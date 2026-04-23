Meta despedirá a 8.000 trabajadores mientras redobla su apuesta por la IA

La tecnológica avanzará con un fuerte ajuste interno y la cancelación de miles de posiciones abiertas, con el objetivo de reordenar costos y acelerar inversiones en infraestructura y desarrollos vinculados a inteligencia artificial.

La medida, que entrará en vigor el 20 de mayo, también incluye el cierre de unos 6.000 puestos vacantes, según confirmó la compañía.

La tecnológica Meta anunció un nuevo ajuste en su estructura: despedirá alrededor del 10% de su personal, equivalente a unas 8.000 personas , en el marco de una estrategia orientada a mejorar la eficiencia y sostener su ambicioso plan de inversión en inteligencia artificial (IA).

La medida, que entrará en vigor el 20 de mayo , también incluye el cierre de unos 6.000 puestos vacantes , según confirmó la compañía. Desde la dirección de recursos humanos señalaron que el recorte responde a la necesidad de “gestionar la empresa de manera más eficiente” y liberar recursos para otras áreas clave.

El ajuste se produce en paralelo a un agresivo plan de inversión en infraestructura tecnológica. La empresa destina cada vez más recursos al desarrollo de inteligencia artificial, con gastos de capital que alcanzaron los u$s72.200 millones en 2025 y que podrían escalar a al menos u$s115.000 millones en 2026 , impulsados principalmente por la construcción de centros de datos y sistemas avanzados.

En esa línea, la compañía liderada por Mark Zuckerberg también viene reforzando su capacidad en talento especializado y avanzando en la adquisición de startups vinculadas a IA, en un intento por competir con otros actores clave del sector.

Cambios estructurales en el empleo tecnológico

El recorte de Meta se inscribe en una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica, donde varias compañías comenzaron a ajustar sus plantillas en función del impacto de la IA sobre la productividad. En muchos casos, las empresas sostienen que la automatización permite realizar tareas con menos recursos humanos.

El propio Zuckerberg anticipó este escenario meses atrás, al señalar que la inteligencia artificial está modificando la dinámica laboral, permitiendo que proyectos que antes requerían equipos completos puedan ser ejecutados por una sola persona con alto nivel de especialización.

Impacto en el mercado y antecedentes

Tras conocerse la noticia, las acciones de Meta registraron una caída superior al 2% en la jornada. La empresa ya había encarado procesos de reducción de personal en 2022 y 2023, tras el boom de contrataciones durante la pandemia, y en 2025 había aplicado recortes adicionales enfocados en empleados de menor rendimiento.

Como parte del paquete de salida, la compañía ofrecerá a los trabajadores afectados en Estados Unidos 16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por cada año trabajado, con esquemas similares para el resto de los mercados.

Así, el gigante tecnológico profundiza un proceso de transformación que combina disciplina de costos con una fuerte apuesta a la inteligencia artificial, en un contexto donde el sector redefine su modelo operativo y laboral.