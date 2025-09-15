Congreso BRISA 2025: capacitación gratuita y virtual para enfermeros de toda Latinoamérica

El encuentro, que se realizará el 30 y 31 de octubre, busca fortalecer la formación de enfermeros, auxiliares y estudiantes de habla hispana.

El Congreso BRISA de Enfermería 2025 reunirá a profesionales y estudiantes de toda Latinoamérica en un espacio gratuito de capacitación virtual.

El próximo 30 y 31 de octubre se llevará a cabo la novena edición del Congreso BRISA de Enfermería. Será de manera virtual y sin costo para los participantes. El evento está dirigido a enfermeros, auxiliares y estudiantes de enfermería de toda la región hispanohablante, y ofrecerá certificación oficial a quienes completen la capacitación.

Organizado por BRISA Salud & Bienestar, el congreso apunta a consolidarse como un espacio de referencia en la formación de enfermería. La agenda 2025 estará atravesada por siete ejes temáticos: bienestar y salud; innovación y actualización en la práctica; cuidado basado en evidencia; humanización del cuidado; práctica avanzada; liderazgo y formación de nuevas generaciones; y rol del equipo de salud en contextos de crisis.

A lo largo de las dos jornadas se desarrollarán ponencias, instancias de capacitación y mesas de diálogo que ampliarán la mirada sobre el trabajo en salud, sumando la perspectiva del cuidado integral y la cultura como complemento de la práctica clínica.

“La enfermería es el corazón del sistema de salud, porque combina el conocimiento técnico con la cercanía humana. En BRISA trabajamos para que los profesionales tengan acceso a capacitación continua y herramientas que fortalezcan tanto sus competencias clínicas como sus habilidades personales. Este congreso refleja nuestro compromiso con la promoción de la salud y el bienestar, y con la democratización del acceso a la formación en toda Latinoamérica”, expresó la doctora Leila Cura, presidente de BRISA Salud & Bienestar.

Foto Brisa 2

La edición 2025 contará con la presidencia del Lic. en Enfermería Marco Antonio Fuentes, colaborador de BRISA. Las inscripciones ya están abiertas en www.brisaenfermeros.com.

Una trayectoria en crecimiento

Desde 2018, el Congreso BRISA de Enfermería se convirtió en un referente en la capacitación profesional de la región. En 2024 superó su récord histórico con más de 17.000 asistentes, consolidando la relevancia de este espacio gratuito y accesible.

Es una empresa dedicada a la promoción de la salud y la concientización del bienestar. Brinda servicios de salud a la industria hidrocarburífera en distintas provincias y fomenta la profesionalización de los enfermeros de Latinoamérica. Además de este congreso anual, organiza cursos, webinars y charlas abiertas para el personal de enfermería.