Quién es Andrew Forrest y cómo llegó a tener una de las fortunas más grandes de Australia

Detrás de sus millones, hay decisiones arriesgadas, minas de hierro, energía renovable y una ambición que no conoce límites.

Andrew Forrest, con millones invertidos en minería y energías limpias, se convirtió en una figura clave del poder económico australiano.

Muchos sueñan con alcanzar algún día la libertad financiera . Sin embargo, pocos logran transformar ese sueño en un imperio real. Andrew Forrest no solo lo consiguió: lo multiplicó hasta colocarse entre los hombres más ricos de Australia .

Este magnate no heredó una fortuna ni se apoyó en techos de cristal. Al contrario, construyó su camino en sectores tan exigentes como la minería, la energía y la inversión social , moviendo piezas con visión estratégica y objetivos millonarios.

Con millones en juego, Andrew Forrest trazó su camino desde los mercados financieros hasta dominar la minería y la energía en Australia.

Conocido como " Twiggy ", Andrew Forrest nació en Perth en 1961, dentro de una familia con tradición ganadera y política. Lejos de seguir un camino convencional, este joven australiano apostó por las finanzas desde el inicio y se formó en universidades de alto nivel como la de Australia Occidental .

Su primer gran salto fue en la bolsa, pero no tardó en detectar una oportunidad más rentable: el auge del mineral de hierro . Fundó su primera compañía minera en 1993, y si bien sufrió un revés importante cuando fue desplazado de su cargo, eso no lo detuvo. Su respuesta fue aún más ambiciosa.

En 2003, Forrest adquirió una pequeña empresa y la transformó en lo que hoy se conoce como Fortescue Metals Group, un gigante del sector. En pocos años, convirtió esa apuesta en una fuente de exportaciones clave hacia China, abriendo nuevas minas en regiones estratégicas como Pilbara.

Su éxito no estuvo exento de polémica. Ha enfrentado críticas y disputas legales por operar en territorios indígenas sin consentimiento. A pesar de eso, su figura continuó creciendo en el escenario empresarial y político del país, volviéndose un referente de influencia y poder.

Miles de millones: el patrimonio de Andrew Forrest

Hoy, la riqueza de Forrest alcanza los 26 mil millones de dólares, posicionándolo como uno de los grandes nombres dentro del listado de Forbes. Su firma no solo lidera en minería: también incursiona en energías renovables, con inversiones multimillonarias en empresas como CWP Renewables.

Además, dirige la compañía Tattarang, con negocios en agricultura, salud, infraestructura, tecnología y lifestyle. A través de esta red, Andrew Forrest continúa expandiendo su influencia en sectores clave para el futuro de Australia y el mundo.