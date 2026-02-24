Neuquén se queda sin metros cuadrados: el fenómeno de la "tierra prometida" que desvela a los inversores del pozo

La oferta de residencias y oficinas llega a niveles críticos de vacancia. Paso a paso, cómo entrar en el negocio más codiciado del Real Estate en Argentina con montos mínimos.

Mientras el flujo de marcas y corporaciones hacia la capital neuquina bate récords, la oferta de residencias y oficinas llega a niveles críticos de vacancia. Cómo entrar en el negocio más codiciado del Real Estate en Argentina con montos mínimos y capitalizar un rendimiento proyectado por encima del promedio regional.

La Patagonia argentina está viviendo una transformación que muchos comparan con las boomtowns petroleras de Texas. Sin embargo, hay una particularidad local: el desarrollo de la infraestructura urbana no logra seguirle el ritmo a la "billetera" de Vaca Muerta . Hoy, Neuquén no es solo una ciudad de paso; es el epicentro de un desembarco masivo de corporaciones nacionales e internacionales que se encuentran con un muro invisible: no hay metros cuadrados donde aterrizar.

El mercado inmobiliario neuquino atraviesa un momento de "tensión creativa". La demanda de espacios comerciales y corporativos es insaciable, impulsada por un sector energético que inyecta capital y empleo de alta calificación de forma constante. En zonas estratégicas, la oferta de activos de calidad es prácticamente inexistente.

Históricamente, el inversor minorista quedaba fuera de estos desarrollos de gran escala. Pero en 2026, la tecnología financiera ha democratizado el acceso. Gracias a empresas de inversión como Crowdium Ya no es necesario contar con cientos de miles de dólares para ser dueño de una fracción del futuro de la provincia.

La estrategia aplicada al Real Estate nos indica que el valor real está en el timing: invertir en pozo en Neuquén es hoy la jugada de arbitraje más clara del mercado.

En este contexto, surge Next Neuquén, una propuesta diseñada para absorber la demanda residencial corporativa que hoy deambula por la ciudad sin encontrar sede.

3 Razones para invertir en Next Neuquén con Crowdium

Alta Demanda: Las empresas buscan posicionamiento en el Nodo Logístico más importante del Sur. Esto tiende a una apreciación del valor por encima de la inflación técnica en bienes cotizados en dóares.

Los activos inmobiliarios escasos han convertido a esta región en la capital de la renta. Un refugio de valor que supera ampliamente al mercado residencial de Buenos Aires.

A través de Crowdium, la plataforma lider de inversiones colectivas, el pequeño ahorrista puede participar de un proyecto de pozo con una inversión mínima, transformando pesos ociosos en dólares con capitalización real. Incluso, consiguen una renta en dólares durante la obra, desde la adquisición y durante 24 meses

La estrategia de inversión

Crowdium, logró negociar con la desarrolladora la compra en una etapa temprana de la obra con objetivos de revalorización y venta posterior. El horizonte proyectado es de 24 meses con una rentabilidad total estimada de 24~28% en dólares. Destacando que quienes inviertan durante esta semana obtendrán un retorno extra del 2%, abonado por la plataforma al cierre del proyecto. Las bases de este cashback se encuentran disponibles en la web de la plataforma.

Next Neuquén se distingue por su ingeniería Rental Design desde su concepción bajo los estándares ejecutivos de la industria Oil & Gas que moviliza la región. Su arquitectura maximiza los metros vendibles y genera espacios comunes prácticos que se completan con un gran rooftop con vistas panorámicas.

Así también, al contar con un pool de renta corporativo gestionado por una de las empresas de Housing más importantes de añelo, la demanda final se enriquece. Al público general que busca unidades para habitar, se suman los inversores que optan por un negocio llave en mano que les permita obtener una renta en dólares.

El costo de oportunidad de esperar

Next Neuquén con Crowdium es una alternativa sólida para capturar la mayor plusvalía con activos de la economía real. La ventana de entrada representa, posiblemente, la última oportunidad de ingresar con montos desde 1 millón de pesos en la plaza más rentable del país, antes de que la oferta se estabilice.