortiguar semejante despliegue de capital, River generó ingresos por ventas directas de futbolistas de su plantilla actual -entre las que destacaron las salidas de Facundo Colidio (u$s4.5 millones) y Sebastián Boselli (u$s1.5 millones)- y proyecta un significativo flujo compensatorio a través de la normativa internacional de la FIFA. Por concepto de mecanismo de solidaridad y cláusulas contractuales previas, la tesorería de Núñez proyecta recibir más de u$s10 millones adicionales vinculados a operaciones ya cerradas de exjugadores del club en el mercado europeo. Entre otros, se contempla como los principales el traspaso de Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen al Ipswich Town por u$s25,5 millones más variables (que reportará a River u$s2,3 millones), sumado al 5% correspondiente a la transferencia de Enzo Fernández en cifra global estimada en más de u$s169 millones (a River le corresponden u$s8.4 millones). En total, los ingresos previstos por la entidad de Núñez bordean los u$s24,4 millones.

El saldo del mercado expone un déficit neto cercano a los u$s43,3 millones para River frente al leve desbalance de u$s800 mil de Boca. Mientras el club Xeneize aplicó una lógica de autogestión de liquidez y contención del gasto, el conjunto Millonario asumió un agresivo endeudamiento e inversión patrimonial financiado en su capacidad de originar recursos a futuro. Las cifras confirman que la brecha económica entre los dos gigantes del país no solo se profundizó en este período de pases, sino que ha reconfigurado la escala financiera del deporte regional.

Cuadro comparativo del mercado (en millones de U$S)

Club Gastos Ingresos Balance neto

River Plate ~67,7 ~24,4 -43,3 (Inversión récord)

Boca Juniors 14,0 13,2 -0,8 (Cierre neutro/déficit leve)

La distancia de casi u$s 54 millones en inversión neta refleja el abismo financiero que separa las estrategias de ambas instituciones al término de este período de pases.