Pop Mart dispara sus ganancias casi 400% gracias al fenómeno Labubu







El muñeco Labubu, favorito de celebridades y coleccionistas, impulsa el crecimiento récord de Pop Mart en el primer semestre de 2025.

El muñeco Labubu convirtió en un fenómeno global y principal impulsor de las ganancias de Pop Mart. Mercado Libre

El fabricante chino Pop Mart registró un beneficio neto casi 400% superior en el primer semestre de 2025, impulsado por la demanda global de su muñeco Labubu y la expansión a mercados extranjeros con mayores márgenes. Los ingresos crecieron un 204,4%, superando ampliamente las expectativas de la empresa.

La compañía vende sus figuras coleccionables en “cajas ciegas”, en las que los compradores desconocen el diseño hasta abrir el envoltorio, un formato que ha generado gran entusiasmo entre los fans. La popularidad de Labubu también fue impulsada por celebridades como Lisa, de Blackpink, Rihanna y David Beckham.

labubu Pop Mart registró un beneficio neto casi 400% superior en el primer semestre de 2025. Mercado Libre Las acciones de Pop Mart subieron más de un 200% este año, posicionando a la empresa por encima de gigantes tradicionales como Mattel, fabricante de Barbie, y Sanrio, la empresa matriz de Hello Kitty. La compañía se compromete a aumentar el suministro de muñecos, que se agotaron en varias tiendas de todo el mundo.

Su CEO, Wang Ning, afirmó que las ventas de Labubu superarán los 10 millones de unidades diarias a partir de septiembre de este año, según declaró en una entrevista a medios estatales chinos.

Pop Mart y el éxito de los Labubu Pop Mart clasifica a Labubu dentro de sus personajes de propiedad intelectual “The Monsters”, que generaron 4.810 millones de yuanes (u$s669.88 millones) en el primer semestre, el 34,7% de los ingresos totales. Otros personajes, como “Molly” y “Crybaby”, superaron los 1.000 millones de yuanes cada uno durante el periodo.

labubu.avif Las ventas internacionales y la popularidad entre celebridades impulsan el crecimiento de Labubu. Actualmente, Pop Mart cuenta con 571 tiendas físicas, 40 de ellas inauguradas en los primeros seis meses de 2025, y 2.597 tiendas robotizadas en 18 países y regiones, consolidando su crecimiento internacional. El éxito de Pop Mart apoya en la combinación de innovación, marketing de celebridades y presencia internacional. Con la apertura de nuevas tiendas físicas y robotizadas, la compañía asegura que la popularidad de Labubu seguirá impulsando sus ingresos y consolidando su liderazgo en el mercado de figuras coleccionables a nivel global.

