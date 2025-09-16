No pueden pagar los millones en deuda: el reconocido local que tuvo que declararse en quiebra







El escenario económico norteamericano es tan adverso que no se salvan ni las empresas más establecidas.

No pudo hacer frente a los millones de deuda.

Las presiones financieras se están convirtiendo en una adversidad imposible de superar. El aumento de los costos operativos, inflación alta y condiciones contractuales más estrictas están dejando a muchos locales al borde del colapso. Muchos negocios que parecían estables terminaron descubriendo que los ingresos ya no alcanzan para cubrir deudas de millones.

En ese escenario, un nombre destacado ha sido el de EYM Café, una cadena tradicional de cafeterías que recientemente se vio obligada a declararse en bancarrota ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas. La quiebra no solo pone en jaque sus operaciones actuales, sino que deja un panorama incierto para empleados, franquicias y proveedores.

EYM Café El conflicto con Panera Bread fue uno de los problemas que más afectó a EYM Café

Los motivos de la quiebra de EYM Café EYM Café comenzó como una cafetería modesta, pero con la ambición de crecer bajo franquicias reconocidas. En su mejor momento, administraba 15 sucursales de Panera Bread en Houston, bajo licencia de franquicia, lo que le permitió acceder a una marca establecida y atraer clientes con lo que se esperaba fuera una expansión sólida.

Conforme creció, también se acumularon obligaciones que empezaron a pesar demasiado: deudas con proveedores, pagos de regalías atrasados a la franquicia, y fallas en cumplir ciertos estándares operativos. Estas irregularidades fueron motivo de denuncias formales.

La ruptura definitiva vino cuando Panera Bread decidió rescindir los contratos de franquicia con EYM Café, acusándolo de usar sin autorización el nombre, logos, uniformes y otros elementos de la marca. Como la empresa siguió utilizando la marca Panera Bread, el tribunal de justicia ordenó el cierre de todos los locales que realizaban esta acción. Además, la quiebra de EYM Café parece formar parte de una crisis más amplia para el grupo empresarial de su propietario, Eduardo Díaz. En 2024 otra de sus compañías (EYM Pizza, operando Pizza Hut) ya había entrado en proceso de bancarrota tras disputas legales y cierres de locales como parte de medidas de liquidación. Tras declararse en bancarrota, EYM Café deberá cerrar todos los locales que operaban bajo la marca Panera Bread, cesar el uso de su nombre e imagen, y presentar un listado de deudas ante la justicia. Además, su dueño enfrentará una cláusula de no competencia por dos años, y podría vender activos para pagar parte de sus obligaciones.

