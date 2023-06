"Los líderes tenemos que estar cerca de la gente y ser flexibles"

En la nueva edición del ciclo Ámbito Debate se abordó cómo los líderes de importantes empresas deben ejercer su rol en un contexto económico y político particular. La comunicación y la visión de futuro, fueron dos de las cualidades indispensables que se mencionaron a lo largo del evento denominado “ El compromiso de los CEO en la transformación de la Argentina”.

“Crear un clima de confianza en la compañía, que la gente se sienta respaldada, es muy importante. Las decisiones se tienen que tomar en el momento y con las personas adecuadas, eso es fundamental. Hablamos del contexto actual, pero hace muchos años que la situación es movida, por distintos motivos. Siempre hay algún fenómeno que nos obliga a ser muy dinámicos”, señaló por su parte Sibilla.

PABLO GODOY.jpg Pablo Godoy, de Club Med.

Según Werlen, “la palabra que define al liderazgo hoy en día es el desafío”. “Sancor Salud fue la empresa de medicina prepaga que más creció en el país en los últimos años. Proyectamos para 2030 un crecimiento para llegar a un millón de asociados. Pero sabemos que el mercado de la salud se va a transformar en los próximos años. Porque cambió el paradigma de la salud en Argentina. La medicina no es solo para los pacientes enfermos, también es para la prevención de la salud, se habla de promoción de la salud, del bienestar físico. Soy médico, por lo cual creo que la tecnología y la innovación es clave. Porque tener una mayor cercanía es clave”, sostuvo.

En la misma sintonía, Sibilla remarcó: “Primero, creo que un líder en este contexto tiene que ser inspirador. Para mi es fundamental. Uno tiene que transmitir tranquilidad y confianza de que hemos pasados muchos momentos turbulentos y este también lo vamos a pasar. Antes, el concepto de líder era quien tenía la palabra final. Pero uno como líder tiene que crear un ambiente confortable de trabajo para que la gente logre los resultados”.

“El rol nuestro como lideres es inspirar. También ser los guardianes de la cultura. Somos compañías con culturas muy fuertes. El respeto por las personas y el planeta. También actuar como interlocutor entre la casa matriz y las plantas en argentina. Transmitir lo que sucede en el país, con mirada a largo plazo. Y un desafío adicional es la nueva generación de profesionales”, coincidió Campodónico.

WERLEN.jpg Fernando Werlen, del Grupo SanCor Salud.

Estar cerca de los clientes, pero también de los colaboradores, es parte de la clave. “Nosotros desarrollamos fuertemente la gestión de nuestros talentos. La compañía tiene pilares que sostienen esta visión. Tenemos programas mundiales que forman a nuestros futuros líderes, que es un programa bidireccional, porque otro de los cambios que vemos es que el liderazgo se retroalimenta. Una palabra que me resuena en este sentido es la humildad: nos enfrentamos a problemas diversos y necesitamos rodearnos de personas que nos enseñen. Las decisiones las terminamos tomando en conjunto. La gestión de la decisión es colectiva”, explicó Godoy.

En tanto, al referirse al desafío de la producción automotriz en un contexto como el actual, Sibilla remarcó: “Tenemos una larga historia en Argentina. Y tenemos una empresa que está trabajando a dos turnos completos, vamos a fabricar este año 100 mil autos en el país. Tenemos planes muy importantes para el país: por ejemplo, vamos a fabricar la primera pickup de media tonelada y el 70% estará destinada a la exportación. Hoy estamos exportando el 20% de lo que producimos, mientras atravesamos un proceso de reconversión”.

SIBILLA.jpg Pablo Sibilla, de Renault Argentina.

Por su parte, Campodónico subrayó: “Estamos operando nuestras plantas a plena capacidad. Somos una industria que provee insumos básicos para otras industrias. Estamos en el medio de una industria que va a marcar el futuro de Argentina, que es la energía. Tenemos una mirada optimista hacia adelante, porque el mundo está ávido del a energía que produce Argentina y el gas es el combustible por excelencia en la transición energética”.

En tanto, al analizar el rol de la innovación en el sector de la salud, Werlen sostuvo: “Es fundamental. El sector de la salud es conservador, pero se viene un cambio de paradigma. Las nuevas generaciones tienen otro concepto de la salud, un concepto más integral. No solamente me cura si estoy enfermo. La gente pide una forma distinta de vincularse con la salud. Las plataformas digitales van a tener un rol fundamental en este sentido. La pandemia aceleró en muchos casos. Con las videollamadas, que no reemplaza un control médico, pero alcanza para cubrir ciertas necesidades. Incluso es una herramienta que puede ayudar ante la falta de médicos en muchos lugares del interior. Pensar en los hábitos de vida, para un bienestar completo, la tecnología va a ser clave”.