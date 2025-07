Logró multiplicar su fortuna tras la finalización de Harry Potter: el patrimonio de Daniel Radcliffe

En teatro, recibió múltiples elogios de la crítica por su interpretación en Equus (2007-2009), donde asumió el desafiante rol de Alan Strang. Más tarde protagonizó el musical de Broadway How to Succeed in Business Without Really Trying (2011), y recientemente obtuvo un premio Tony por su actuación en Merrily We Roll Along, consolidando así su presencia en los escenarios.