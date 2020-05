El video de Nike contra el racismo que compartió Adidas tras el asesinato de George Floyd

Nike on Twitter Let’s all be part of the change.#UntilWeAllWin pic.twitter.com/guhAG48Wbp — Nike (@Nike) May 29, 2020

La empresa de indumentaria deportiva cambió su famoso eslogan "Just do it" (Simplemente hazlo) por un llamativo "Don't do it" (Por una vez, no lo hagas) y acota "no finjas que no es un problema en Estados Unidos".

El video fue subido a la cuenta de Twitter de Nike con el mensaje "Let’s all be part of the change" (Seamos todos parte del cambio).

Minutos después, la compañía rival Adidas optó por dejar de lado la competencia y acompañar la campaña de Nike con un retuit del posteo junto a la frase: "Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio".

adidas (at ) on Twitter Together is how we move forward.

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at ) (@adidas) May 30, 2020

El reposteo de la empresa alemana recibió el "me gusta" de Nike posteriormente, sellando el lazo momentáneo. Los mensajes se leen en la cuenta de Twitter de ambas marcas, que entre sus testimonios tiene muchas estrellas deportivas afro-americanas y afro-americanos.

"No le des la espalda al racismo, no aceptes que te quiten vidas inocentes, no inventes más excusas", es la apelación de un minuto que ya ha tenido millones de opiniones en pocas horas.

"No pienses que esto no se trata de ti, no te quedes callado, no pienses que no puedes ser parte del cambio. Todos tratamos deser parte del cambio", concluye la apelación de Nike.