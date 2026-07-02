Los millones detrás del swing: Donald Trump declaró ingresos por casi u$s395 millones gracias al golf

La declaración financiera del presidente estadounidense revela que su red de clubes y resorts generó ingresos récord durante 2025, con Doral y Turnberry entre los activos más rentables.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , siempre fue un apasionado de los deportes y, en particular, del golf. En 2025 declaró ingresos por casi u$s395 millones provenientes de sus diversos negocios vinculados a esta actividad, según su informe anual de divulgación financiera publicado por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos. El término "golf" aparece mencionado 540 veces a lo largo del documento, que tiene 927 páginas .

Trump posee una amplia cartera de activos administrados por The Trump Organization , integrada por 16 clubes o complejos turísticos con campos de golf en funcionamiento y otros cinco proyectos en desarrollo en distintos países.

De los casi u$s395 millones declarados, u$s121,8 millones corresponden a ingresos relacionados con el golf y la hotelería generados por el Trump National Doral Golf Club , a través de Trump Endeavor 12 LLC. El complejo, ubicado en Miami, cuenta con cuatro campos de golf, entre ellos el emblemático Blue Monster , que fue sede de un torneo de LIV Golf en 2025 al que asistió el propio Trump. Además, funciona durante todo el año como hotel y club privado.

La Organización Trump adquirió el entonces Doral Golf Resort & Spa en 2012, luego de que la propiedad se declarara en bancarrota, por u$s150 millones . En 2025, el complejo volvió a recibir un torneo del PGA Tour por primera vez desde 2016, evento del que también participó el mandatario.

Fuera de Estados Unidos, la propiedad de golf más rentable de Trump fue Trump Turnberry , en Escocia, que generó cerca de u$s31,4 millones en ingresos relacionados con el golf y la hotelería a través de Turnberry Scotland LLC. El complejo cuenta con dos campos de 18 hoyos y uno de nueve.

Turnberry fue sede de cuatro ediciones del Open Championship, uno de los cuatro torneos Major del golf, entre 1977 y 2009. Sin embargo, no volvió a albergar el certamen desde que fue adquirido por The Trump Organization en 2014 por u$s60 millones. La primera posibilidad para su regreso al calendario sería en 2029.

El Trump National Golf Club Bedminster, en Nueva Jersey, fue el club que mayores ingresos obtuvo entre aquellos que reportaron exclusivamente actividades relacionadas con el golf. A través de Lamington Family Holdings LLC declaró u$s37,6 millones. Si bien no fue sede de torneos profesionales en 2025, anteriormente recibió eventos de LIV Golf en 2022 y 2023, y está previsto que vuelva a albergar una fecha del circuito en agosto.

Trump también registró importantes ingresos en otras dos propiedades de Florida. El Trump International Golf Club, en West Palm Beach, ubicado a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, generó u$s36,9 millones, mientras que el Trump National Golf Club Jupiter aportó u$s31,6 millones.

Al regresar a la presidencia, Trump aseguró que se encargaría "personalmente" de impulsar un acuerdo entre PGA Tour y LIV Golf para unificar ambos circuitos. Sin embargo, las negociaciones quedaron estancadas tras la salida del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita del proceso.

Donald Trump cuenta con una cartera de golf en la que aparece The Trump Organization, que incluye 16 clubes o complejos turísticos en todo el mundo con campos de golf en funcionamiento, y otros cinco en desarrollo. @@Live Golf

Los negocios de Trump en el golf

Este es el detalle de los principales ingresos declarados en 2025 por los clubes de golf y complejos turísticos propiedad de Trump. Salvo donde se indica lo contrario, todos corresponden a ingresos relacionados con el golf.

Doral: u$s121.861.496 (golf y hotelería)

(golf y hotelería) Bedminster: u$s37.603.295

West Palm Beach: u$s36.905.293

Jupiter: u$s31.620.799

Turnberry (Escocia): u$s31.401.423 (golf y hotelería)

(golf y hotelería) Washington D. C. (Virginia): u$s24.867.648

Charlotte: u$s21.414.854

Colts Neck (Nueva Jersey): u$s17.469.437

Los Ángeles: u$s16.581.213

Doonbeg (Irlanda): u$s16.135.066

Hudson Valley (Nueva York): u$s11.278.958

Aberdeen (Escocia): u$s8.951.045

Pine Hill (Nueva Jersey): u$s8.403.643

Westchester (Nueva York): u$s8.135.258

Además, Trump declaró ingresos por honorarios de gestión provenientes de sociedades vinculadas a propiedades de golf en Dubai (u$s1.254.744) y Lido, Indonesia (u$s284.398).

La sociedad TNGC Jupiter Management LLC también reportó u$s487.309 en honorarios de gestión, mientras que The Golf Productions LLC, vinculada a las operaciones de Jupiter, informó ingresos empresariales por u$s152.934.

En conjunto, Trump declaró u$s394.808.813 provenientes de ingresos relacionados con el golf, la hotelería, honorarios de gestión y otras actividades empresariales vinculadas a sus propiedades.

Entre las declaraciones patrimoniales también figuraban cientos de acciones de empresas cotizantes, desde Nike y Amazon hasta Costco. Su vínculo más directo con la industria del golf aparece en una participación accionaria en Topgolf Callaway Brands, valuada entre u$s50.001 y u$s100.000.

En noviembre, la firma de capital privado Leonard Green & Partners adquirió Topgolf y Toptracer a Callaway en una operación que valoró esos negocios en u$s1.100 millones.

Trump en los eventos de golf

Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en asistir a una Ryder Cup, al presenciar la jornada inaugural de la edición 2025 en el campo Bethpage Black, en Nueva York.

Durante el primer hoyo estuvo acompañado por directivos de la PGA of America, organizadora de la Ryder Cup, que le entregó 15 entradas para el torneo, valuadas en u$s11.250. Esas localidades formaron parte de un paquete de invitaciones para diez eventos deportivos recibidas durante 2025, cuyo valor total ascendió a u$s122.050.

Ese mismo año también asistió al torneo del PGA Tour disputado en su complejo de Doral y al LIV Golf Virginia, celebrado en su club del área de Washington D. C.

Trump no se desprendió de sus negocios al asumir nuevamente la presidencia en 2025, como tampoco lo hizo cuando inició su primer mandato en 2017. No obstante, aseguró que delegó la administración cotidiana de sus empresas en sus hijos y en ejecutivos de The Trump Organization.

Un apasionado de las artes marciales

Además del golf, Trump es un reconocido aficionado a las Artes Marciales Mixtas (MMA) y mantiene desde hace años una estrecha relación con Dana White, presidente y CEO de la UFC.

El mandatario asistió a numerosos eventos de la organización y esa relación permitió impulsar la realización de una velada de la UFC en la propia Casa Blanca.

En el plano político-deportivo, Trump creó hace pocas semanas un grupo de trabajo destinado a reformar el deporte universitario en Estados Unidos y abordar la crisis estructural del modelo de la NCAA, en un movimiento orientado a incrementar la influencia política y económica sobre uno de los mayores negocios del entretenimiento del país.