La envidia de Manuel Adorni: Donald Trump ganó u$s1.400 millones con criptomonedas Por Jorge Herrera + Agregar ámbito en









El presidente estadounidense presentó su declaración financiera anual del 2025 en la que detalla los miles de millones que ganó con diversas operaciones en el mundo cripto, y en sus demás negocios.

Donald Trump declaró que ganó más de 1.400 millones de dólares el año pasado solo con las empresas relacionadas con las criptomonedas.

Para los celos de Manual Adorni, la Oficina de ética pública de Estados Unidos acaba de publicar la declaración financiera del presidente Donald Trump, según la cual ganó más de 1.400 millones de dólares el año pasado solo con las empresas relacionadas con las criptomonedas de su familia, incluyendo su negocio de monedas meme y la empresa de criptomonedas de su familia.

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De acuerdo con el documento (The President’s and Vice President’s certified annual financial disclosure reports) de 927 páginas, Trump obtuvo 636 millones de dólares en regalías de CIC Digital, LLC, una empresa que emite $TRUMP, un token de criptomoneda que lanzó tres días antes de asumir su segundo mandato. Casi la totalidad de los ingresos provino de regalías de un acuerdo de licencia con Celebration Coins. Vale recordar que la criptomoneda de Trump alcanzó su valor máximo de 74,24 dólares al día siguiente de su lanzamiento. Hoy cotiza a menos de 2 dólares, casi 99% menos que en su lanzamiento.

Como dato de color, pero no menos importante, el documento también muestra que Trump declaró haber recibido 10 entradas para la final de la Copa Mundial de Fútbol en julio del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, valuadas en 15.000 dólares; 10 entradas para el torneo de tenis US Open del patrocinador Rolex, valuadas en 25.000 dólares; así como 10 entradas para la Super Bowl LIX en Nueva Orleans, estimadas en 50.000 dólares.

Según el documento publicado por la U.S. Office of Government Ethics el presidente también informó de casi 600 millones de dólares en ingresos por la venta de tokens de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas respaldada por él y su familia, y alrededor de 65 millones de dólares por la venta de acciones de la empresa que controla World Liberty Financial. También se registraron otros 196 millones de dólares en ventas de acciones de Stablecoin Holdco LLC.

World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas y emisora de tokens, se lanzó durante la campaña presidencial de 2024. Fue cofundada por el presidente, sus hijos Eric y Donald Jr., y Zack y Alex Witkoff, hijos del enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente y amigo de Trump desde hace mucho tiempo, Steve Witkoff. Entre las iniciativas de World Liberty Financial se encuentra USD1, una criptomoneda estable con un valor fijo de 1 dólar por unidad, diseñada para funcionar como reserva de valor. También comercializa otro producto criptográfico, los tokens $WLF, y obtiene el 75% de los ingresos netos de la venta de dichos tokens, según los informes públicos de la compañía.

La empresa fue objeto de investigación el año pasado, después de que un fondo soberano de Abu Dabi utilizara la criptomoneda estable de 1 dólar para facilitar una inversión multimillonaria en la gigantesca plataforma de intercambio de criptomonedas Binance. Vale recordar que el cofundador de Binance, Changpeng Zhao, recibió el indulto de Trump por delitos financieros. Sin embargo, el presidente negó cualquier vínculo entre el indulto y la transacción con World Liberty Financial, declarando a CBS News el año pasado: “No sé quién es”. En respuesta a las preguntas sobre la declaración financiera, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró a CBS News que "no existen conflictos de intereses". “Esta es la misma narrativa trillada que los demócratas han impulsado contra el presidente Trump, su familia y su administración durante una década”, dijo Kelly. Por lo que trascendió Trump recibió una prórroga de 45 días para presentar el informe y pagó multas por presentación tardía relacionadas con transacciones no reportadas previamente en declaraciones anteriores. El documento ofrece una visión de su extenso imperio, incluidos los ingresos procedentes de sus hoteles, complejos de golf y empresas de criptomonedas. Por su parte la Organización Trump señaló que las inversiones del presidente son gestionadas de forma independiente por instituciones financieras externas que controlan todas las decisiones de inversión, y que las operaciones se ejecutan mediante procesos automatizados. Los ingresos de Trump relacionados con las criptomonedas superaron con creces sus ganancias provenientes de muchos de los negocios inmobiliarios que lo hicieron famoso. Estos incluían alrededor de 77 millones de dólares en ingresos de su club Mar-a-Lago, 122 millones de dólares de su club de golf en Doral, Florida, y más de 30 millones de dólares de cada uno de sus clubes de golf en Júpiter, Florida, Bedminster, Nueva Jersey, y Turnberry, Escocia.

Trump, cuya fortuna se estima en 7.600 millones de dólares según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, valoró más de dos docenas de activos en más de 50 millones de dólares, entre ellos Mar-a-Lago; su complejo de golf en Turnberry, Escocia; y su participación en Trump Media & Technology Group Corp., propietaria de su plataforma Truth Social.

El presidente declaró ingresos por regalías de 4,7 millones de dólares provenientes de "Trump Watches", además de pagos por zapatillas, fragancias y guitarras con la marca Trump. Trump Restaurants LLC, una entidad con sede en Nueva York, propiedad al 100% de una de las empresas holding del presidente, reportó ventas de alimentos y bebidas por casi 2,9 millones de dólares.

Y sus libros siguieron reportándole beneficios, incluyendo aproximadamente 1,9 millones de dólares por "Save America" y sumas menores por "The Art of the Deal", "Letters to Trump", "A MAGA Journey" y una edición de la Biblia en colaboración con el cantante Lee Greenwood.

También aparecen los negocios de la primera dama Melania Trump. La declaración enumera más de 10,7 millones de dólares en ganancias netas de un acuerdo de licencia vinculado a la película "Melania", alrededor de 6 millones de dólares por la venta de NFT y otros artículos coleccionables, y ganancias adicionales por sus memorias.

El presidente también enumeró varios de sus acuerdos legales con empresas de tecnología y medios de comunicación, incluyendo 16 millones de dólares de una demanda contra ABC, 16 millones de dólares de CBS Broadcasting y CBS Interactive, 24,5 millones de dólares de Meta, 22 millones de dólares de YouTube y 8 millones de dólares de X. La mayor parte de ese dinero se pagó a su futura biblioteca presidencial o al Trust for the National Mall, no al presidente personalmente.

Al igual que en su declaración financiera del año pasado, Trump incluyó varias sentencias judiciales en su contra como deudas, entre ellas una multa en un caso civil por fraude presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y dos sentencias multimillonarias a favor de E. Jean Carroll, quien acusó al presidente de abuso sexual y difamación. (Trump ha negado estas acusaciones). El año pasado, un panel de jueces de apelación anuló la sentencia por fraude civil, al considerar que la obligación de pagar casi 527 millones de dólares en multas más intereses era excesiva, aunque mantuvieron intactas las sanciones no económicas.