Acumuló u$s130 millones en la cancha, pero ganó 10 veces más fuera de ella: la historia de Roger Federer

El astro suizo acumuló una enorme suma de dinero gracias a la gran cantidad de títulos que ganó, pero también demostró talento para los negocios con el manejo de sus ingresos.

Hablar de Roger Federer es hablar de una de las partes más importantes de la historia del tenis . Al suizo podrán superarlo en cantidad de títulos, en millones de dólares ganados en premios o en cantidad de seguidores en redes sociales, pero nadie podrá borrar el legado que dejó dentro de las canchas.

El mismo fue clave para desarrollar otro rol fuera de la tierra batida de Roland Garros o el césped de Wimbledon. Todo el dinero que llegó con los trofeos y las medallas fue clave para construir su faceta empresarial , en la que demostró un nivel cercano al que tenía cada vez que sus manos tomaban una raqueta.

Roger Federer acumuló aproximadamente u$s130 millones en premios oficiales durante su carrera profesional. La cifra llegó después de 24 temporadas en el circuito ATP, con 1.526 partidos disputados en individuales y 103 títulos conquistados.

Federer es una de las figuras más emblemáticas en la historia del tenis.

El suizo ganó 20 torneos de Grand Slam entre 2003 y 2018 . En Wimbledon consiguió ocho campeonatos, en el Abierto de Australia sumó seis, en el US Open cinco y en Roland Garros obtuvo el único título que le faltaba en 2009. También ganó seis veces la Copa de Maestros, torneo que reúne a los mejores jugadores de cada temporada y que durante años entregó algunos de los premios más altos del calendario.

Además de los cuatro grandes torneos, Federer consiguió 28 títulos Masters 1000 , entre ellos cinco Indian Wells, seis Miami, cinco Cincinnati y cuatro Madrid. Esos campeonatos formaron parte de una carrera que le permitió acumular premios millonarios durante más de dos décadas dentro del circuito.

Las inversiones y los acuerdos que lo llevaron a potenciar su fortuna

En 2018, Roger Federer terminó su contrato con Nike después de más de 20 años y firmó con Uniqlo un acuerdo cercano a los u$s300 millones por diez años. El vínculo establecía un pago aproximado de u$s30 millones anuales y se mantuvo después de su retiro profesional anunciado en 2022.

Ese mismo período también marcó una de sus mayores apuestas fuera del tenis. En 2019, el suizo ingresó como inversor en On, la empresa de calzado deportivo fundada en Suiza en 2010 por Olivier Bernhard, David Allemann y Caspar Coppetti. Además de aportar capital, participó en el desarrollo de una línea propia de zapatillas llamada The Roger.

En 2021, On comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York con una valoración cercana a los u$s6.000 millones. Federer mantuvo una participación en la compañía, aunque no trascendió públicamente qué porcentaje posee.

También creó Team8 en 2013 junto a su representante Tony Godsick. La empresa comenzó como una agencia de representación deportiva y estuvo detrás de la organización de la Laver Cup, torneo que tuvo su primera edición en 2017 y que enfrenta a un equipo de Europa contra otro del resto del mundo.

El patrimonio de Roger Federer

El patrimonio neto de Roger Federer está estimado en alrededor de u$s550 millones, según distintos medios especializados. La cifra incluye el dinero acumulado durante su carrera profesional y los activos que mantiene después de su retiro.

Además de sus inversiones empresariales, el suizo creó en 2003 la Fundación Roger Federer. La organización trabaja en proyectos educativos para niños y concentra parte de sus actividades en África y Suiza. Desde su creación, informó haber destinado más de u$s100 millones a programas educativos.

Federer también posee propiedades inmobiliarias. En 2019 adquirió un terreno de aproximadamente 16.000 metros cuadrados en Rapperswil-Jona, Suiza, donde construyó una residencia privada junto al lago de Zúrich. La vivienda cuenta con varios edificios y fue uno de los proyectos inmobiliarios más conocidos del extenista.