La Corte Suprema de EEUU le dio un duro revés Donald Trump: deberá pagar u$s5 millones por abuso sexual y difamación

El máximo tribunal estadounidense rechazó el último recurso presentado por el presidente y dejó firme la condena en favor de la escritora Jean Carroll. Desde el entorno del mandatario denunciaron una supuesta "caza de brujas" impulsada por el Partido Demócrata.

La Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme la condena que obliga a Donald Trump a indemnizar con u$s5 millones a la escritora Jean Carroll.

El presidente de EEUU, Donald Trump sufrió un duro revés este martes luego de que El Tribunal Supremo de aquel país rechazara el recurso del mandatario, obligándolo a pagar u$s5 millones a la escritora Jean Carroll por abusos sexuales y difamación.

Un portavoz del equipo legal de Trump señaló la ratificación de la sentencia como una " caza de brujas " contra el presidente norteamericano, por parte del Partido Demócrata. "El pueblo estadounidense respalda al presidente y exige el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa de los engaños de Carroll, financiada por los demócratas ", aseguró sin mostrar evidencia de sus afirmaciones.

En este sentido, ha cargado contra la "instrumentalización del sistema judicial" y ha incidido en que el mandatario estadounidense está centrado en seguir con su agenda para "hacer que EEUU vuelva a ser grande".

En un primer momento, la defensa de Trump intentó frenar la causa amparándose en la inmunidad presidencial. Sin embargo, más adelante pasó a cuestionar una de las principales pruebas del expediente: una grabación de 2005 en la que, sin saber que tenía el micrófono abierto, el entonces empresario se jactaba de besar y manosear a mujeres sin su consentimiento.

Ayer lunes, se reveló una llamativa coincidencia entre una compra de acciones de Trump y una adquisición de armas del Inmigration Control Enforcement ( ICE en inglés y Servicio de Inmigración de Aduanas en español).

El 10 de febrero, Trump compró acciones de la empresa armamentística Axon -creadora de las pistolas Taser- por entre u$s1 millón y u$s5 millones, según las declaraciones financieras federales presentadas en mayo.

Tan solo dos semanas después de esa adquisición, el 24 de febrero, el ICE anunció la compra de 17.800 pistolas Taser así como munición ilimitada y servicios de capacitación.

La Casa Blanca salió rápidamente a despejar cualquier sospecha y sostuvo que los activos financieros de Trump permanecen en un fideicomiso administrado por sus hijos, mientras que las inversiones son manejadas por firmas independientes, sin intervención directa del mandatario ni de su entorno familiar.

"No hay conflicto de intereses", aseguró una de las voceras de la Casa Blanca, Anna Kelly. La portavoz también calificó de "historia trillada" a la revelación de este lunes y señaló que está impulsada por el Partido Demócrata. En paralelo, recordó que las declaraciones patrimoniales presentadas por Trump ante la Oficina de Ética Gubernamental —publicadas el 14 de mayo— incluyen más de 3.700 operaciones financieras, aunque en todos los casos los montos aparecen informados dentro de rangos y no con cifras exactas.

Además, la legislación estadounidense contempla una excepción para el presidente: las normas penales sobre conflicto de intereses que alcanzan a la mayoría de los funcionarios federales no se aplican al jefe de Estado, por lo que ese tipo de inversiones no constituye, por sí misma, una infracción legal.