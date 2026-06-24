Malbec: cómo se construyó la marca país que puso al vino argentino en la cima del mundo

Una cepa casi extinta en Francia se convirtió en el vino más reconocido de Argentina en el exterior. Detrás de ese fenómeno hay una historia de política pública, crisis económica, enólogos visionarios y una campaña de marketing que pocos países vitivinícolas lograron replicar.

El Malbec representa más del 70% del volumen total de vinos varietales exportados desde Argentina.

Durante décadas, cuando un consumidor extranjero pensaba en vino argentino , la imagen que aparecía en su cabeza era difusa. Había bodegas reconocidas, regiones con tradición y una industria en crecimiento, pero faltaba una identidad clara .

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Paradójicamente esa identidad se alcanzó de la mano del Malbec , una variedad nacida en Francia que encontró en los suelos argentinos, especialmente en Mendoza, el escenario ideal para transformarse en un fenómeno global.

Hoy el Malbec no sólo es el vino más representativo de la Argentina. También es una de las “marca país” más exitosas construidas por una industria nacional en los mercados internacionales.

La historia de esta cepa es, en buena medida, la historia del posicionamiento del vino argentino en la cima del mundo.

Los números ayudan a dimensionar el fenómeno. Según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al cierre de 2025 la Argentina contaba con 46.890 hectáreas de Malbec , equivalentes al 23,9% de toda la superficie vitícola nacional y al 42,6% de las variedades tintas destinadas a vinificación .

Ninguna otra cepa tiene semejante peso dentro de la actividad. Pero el liderazgo no se limita a los viñedos; también lo ejerce en las góndolas.

En el mercado doméstico, el Malbec representa el 54% de todas las ventas de vinos varietales, mientras que en las exportaciones explica cerca del 72% del volumen total de vinos varietales enviados al exterior.

Durante 2025 generó ingresos por u$s404,7 millones y llegó a consumidores de 114 países.

La transformación del vino argentino detrás de las estadísticas

Detrás de esos números existe una transformación que comenzó hace más de tres décadas.

En los años noventa, cuando las bodegas argentinas empezaron a mirar seriamente los mercados externos, descubrieron que el Malbec ofrecía algo que pocas regiones vitivinícolas poseen: una combinación única entre calidad, personalidad y diferenciación.

La variedad había nacido en la región francesa de Cahors y también tenía presencia histórica en Burdeos. Sin embargo, fue en la Argentina donde alcanzó su máxima expresión.

Las condiciones climáticas de los valles andinos, la amplitud térmica, la altura y la diversidad de terroirs permitieron desarrollar perfiles aromáticos y gustativos diferentes a los europeos.

La entidad promotora de la marca Vino Argentino, Wines of Argentina (WofA), suele destacar que el Malbec se convirtió en el principal embajador de la vitivinicultura nacional porque logró instalar una asociación inmediata entre variedad y origen. Algo similar a lo que ocurre con el Sauvignon Blanc en Nueva Zelanda o el Pinotage en Sudáfrica.

La evolución de la superficie cultivada refleja con claridad ese proceso. Desde 2010 hasta 2024, las hectáreas implantadas crecieron más de 50%, mientras que si la comparación se extiende hasta comienzos de siglo el aumento supera el 180%.

El crecimiento no fue casual: respondió a la creciente demanda internacional y a la decisión de las bodegas de apostar por la variedad que mejor representaba al país.

El fenómeno también modificó la geografía productiva. Aunque Mendoza concentra alrededor del 85% de las plantaciones de Malbec, hoy la cepa está presente en 18 provincias argentinas.

Desde los Valles Calchaquíes de Salta hasta la Patagonia, pasando por San Juan, La Rioja y el Valle de Uco, cada región desarrolló interpretaciones propias de una misma variedad.

La diversidad, la virtud de una cepa excepcional

Para los especialistas internacionales, una de las grandes virtudes del Malbec argentino es precisamente su diversidad. Publicaciones especializadas como Decanter destacan que la cepa puede ofrecer desde vinos jóvenes, frutados y accesibles hasta etiquetas complejas con gran capacidad de guarda, elaboradas en zonas de altura donde las condiciones extremas favorecen una expresión particularmente sofisticada.

La reputación internacional se construyó también a través de los premios. En los principales concursos globales aparecen regularmente etiquetas argentinas entre las más destacadas.

El reconocimiento obtenido por vinos de bodegas como Finca Flichman, Durigutti, Zuccardi, Etchart o Trivento en competencias internacionales contribuyó a consolidar la imagen de calidad del Malbec nacional.

El prestigioso enólogo estadounidense Paul Hobbs, uno de los profesionales que más trabajó en Mendoza durante las últimas décadas, suele ser señalado como uno de los impulsores de la valorización internacional de la cepa.

Su trabajo ayudó a demostrar que el Malbec podía competir en la categoría de vinos premium y ultra premium, un segmento donde históricamente predominaban variedades europeas.

La construcción de la marca Malbec también tuvo un componente de marketing poco frecuente en otras industrias argentinas.

La creación del Malbec World Day, impulsado por WofA y celebrado cada 17 de abril, logró instalar una fecha reconocida por consumidores, importadores, sommeliers y periodistas especializados de numerosos países.

Lo que comenzó como una acción promocional terminó convirtiéndose en un acontecimiento global para la industria.

La Dorita Malbec (2).JPG El lema de este año, "Tu Malbec", pone el foco en las preferencias, deseos y motivaciones de los consumidores frente al varietal argentino.

La influencia de la cepa sobre el negocio es tan importante que algunos analistas la consideran la principal locomotora exportadora del sector.

El Malbec concentra casi siete de cada diez dólares generados por las exportaciones de vinos varietales argentinos, una participación difícil de encontrar en otros países productores.

Sin embargo, los referentes de la industria suelen advertir que el desafío actual ya no consiste únicamente en vender más Malbec, sino en seguir elevando su posicionamiento.

La estrategia pasa por asociar cada vez más la variedad a conceptos como calidad, origen, sustentabilidad y diversidad de terroirs.

En ese sentido, el crecimiento de regiones como Gualtallary, Paraje Altamira, Los Chacayes o los viñedos de altura del norte argentino está permitiendo mostrar que detrás del nombre Malbec existe una enorme riqueza de estilos.

De los Alpes a la Cordillera de los Andes

Lo cierto es que pocas veces una variedad logró convertirse en sinónimo de un país con tanta fuerza. El Malbec nació en Francia, pero construyó su identidad definitiva al pie de la Cordillera de los Andes. Y en ese recorrido se transformó en mucho más que una cepa: pasó a ser uno de los símbolos más reconocibles de la Argentina en el mundo.

Las cifras del INV, los premios internacionales y el reconocimiento de críticos y consumidores confirman que la apuesta realizada por las bodegas hace décadas terminó dando resultado.

Cuando una copa de Malbec se sirve hoy en Londres, Nueva York, San Pablo o Tokio, no sólo se está consumiendo vino. También se está degustando una de las historias de éxito más contundentes de la agroindustria argentina.

Sin embargo, el éxito de esta construcción empieza a mostrar sus límites. Según el informe “Más allá del Malbec” -que se realizó a fines de 2025 en base a un relevamiento entre 230 bodegas- la mayoría de los productores percibe que la era de crecimiento acelerado liderada por el Malbec se terminó.

En ese escenario, la industria vitivinícola argentina, construida sobre el éxito del Malbec, enfrenta ahora un grado de saturación de mercado y cambios en los gustos del consumidor, creando una tensión estratégica entre su identidad especializada y la necesidad de diversificarse.

Concentrar casi toda la identidad exportadora en una sola variedad es también un riesgo, sostiene el trabajo. Si el Malbec pasa de moda -como pasó con el Syrah australiano, rey de los mercados en los 90 y hoy relegado-, Argentina quedaría sin un relato alternativo sólido en este universo del vino.

De todos modos, el sector no pierde las esperanzas: los avances de cepas como el Cabernet Franc, el Bonarda o el torrontés, si bien todavía son marginales en términos de visibilidad internacional, permiten sostener la apuesta de la identidad del vino argentino en el mundo.

Pero hay algo que ninguna crisis de moda podrá borrar fácilmente: la apropiación simbólica. El Malbec hoy es argentino en la mente del consumidor global, tanto como el tango o el asado.

Francia lo inventó, pero Argentina lo hizo famoso. Y los expertos en marketing coinciden en que esa ecuación, construida en apenas tres décadas, es uno de los casos más notables de branding nacional en la historia de la industria alimentaria mundial.