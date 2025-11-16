Logró un patrimonio multimillonario con exitosas empresas y premia a sus empleados con bonos de miles de dólares







Con una gran pasión por los negocios, consiguió forjar un imperio de millones de dólares y recompensó a sus empleados por el éxito obtenido.

Ganó miles de millones, pero también recompensó a quienes le ayudaron a obtener ese dinero. Paul Ladd/Associated Press

Reducir costos, despidos y muchas otras medidas cuestionables suelen ser la receta para los empresarios que recaudan miles de millones de dólares año tras año. Pero también están quienes entienden que los que producen esa riqueza merecen ser premiados por sus labores.

Jeffery Hildebrand rompe con el estereotipo de los hombres de negocio, ya que tiene formas de actuar que lo vuelven amado por todos sus asalariados. Cuenta con una fortuna descomunal, pero no se priva de darles grandes bonificaciones a quienes hacen posible que sus compañías funcionen.

Jeffery Hildebrand Houston Chronicle Es uno de los empresarios más importantes de la industria energética. Houston Chronicle Quién es Jeffery Hildebrand y cómo consiguió su fortuna Nacido en Texas y graduado en la Universidad del Estado ubicada en Austin, consiguió un título en geología al que más tarde se sumó una maestría en ingeniería petrolera. Logró ingresar a distintas empresas, pero el golpe lo dio al fundar Hilcorp Energy Company en 1990.

Tras 13 exitosos años, le pagó a su socio una suma de 500 millones para quedarse con la participación total de la empresa. La convirtió en una de las compañías más exitosas en el ámbito energético y expandió su dominio por varios estados, además de otros países como Canadá y Reino Unido.

Lo que resalta a Hildebrand es el reconocimiento a quienes llevan adelante sus negocios: sus empleados. En el año 2015, las 1381 personas que trabajaban para él se llevaron un bono de navidad de 100 mil dólares. La filosofía de Jeffery es compartir su éxito y el de sus corporaciones con quienes contribuyen para que sean tan rentables.

Miles de millones: el patrimonio de Jeffery Hildebrand La fortuna de Jeffery Hildebrand está calculada en 9.8 mil millones de dólares, según la revista Forbes y otros medios especializados. Sus ganancias provienen de Hilcorp, considerada la mayor compañía petrolera privada de Estados Unidos gracias a su gran volumen de producción. Además del gesto que tuvo con sus empleados, también tiene su lado filántropo. Realizó donaciones importantes, como la de 25 millones de dólares al Departamento de Ingeniería de Petróleo y Geosistemas de su antigua universidad. También, es parte del Consejo Nacional del Petróleo y la Sociedad Geológica de Houston.

