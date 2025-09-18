De cuánto es la fortuna de Cardi B, la rapera que trata de sacarle el trono a Nicki Minaj como la mejor

La estrella neoyorquina pasó de los boliches a estar en las listas de las más escuchadas y hoy acumula millones gracias a su música y contratos.

Cardi B construyó su camino y su carrera sin tener que depender de nadie más que ella misma. Con apenas 30 años ya es una de las artistas más rentables de los Estados Unidos y sigue sumando ingresos de una manera incansable .

Su verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almánzar y nació en el Bronx. Antes de llegar al estrellato trabajó en empleos donde le pagaban muy poco, por lo que después tuvo que optar por los clubes de strippers . Esa etapa le dio la independencia económica que necesitaba para invertir en sí misma y empezar a grabar sus primeras canciones.

Cardi comenzó como cajera en un negocio barrial y después entró al circuito del striptease en Nueva York para poder pagar sus estudios. Ahí ganó popularidad en redes sociales y empezó a generar ingresos como influencer y figura de reality. Esa exposición le abrió puertas para participar en el programa Love & Hip Hop: New York , donde mostró su interés real por la música.

En 2017 todo cambió con "Bodak Yellow", su primer gran éxito. Desde entonces recibió premios, contratos con marcas internacionales como Pepsi , MAC y Fashion Nova , y giras en todo el mundo. Cardi siempre declara que le interesa tanto la música como poder pagar las cuentas de ella y su hija, y que ese equilibrio es lo que la mantiene enfocada.

En un principio fue su humor lo que hizo que millones de personas la sigan en Instagram y TikTok, creando así su base de fans. Hoy se la considera una de las raperas más influyentes y la competencia directa para Nicki Minaj en popularidad y ventas.

Patrimonio de Cardi B en 2025

En 2025 Cardi B cumple 33 años y ya acumula un patrimonio estimado en 80 millones de dólares. Pasó de tener apenas 400.000 dólares en 2016 a superar los 12 millones en 2019, y desde entonces siguió multiplicando sus ganancias. Entre contratos publicitarios, giras, venta de discos y reproducciones en plataformas digitales, su facturación mensual puede llegar a los 2,3 millones de dólares en temporadas de alta actividad.

Aunque nunca terminó la universidad, Cardi dijo que piensa retomar estudios cuando tenga tiempo. Por ahora, se dedica a su música y a fortalecer su marca personal con colaboraciones y presentaciones exclusivas. Hace poco logró quedar absuelta de conflicto legal que volvió a hacerla viral en twitter, en el que una empleada de seguridad la acusaba de haberla atacado.

Es así como Cardi B pasó de una vida con bajos ingresos en el Bronx a convertirse en una de las artistas más influyentes y millonarias del planeta, con un patrimonio que no deja de aumentar y una carrera que promete seguir dominando el rap.