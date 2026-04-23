Meta endurece el control parental: permitirá ver de qué hablan los menores con la IA en Facebook, Instagram y Messenger

El refuerzo sobre esta estrategia llega en medio de denuncias contra diversas empresas tecnológicas por no garantizar la seguridad de los menores en las redes sociales. La nueva funcionalidad estará disponible Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Brasil.

Meta anunció una actualización en sus capacidades de control parental que permitirá a los adultos monitorear con mayor detalle la interacción de sus hijos adolescentes con la inteligencia artificial de la compañía . En detalle, la novedad permitirá consultar cuáles son los principales temas consultados por los menores en plataformas como Facebook, Messenger e Instagram .

A partir de este cambio, los padres que utilicen el sistema de supervisión podrán acceder a una nueva sección denominada “ Información ”, donde se listan los principales tópicos sobre los que el adolescente interactuó con Meta AI durante la última semana. Según precisó la compañía, estas categorías abarcan desde “Escuela”, “Entretenimiento” y “Estilo de vida” hasta “Viajes”, “Escritura” y “Salud y bienestar”.

La herramienta permite profundizar en cada eje temático mediante subcategorías. Por ejemplo, dentro de “Estilo de vida” se incluyen ítems como moda, alimentación y vacaciones, mientras que “ Salud y bienestar ” contempla actividad física, salud corporal y salud mental .

El despliegue de esta funcionalidad ya comenzó en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Brasil. Según anunció la compañía conducida por Mark Zuckerberg, se espera que las novedades lleguen al resto del mundo en las próximas semanas.

La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia que Meta viene delineando desde fines de 2024, cuando anticipó el desarrollo de nuevas soluciones para acompañar a padres y adolescentes en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

En esa línea, la compañía había presentado previamente opciones para limitar o bloquear el acceso a determinados personajes de IA. Sin embargo, en enero decidió suspender directamente el uso de estas representaciones para menores a nivel global, con el objetivo de rediseñar una versión específica orientada a ese segmento.

Estos personajes —avatares con personalidades definidas, que simulan roles como chefs o incluso figuras públicas como Snoop Dogg y Paris Hilton— habían sido concebidos como una forma de interacción más inmersiva con la IA.

Las denuncias contra las empresas de IA

La decisión de Meta se produjo en paralelo a un contexto judicial adverso. Días antes, la empresa había quedado en el centro de un proceso en Nuevo México, donde fue acusada de no garantizar la seguridad de menores en sus plataformas. El fallo marcó un precedente al considerar responsable a la compañía por los riesgos a los que estuvieron expuestos usuarios jóvenes.

Es en este escenario - donde también hay denuncias contra otros gigantes tecnológicos como OpenAI o Grok - , Meta busca reforzar su enfoque en seguridad digital. Además de las nuevas métricas de supervisión, también anunció el lanzamiento de guías para padres, orientadas a facilitar conversaciones abiertas sobre el uso de IA por parte de adolescentes.

Como complemento, Meta pondrá en marcha un Consejo de Expertos en Bienestar con IA, con el objetivo de incorporar criterios especializados en el diseño de productos dirigidos a usuarios más jóvenes.