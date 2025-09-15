Los Labubus pierden furor: Pop Mart sufre una caída tras una rebaja de calificación de J.P. Morgan

Las acciones de la fábrica caen casi un 9% en Hong Kong tras la rebaja de J.P. Morgan, mientras se enfría la fiebre por los muñecos Labubus.

Las acciones de Pop Mart registran su mayor caída desde abril tras la rebaja de calificación de J.P. Morgan.

Las acciones del fabricante chino de juguetes Pop Mart, creadora de los Labubus, registraron este lunes su mayor desplome desde abril, tras la rebaja de calificación a neutral por parte de J.P. Morgan Chase & Co. La firma de Wall Street citó una valoración poco atractiva y la ausencia de catalizadores claros , generando inquietud en los inversores.

El valor de Pop Mart se desplomó casi un 9% en la Bolsa de Hong Kong , hasta el nivel más bajo en más de un mes. A pesar del retroceso, la acción sigue acumulando una ganancia de más de 180% en lo que va del año, consolidándose como uno de los papeles más alcistas del índice Hang Seng . Actualmente, las acciones cotizan a casi 23 veces su estimación de beneficios a 12 meses.

Los Labubus, muñecos de diseño muy buscados en Asia, pierden parte de su valor en los mercados secundarios.

"Creemos que la valoración tiene un precio perfecto y que cualquier pequeño fallo fundamental o información negativa en los medios de comunicación (es decir, la caída del precio de reventa y la concesión de licencias a terceros) podrían impulsar un rendimiento interior" , escriben los analistas de J.P. Morgan, entre ellos Kevin Yin.

El furor por los Labubus, llegó a celebridades como el futbolista campeón del mundo Rodrigo De Paul.

La rebaja refleja el enfriamiento del furor por los Labubus, los muñecos de peluche con orejas de conejo que alguna vez buscaron celebridades como Rodrigo De Paul o David Beckham.

Labubus pierde su prima y la compañía enfrenta desafíos

La prima que los Labubus alcanzaban en los mercados secundarios chinos se redujo, mientras que las acciones de Pop Mart perdieron casi una cuarta parte de su valor desde el récord alcanzado el 26 de agosto. Aunque el muñeco desató una locura en 2024, la atención mediática y la demanda en reventa muestran signos de desgaste.

Ante esta caída, Pop Mart planea lanzar antes de Navidad una animación y una nueva versión de Labubu, además de juguetes interactivos, según los analistas de J.P. Morgan.

Sin embargo, advirtieron que esos catalizadores tienen "poca visibilidad" y por eso rebajaron la calificación de sobreponderar a neutral, reduciendo el objetivo de precio para diciembre de 2026 un 25%, hasta u$s300 de Hong Kong. La proporción de recomendaciones de compra cayó hasta 91%, el nivel más bajo en un año, según Bloomberg.