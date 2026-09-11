Boca recibe a Central Córdoba esta noche: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









El “Xeneize” jugaría con un equipo alternativo, con el objetivo de guardar jugadores para la vuelta ante San Pablo en la Copa Sudamericana.

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Boca recibirá este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de afianzarse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

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Boca llega a este encuentro luego de la muy valiosa victoria 1-0 conseguida sobre San Pablo de Brasil este martes, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, el director técnico de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, iría con un equipo alternativo con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares.

De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este Torneo Clausura, en el que solo sumó siete puntos y está decimocuarto en la Zona A.

En la última fecha, los dirigidos por Sebastián Domínguez cayeron 1-0 en condición de locales ante Independiente. A qué hora juegan Boca vs Central Córdoba (SdE) Hora: 21:30. Por dónde ver Boca vs Central Córdoba (SdE) TV: ESPN Premium Formaciones Boca: Leandro Brey o Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Carlos Palacios; Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena. Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Darío Cáceres, Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Santiago Moyano; Lucas González, Matías Vera; Diego Barrera, Marco Iacobellis, Fernando Martínez; Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez. Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera) Árbitro: Yael Falcón Pérez VAR: Yamil Possi