El PBI creció 2,3% anual en el primer trimestre, pero la inversión sumó un nuevo retroceso + Agregar ámbito en









El incremento respecto del primer trimestre de 2025 fue impulsado por las exportaciones y el consumo. Versus el último trimestre de 2026, solo creció el consumo.

El PBI mejoró 0,7% versus el último trimestre de 2025, por encima de lo que esperaba el REM.

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,3% en el primer trimestre de 2026, en términos interanuales, y 0,7% respecto de los últimos tres meses de 2025. La mejora fue explicada fundamentalmente por la performance del consumo privado, ya que la inversión sumó un nuevo retroceso.

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Así lo informó de manera oficial el INDEC este martes. En la comparación interanual, la economía avanzó por quinto trimestre consecutivo.

Por el lado de la demanda, resaltaron un incremento del 9,8% en las exportaciones. Esto tiene su correlato al analizar la incidencia sectorial por el lado de la oferta, ya que las actividades que más aportaron al crecimiento del PBI, versus el primer trimestre de 2025, fueron el agro (+18,1%) y el rubro que incluye energía y minería (+12,3%).

Mientras tanto, el consumo, que es el componente de mayor peso en el producto, trepó 2,7%. Por el contrario, el gasto público cedió 0,9% y la inversión se hundió 11,6%. A nivel sectorial, la contracción más relevante la exhibió la industria manufacturera (-1,7%).

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En relación al último trimestre del año pasado, la actividad repuntó 0,7%, por encima del 0,3% que habían previsto las consultoras, centros de investigación y entidades financieras que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA). Pero el detalle fue que solo subió el consumo (+0,8%), ya que se verificaron caídas en exportaciones (-3,1%), gasto público (-2,4%) e inversión (-1,7%). Noticia en desarrollo.-