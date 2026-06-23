Fracasó la sesión para interpelar a Manuel Adorni y Martín Menem pone contra las cuerdas a Bullrich

La oposición quedó lejos del quórum de 129. El PRO, la UCR y una serie de gobernadores fueron clave para que se cayera el debate en el que los bloques opositores buscaban avanzar con la iniciativa que podía terminar con la remoción del jefe de Gabinete. En el Senado, la exministra de Seguridad podría complicarle el camino al PJ tras el acuerdo del riojano con los aliados.

Fracasó la sesión para interpelar a Manuel Adorni en Diputados este martes; el pacto que Martín Menem selló con el PRO y la UCR condiciona a Patricia Bullrich en el Senado . Tras haber llegado a un acuerdo con el PJ que para avanzar en el recinto con la interpelación al jefe de Gabinete, la presidenta del bloque del oficialismo en la Cámara alta presentará una propuesta alternativa que dará aire a Manuel Adorni post triunfo oficialista en la Cámara baja.

Pasadas las 14.30, fracasó la sesión convocada por Unión por la Patria, el FIT, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas para avanzar con la interpelación con posible moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Si bien los impulsores de la sesión sumaron algunas presencias extra, como la de Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Coherencia y Encuentro Federal , la oposición reunió apenas 117 diputados , es decir 12 por debajo de los 129 que se requieren para poner en marcha una sesión. Así y todo, hubo expresiones en minoría en el recinto, donde los diputados arremetieron contra Adorni.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta) fueron decisivos. Es que los diputados que les responden pegaron el faltazo a la sesión convcada para las 14.

A esto se le sumó que tampoco se hicieron presente en el recinto el PRO ni el MID. Así, Menem se anotó un triunfo: Manuel Adorni gana tiempo en su cargo, mientras la justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El pacto con el PRO y la UCR

El fracaso de la sesión se debió, en buena medida, al acuerdo al que llegó Menem con los bloques del PRO y la UCR que conducen Cristian Ritondo y Pamela Verasay, respectivamente. El lunes, el riojano impulsó una convocatoria -para el próximo martes- de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz (LLA).

El objetivo de la reunión de comisión es tratar todos los proyectos contra Adorni. De esta manera, le dieron la excusa perfecta a los aliados –con el PRO y la UCR a la cabeza– de “bajarse” de la sesión de este martes.

Precisamente, los impulsores de la sesión daban por descontado que los votos para aprobar "sobre tablas" la interpelación con posible moción de censura no estarían. Por eso, el objetivo de la sesión era forzar a las comisiones que deben abordar los proyectos presentados, a reunirse en un día y horario específico para debatir y dictaminar los textos en cuestión.

En este contexto fue que los aliados aceptaron la propuesta libertaria. “Nosotros estábamos de acuerdo con el emplazamiento para que la comisión (de Asuntos Constitucionales) se reúna. Ahora, tenía más sentido por una cuestión de vinculación política que lo coordinemos con el oficialismo a que lo votemos con el kirchnerismo”, explicaron desde el PRO.

El impacto en el Senado

Con el acuerdo que sellaron el PRO y la UCR con Menem, quedó a la vista que los dos bloques aliados al Gobierno interpretan que las interpelaciones al jefe de Gabinete requieren dictamen de comisión antes de ser llevadas al recinto.

Precisamente, Bullrich, los aliados y el PJ habían tenido una lectura distinta en el Senado. Allí, se acordó la semana pasada -durante la reunión de Labor Parlamentaria- que el artículo 101 de la Constitución Nacional, donde se contempla la interpelación con posible moción de censura al jefe de Gabinete, no contempla la instancia de dictamen de comisión. Por ello mismo, en la sesión prevista para este jueves, tratarían el proyecto impulsado por Popular directo en el recinto.

WhatsApp Image 2026-06-23 at 14.57.26 Pasadas las 14.30, Menem dio por fracasada la sesión.

Con la jugada de Menem, y luego del malestar que generó en la Casa Rosada la lectura que se hizo en el Senado la semana pasada, Bullrich se vio forzada a dar marcha atrás. Es decir le llevará una nueva propuesta a la oposición.

Para eso, la jefa de bloque del oficialismo convocó a una nueva reunión de Labor para este martes a las 18. En esa instancia, la libertaria les planteará una interpretación parlamentaria "basada en más fuentes". Habrá que ver si los aliados adhieren a la propuesta de la exministra -que todavía se desconoce- o si se mantiene en pie la lectura inicial.