María Becerra y Tini presentaron "Hasta que me enamoro", su nueva canción juntas

El single representa el cierre de la trilogía de Shanina, uno de los alter egos que conforman el universo conceptual del próximo álbum de María.

María Becerra y Tini vuelven a colaborar juntas.

Después de cuatro años y del suceso global de “Miénteme” —tema que ya supera las 1.695 millones de reproducciones—, María Becerra y Tini vuelven a encontrarse en “Hasta que me enamoro”, una colaboración tan esperada como profunda.

"'Hasta que me enamoro' profundiza en el costado más vulnerable de Shanina: la obsesión, la dependencia emocional y el autoengaño", según un comunicado. Producida por XROSS y enmarcada en el afrobeat, la canción explora el momento en que el amor se convierte en una caída libre, donde el deseo de compañía se enfrenta al miedo al abandono.

El video de "Hasta que me enamoro" El videoclip, ideado por María y Tini, fue dirigido por Diego Peskins y producido por Virgen Films. En él, Shanina atraviesa la opresión emocional en un psiquiátrico moderno, hasta que la aparición de Tini se convierte en el motor de su liberación. Esta nueva entrega continúa la historia de “Infinitos como el mar” y lleva la narrativa del universo Becerra a un límite aún más intenso.

Este lanzamiento llega en uno de los momentos más consagratorios de la carrera de María. Tras agotar en apenas 90 minutos su primer River Plate 360° y anunciar dos nuevas funciones los días 12 y 13 de diciembre de 2025, se convertirá en la primera artista argentina en realizar cuatro conciertos en el Monumental, el estadio más grande de Sudamérica. Cada show reunirá a más de 85.000 personas y estará atravesado por el universo de sus alter egos Shanina, JoJo, Maite y Gladys.