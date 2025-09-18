De cuánto es la fortuna de Cardi B, la rapera que trata de sacarle el trono a Nicki Minaj como la mejor

Cardi B construyó su camino y su carrera sin tener que depender de nadie más que ella misma. Con apenas 30 años ya es una de las artistas más rentables de los Estados Unidos y sigue sumando ingresos de una manera incansable.
La estrella neoyorquina pasó de los boliches a estar en las listas de las más escuchadas y hoy acumula millones gracias a su música y contratos.
Su verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almánzar y nació en el Bronx. Antes de llegar al estrellato trabajó en empleos donde le pagaban muy poco, por lo que después tuvo que optar por los clubes de strippers. Esa etapa le dio la independencia económica que necesitaba para invertir en sí misma y empezar a grabar sus primeras canciones.
Del club de strippers a la fama mundial, así fue el camino de Cardi B
Cardi comenzó como cajera en un negocio barrial y después entró al circuito del striptease en Nueva York para poder pagar sus estudios. Ahí ganó popularidad en redes sociales y empezó a generar ingresos como influencer y figura de reality. Esa exposición le abrió puertas para participar en el programa Love & Hip Hop: New York, donde mostró su interés real por la música.
En 2017 todo cambió con "Bodak Yellow", su primer gran éxito. Desde entonces recibió premios, contratos con marcas internacionales como Pepsi, MAC y Fashion Nova, y giras en todo el mundo. Cardi siempre declara que le interesa tanto la música como poder pagar las cuentas de ella y su hija, y que ese equilibrio es lo que la mantiene enfocada.
En un principio fue su humor lo que hizo que millones de personas la sigan en Instagram y TikTok, creando así su base de fans. Hoy se la considera una de las raperas más influyentes y la competencia directa para Nicki Minaj en popularidad y ventas.
Patrimonio de Cardi B en 2025
En 2025 Cardi B cumple 33 años y ya acumula un patrimonio estimado en 80 millones de dólares. Pasó de tener apenas 400.000 dólares en 2016 a superar los 12 millones en 2019, y desde entonces siguió multiplicando sus ganancias. Entre contratos publicitarios, giras, venta de discos y reproducciones en plataformas digitales, su facturación mensual puede llegar a los 2,3 millones de dólares en temporadas de alta actividad.
Aunque nunca terminó la universidad, Cardi dijo que piensa retomar estudios cuando tenga tiempo. Por ahora, se dedica a su música y a fortalecer su marca personal con colaboraciones y presentaciones exclusivas. Hace poco logró quedar absuelta de conflicto legal que volvió a hacerla viral en twitter, en el que una empleada de seguridad la acusaba de haberla atacado.
Es así como Cardi B pasó de una vida con bajos ingresos en el Bronx a convertirse en una de las artistas más influyentes y millonarias del planeta, con un patrimonio que no deja de aumentar y una carrera que promete seguir dominando el rap.
