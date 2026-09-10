Boca vendió a un jugador a México: ¿cuánto dinero recibirá? + Agregar ámbito en









El club de la Ribera llegó a un acuerdo para vender a uno de sus futbolistas que había perdido lugar en el último tiempo. Conocé los detalles.

Boca vendió a un jugador a México: ¿cuánto dinero recibirá?

Boca acordó la venta de Kevin Zenón este jueves al Atlas, de México. De esta manera, el volante ofensivo zurdo dejará el "Xeneize" tras dos años y nueve meses, cuando arribó desde Unión de Santa Fe.

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La operación se cerró en u$s6 millones y Boca, que tenía el 80% de la ficha de Zenón, recibirá una suma cercana a los u$s4.800.000, mientras que a Unión le corresponde el porcentaje restante de la venta.

El "Xeneize" había pagado aproximadamente u$s3.500.000 (más el 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero) en 2024 por el jugador.

Zenón, nacido en la provincia de Corrientes, actuó en la Selección Argentina Sub 23 y jugó 92 partidos oficiales en Boca: convirtió 12 goles (el último en el reciente empate 2-2 con Gimnasia de Mendoza) y entregó ocho asistencias. Su mejor momento fue en el primer semestre de 2024, con la conducción de Diego Martínez.