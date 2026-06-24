Colombia derrotó a RD Congo y selló su clasificación a la próxima fase + Agregar ámbito en









El conjunto cafetero cerrará la fase de grupos ante Portugal, donde definirán que selección se queda con el primer puesto. El equipo luso goleó 5-0 a Uzbekistán, de la mano de un inspirado Ronaldo.

Daniel Muñoz le dió el pase a Colombia a los 16avos. del Mundial 2026. X (Twitter)

Colombia se impuso por 1-0 ante la República Democrática del Congo en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026.

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El único gol del encuentro llegó a los 76 minutos por medio de Daniel Muñoz, tras un centro de Juanfer Quintero.

Con el triunfo, el elenco que conduce el DT argentino Néstor Lorenzo aseguró la clasificación a los 16avos de final, con seis puntos tras ganar ambos partidos, mientras que Congo quedó tercero en la zona, con una unidad.

En la fecha decisiva, Colombia se medirá con Portugal el sábado 27 de junio a las 20:30 (horario argentino); con un triunfo o incluso una igualdad asegurará el primer puesto. El elenco africano enfrentará a Uzbekistán en un partido que se jugará en simultáneo.

Síntesis del partido: Mundial 2026.

Grupo L – Fecha 2. Colombia 1 - 0 República Democrática del Congo. Estadio: Estadio Chivas (México). Árbitro: Maurizio Marianni (Italia). VAR: Marco Di Bello (Italia). Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo. República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Yoane Wissa, Cedric Bakambu. DT: Sebastien Desabre. Gol en el segundo tiempo: 30m. Daniel Muñoz (C). Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Noah Sadiki por Ngal’ayel Mukau (RDC), 11m. Simon Banza por Cedric Bakambu (RDC); 12m. Juan Fernando Quintero por James Rodríguez (C) y Jhon Córdoba por Luis Suárez (C); 27m. Joris Kayembe por Arthur Masuaku (RDC) y Charles Pickel por Edo Kayembe (RDC); 32m. Richard Ríos por Jhon Arias (C); 37m. Nathanael Mbuku por Samuel Moutoussamy (RDC).