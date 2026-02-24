De la resistencia a la ofensiva: pymes buscan influir en la política, con foco en impuestos, importaciones y financiamiento

Empresas de todo el país se reunieron en la fábrica de INCA en San Rafael, con el objetivo de pulir la comunicación sobre las principales problemáticas del sector. Hubo críticas a la reforma laboral.

Pymes de todo el país se congregaron este fin de semana con el objetivo central de mejorar la llegada a la política y a la sociedad en su conjunto . En busca de ese horizonte, expusieron las principales problemáticas del sector que se deben comunicar: los altos impuestos, la apertura comercial y la falta de financiamiento que, en conjunto, dificultan las posibilidades de competir de las firmas locales.

Entre viernes y sábado se llevó a cabo un nuevo Encuentro INCA , organizado en la fábrica que la empresa familiar de alimentos INCA tiene en la localidad de San Rafael , Mendoza. El evento tuvo momentos de celebración y repaso de la historia de progreso de la familia Bestani pero también dejó espacio para reuniones con álgidas discusiones. De las mismas participaron empresarios de distintos rubros: gastronomía, textil, comercio, servicios basados en el conocimiento, entre otros, la mayoría de ellos nucleados en el Movimiento Nacional Pyme ( MONAPY ), presidido por Alejandro Bestani , titular también de INCA.

La sensación en términos generales es de preocupación sobre la actualidad económica del país y su impacto en las pymes. Sobre el tema del momento, la reforma laboral, hay un consenso casi unánime y es que “no alcanza” , mientras que prima la incertidumbre sobre el éxito del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que el Gobierno busca aprobar junto con la reforma.

Al respecto, sostienen que para fomentar la creación de empleo se necesita un programa más integral que busque revertir la caída del consumo. Esta situación de la demanda también fue plasmada en diálogo con Ámbito por un productor sanrafaelino de lácteos, ajeno a MONAPY: “ la baja de la inflación me mejoró la previsibilidad en la cadena de pagos, pero no estamos vendiendo ”, expresó.

INCA, especializada en la producción de tomates y duraznos, viene sufriendo en carne propia la conjunción de la merma en el consumo y el aluvión de importaciones. Desde la empresa ejemplificaron que, por ese nocivo combo, plantaron 40% menos de la superficie disponible para tomate que hace un año , pese a que la cosecha fue buena. “El gran consumo de la plantación es para la pasta de tomate, de la cual después se hace el puré. Pero esa pasta es un commodity y la podés traer de cualquier lado del mundo; ahora aparecieron las pastas de China, a valores irracionales ”, detalló Bestani.

El titular de la empresa explicó que es imposible competir con sus pares asiáticas, teniendo en cuenta que allá reciben “subsidios inmensos”. “En septiembre fueron invitados representantes nuestros a una conferencia mundial en Beijing y veían que el vapor se los proveía el Estado. Es decir, no tienen caldera, pagan un costo mínimo simbólico, cuando para nosotros es carísimo el vapor”, profundizó.

Los datos del INDEC respaldan este sombrío panorama. En 2025 la suma de las importaciones de tomate, salsa de tomate, duraznos y jugo de durazno fue 40,9% mayor que la de 2024 y casi 150% superior a la de 2023. En el mismo sentido, un reciente informe de la consultora Equilibra mostró que, entre enero y octubre del año pasado, las compras al exterior de tomate fueron 357% mayores a las del promedio histórico de las últimas dos décadas. La mayor parte de estos productos proviene de Chile, aunque en el caso del tomate también resalta la creciente entrada desde China.

En materia de producción, los números oficiales muestran que en diciembre de 2025 se fabricaron 5,3% menos de Alimentos y bebidas que en noviembre de 2024, pico del rubro desde que Javier Milei es presidente. En particular, la Preparación de frutas, hortalizas y legumbres pudo cortar en el último mes del año pasado una racha negativa de cuatro retrocesos interanuales consecutivos.

La elevada carga tributaria, el foco del reclamo pyme en San Rafael

De todos modos, el eje central del reclamo de los empresarios pyme durante el fin de semana fue la elevada carga impositiva. En conversaciones con este medio, Alejandro Bestani expuso que, al sumar todas las alícuotas que tienen que pagar más los saldos a favor en las provincias “que no te los devuelven nunca” y la tasa de interés que le aplican a las deudas, la presión tributaria estimada es de aproximadamente 65%.

Desde MONAPY entienden que hay un problema de comunicación hacia la sociedad ya que “cuando algo sale mal” los cañones apuntan hacia los empresarios que “generan inflación, echan gente o hacen una movida para perjudicar a la política”. En ese sentido, aseguran que si la gente conociese las estructuras de costos de las compañías, la mirada general sería muy distinta.

Las pymes buscan dar el salto a la política

Uno de los objetivos centrales del evento fue discutir el salto a la política, para cambiar su discurso y para concretar soluciones a las problemáticas del sector. “Es la única manera”, “Queremos jugar al mismo juego pero con otros valores”, fueron algunas de las frases que se escucharon por los pasillos de INCA.

Bestani destacó que miembros del MONAPY ya lograron insertarse en las decisiones de pequeñas localidades mendocinas y explicó que, una vez que el movimiento sintetizó una explicación sólida sobre la importancia del rol de las pymes, los empezaron a llamar para el armado político en varias provincias, como Chaco, Santa Fe o Tucumán, por ejemplo.

Bestani Badaloni

Uno de los faros en materia de representación es el caso de Rodolfo Vargas Arizu, histórico empresario vitivinícola y olivícola hoy ministro de Producción de Mendoza y armador de su propio espacio, Activá Mendoza. “Cuando le ofrecieron a Rodolfo, nosotros dijimos, ‘dale, aceptá’. Es mejor tener un tipo que entiende tu dolor”, dijo ante la prensa Mauricio Badaloni, dueño de Andesmar, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y otro de los aliados estrella de MONAPY.

“Hoy estamos en el medio de la cosecha y no hay financiamiento para producir. Eso se lo planteamos al ministro y él fue el mensajero de toda la industria, llevando al Banco Nación y al ministro Caputo (Luis) toda la inquietud. No hubo respuesta porque el Gobierno tiene otra política, pero vos tenés un intermediario que nunca tuviste”, acotó Bestani.

De esta manera, las pymes buscan pasar de una postura defensiva a una ofensiva, que busca elevar la agenda sectorial a quienes toman las decisiones.