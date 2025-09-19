El tren Roca funciona con demoras por una falla en Constitución

Trenes Argentinos notificó que el desperfecto generó 20 minutos de interrupción del servicio desde las 8. El personal ya se encuentra trabajando para normalizar el servicio lo antes posible.

El tren Roca presenta demoras esta mañana a raíz de una falla técnica en el ingreso a Constitución . Fuentes directas de Trenes Argentinos notificaron a Ámbito que el desperfecto generó 20 minutos de interrupción del servicio desde las 8. Actualmente todos los ramales ya circulan pero con retraso.

Sin embargo, todos los ramales eléctricos ya circulan, aunque con demora, entre ellos Alejandro Korn, Bosques, Quilmes, Ezeiza y La Plata.

La Ciudad avanzará con obras para ampliar el cruce de Avenida del Fomentista y las vías del tren Mitre

El Gobierno de la Ciudad aprobó pagos por más de $660 millones a empresas de transporte de la Región Metropolitana. El objetivo es ampliar el cruce de Av. Del Fomentista y las vías del tren Mitre, ramal José León Suárez, en el barrio de Villa Pueyrredón.

El fin es construir un nuevo cruce peatonal en avenida Del Fomentista, en su intersección con el ferrocarril Mitre, para eliminar la vereda del túnel vehicular ubicado allí y poder sumar un carril, para convertirlo en doble mano.

Para generar el paso peatonal proyectado se construyó un cajón premoldeado con forma de “U” al lado del ferrocarril, que durante este fin de semana debe trasladarse unos 15 metros para montar sobre él los dos puentes ferroviarios donde se apoyarán las vías del tren y permitirá avanzar con la excavación del nuevo paso.