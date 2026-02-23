Morgan Stanley reveló qué otro activo similar al oro podría dispararse un 17%

Según Morgan Stanley, ha una moneda que combina estabilidad macroeconómica, solidez fiscal y baja inflación con liquidez y rendimiento financiero.

Un equipo de estrategas de Morgan Stanley reveló que el franco suizo se está posicionando como uno de los activos refugio más prometedores para 2026 y podría registrar una fuerte apreciación frente al dólar en un contexto global de incertidumbre geopolítica, tensiones comerciales y cuestionamientos al liderazgo financiero de EEUU.

El franco combina estabilidad macroeconómica, solidez fiscal y baja inflación con liquidez y rendimiento financiero , características que lo convierten en un refugio de alta calidad.

En ese marco, estiman que la divisa podría apreciarse hasta 17% frente al dólar , impulsada por flujos globales hacia activos seguros. El informe destaca que el franco es “el activo refugio más parecido al oro”, una definición que resume su rol histórico en períodos de estrés financiero.

La tesis se apoya en una tendencia que ya se observa en los mercados. El franco suizo alcanzó recientemente máximos de más de una década frente al dólar , tras haber subido alrededor de 14% en 2025 y mantener la tendencia alcista en lo que va de 2026.

La demanda proviene tanto de inversores institucionales como de fondos especulativos, que incrementaron posiciones largas en la moneda ante el aumento de riesgos globales.

El trasfondo es un cambio en la percepción del riesgo sistémico internacional. La persistencia de conflictos geopolíticos, el giro proteccionista en el comercio y la incertidumbre sobre la política económica estadounidense están impulsando la búsqueda de activos alternativos al dólar.

Suiza 1.jpg Según Morgan Stanley, el franco suizo se posiciona como una opción de refugio para complementar la tenencia de oro.

En ese contexto, el franco aparece como un refugio monetario complementario al oro físico, que también atraviesa un ciclo alcista impulsado por compras de bancos centrales y cobertura frente a la volatilidad global.

Activo complementario

Para los estrategas de Morgan Stanley, la relación entre ambos activos no es de sustitución sino de complementariedad. El oro continúa siendo la cobertura estructural frente a inflación y crisis sistémicas, mientras que el franco suizo ofrece protección cambiaria y geopolítica con mayor liquidez operativa.

Esta combinación refuerza la idea de diversificar los refugios dentro de las carteras internacionales, especialmente en un entorno en el que el dólar podría enfrentar presiones por déficits fiscales y tensiones políticas.

El principal riesgo de la tesis es la reacción de la autoridad monetaria suiza. Un franco demasiado apreciado encarece las exportaciones y aumenta las presiones deflacionarias, por lo que el Banco Nacional Suizo históricamente intervino para limitar su fortalecimiento.

Sin embargo, el análisis de Morgan Stanley sugiere que, aun con posibles intervenciones, la tendencia estructural de demanda por refugios podría sostener la apreciación.