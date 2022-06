Mercado Libre cayó un 65%: ¿oportunidad de compra?

ml 1.JPG

MercadoLibre tuvo su apogeo durante la pandemia del coronavirus, con la explosión en sus ventas debido al crecimiento del consumo online.

Sin embargo, vale aclarar lo siguiente: que una empresa sea espectacular (como lo es MercadoLibre) no quiere decir que siempre sea una buena idea invertir en sus acciones. ¿Por qué? Veamos:

Una métrica sencilla es utilizar el ratio Price-to-sales, que no es más que comparar cuánto vale la acción en relación a las ventas de la compañía. MercadoLibre llegó a valer 26 veces sus ventas anuales, cifra más que disparatada.

Ya he hablado varias veces de lo insostenible que era su valuación. En mayo del año pasado dije lo siguiente: “Nadie puede pensar en comprar ninguna compañía que tenga esta valuación pensando en el largo plazo. Porque cuando la efervescencia del momento se disipe junto con la de las criptomonedas, quedará el recuerdo de haber pagado un precio ridículamente caro.”

Además, afirmé: “Se pone de manifiesto una vulnerabilidad: si las tasas de interés comienzan a subir, la valuación de MercadoLibre (y de todas las empresas que al momento son sólo promesas de ganancias futuras) sufrirá un fuerte golpe”.

Por eso, es muy importante entender qué se está pagando cuando se invierte en una acción. MercadoLibre estaba carísima y no había argumentos para comprar pensando en el largo plazo.

La situación se tornó más peligrosa en el presente contexto: la inflación récord en EE.UU y la suba de tasas de la Reserva Federal es un combo letal para las empresas tecnológicas. Y MercadoLibre sufrió aún más, ya que no tiene la capacidad de generar ganancias.

Miren las ventas y ganancias (en millones de dólares) de los últimos años:

ml2.JPG

¿Sabías que desde el 2017 al 2021 MercadoLibre perdió USD 124M? Obviamente está en etapa de expansión, principalmente con Mercado Pago, su mayor fortaleza. Este año, en el primer trimestre, ganó USD 65M. Pero el mercado no tiene piedad, y así lo demostró con todas las compañías que no ganan suficiente dinero.

¿Por qué se dio semejante castigo a este tipo de empresas? Sencillamente por la suba de las tasas de interés en EE.UU. Al ser empresas que tienen promesas de ganancias futuras (y no presentes), una tasa más alta implica un descuento mayor en sus flujos. Y al aplicar ese descuento, su valor actual se reduce. Por eso los precios de las tecnológicas han sufrido tanto este año.

Qué se puede esperar

Es muy importante entender que la tendencia de MercadoLibre es bajista, por lo que es muy apresurado pensar en comprar. Como regla general “no se intentan atajar los cuchillos cayendo”.

No solo eso, sino que la inflación en EEUU no cesa: el viernes 10 de junio salió la cifra de mayo, que llegó al 8,6% interanual. Esto representa un récord de los últimos 40 años. La Reserva Federal tendrá que adoptar medidas restrictivas para enfrentar este flagelo. No tiene otro remedio más que subir la tasa de interés. Y esto va a seguir afectando a las tecnológicas, como MercadoLibre.

Es cierto que sus acciones han corregido con fuerza y quedó “barata”, teniendo en cuenta su valuación histórica de Price-to-sales:

ml3.JPG

Únicamente en la crisis de 2008 llegó a estar “más barata”. Entonces, ¿es buena idea comprar ahora? Definitivamente no.

¿Por qué? Porque el contexto así lo indica: las tasas de interés están subiendo y las acciones globales (principalmente las tecnológicas) están en clara tendencia bajista.

Cuando la situación se calme y los precios de MercadoLibre empiecen a mostrar señales positivas, ahí se comenzará a pensar en invertir. Recordá siempre que lo que está barato hoy puede estar mucho más barato mañana.

Para terminar, te quiero invitar a que descargues gratis un informe que preparé con un listado de empresas con potencial y una buena relación riesgo/retorno, en este contexto de alta inflación. Creo que te va a servir muchísimo. Hacelo en el siguiente link.