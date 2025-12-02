Olvidate de las pilas: el nuevo invento que millones quieren tener para su televisor + Seguir en









Este control se recarga con la iluminación del hogar y ofrece una alternativa sustentable.

La apuesta por un control que se alimenta con luz interior entusiasma a millones. Pixabay

El avance tecnológico transforma múltiples sectores y, en medio de esa evolución, millones de usuarios buscan inventos simples y sustentables para su vida diaria. En esa tendencia surge un interés creciente por dispositivos que reduzcan residuos y funcionen sin depender de pilas tradicionales.

Este contexto impulsa la llegada de una innovación que promete terminar con uno de los hábitos más molestos de la vida cotidiana: reemplazar pilas. Con un diseño moderno y un funcionamiento inteligente, surge un mando que funciona con la luz interior de tu casa.

Control remoto El nuevo control impulsado por tecnología de Epishine atrae a millones con su carga mediante luz interior. Foto: Epishine ¿Invento millonario o un problema más?: el control remoto que se alimenta con la luz interior de tu casa El nuevo control remoto desarrollado con tecnología de Epishine, aprovecha células solares especiales capaces de captar la iluminación interna del hogar. Según se observa en la descripción del dispositivo, esta innovación se integra a los mandos para Google TV, lo que marca un salto notable en comodidad y autonomía.

A diferencia de los modelos tradicionales, este control incorpora paneles solares en ambas caras, lo que permite que su batería recargable mantenga energía constante sin depender de pilas desechables. Solo situaciones extremas, como quedar enterrado en el sofá, podrían dejarlo sin carga.

El modelo presentado, fabricado por Ohsun Electronics, funciona como referencia de diseño para compañías que integran Google TV en sus productos. Esta estrategia abre la puerta para que más marcas adopten la tecnología y reduzcan el uso de materiales contaminantes.

Aunque todavía no está disponible masivamente, el mando aparece como una apuesta fuerte para un futuro inmediato. Su llegada promete cambiar la forma de usar los televisores, impulsar soluciones sustentables y dejar atrás un elemento cotidiano que muchos quieren olvidar: las pilas.

