De cuánto es la fortuna de David Baszucki, el hombre detrás del imperio Roblox

La creación de esta increíble plataforma revela cuáles fueron las decisiones que marcaron el rumbo del millonario negocio digital.

El crecimiento de las distintas plataformas digitales cambió la forma en que las personas se entretienen y generan ingresos. Entre ellas, hay algunos pocos que lograron construir un negocio de miles de millones con ideas que empezaron solo como proyectos humildes.

Uno de esos casos es el de David Baszucki , un ingeniero que transformó un proyecto educativo en un mundo virtual con usuarios de todo el mundo . Su labor no fue solo crearlo, también estuvo detrás de su desarrollo tecnológico, donde apostó por la creatividad de la misma comunidad que lo mantiene vivo.

David Baszucki nació el 20 de enero de 1963 en Canadá. Durante su adolescencia se mudó a Estados Unidos, donde cursó la secundaria en Minnesota y desarrolló su interés por la tecnología y la resolución de problemas. Luego ingresó a la Universidad de Stanford para estudiar ingeniería eléctrica e informática, se graduó en 1985 con una beca otorgada por General Motors e inició su camino profesional en el mundo técnico.

A fines de los años 80, junto a su hermano Greg, desarrolló un software educativo que permitía simular experimentos de física en dos dimensiones. Ese producto, nacido como "Interactive Physics", tuvo una muy buena recepción y dio origen a la empresa Knowledge Revolution.

La compañía creció con nuevas herramientas de este estilo, como "Working Model", más orientada al diseño mecánico. En 1998, el negocio fue vendido a MSC Software por 20 millones de dólares y tras esa operación, Baszucki ocupó cargos ejecutivos durante algunos años, antes de empezar sus nuevos proyectos.

Cómo se popularizó Roblox hasta llegar a ser un imperio

En 2004, Baszucki se asoció con Erik Cassel para desarrollar un nuevo concepto digital. El proyecto empezó bajo el nombre DynaBlocks, pero en 2005 se eligió su nombre definitivo, Roblox y al año siguiente, la plataforma salió al público. La propuesta se basó en permitir que los propios usuarios creen experiencias interactivas mediante una herramienta llamada Roblox Studio, lo que generó una comunidad activa que produce contenidos todo el tiempo.

El crecimiento fue progresivo durante sus primeros años, pero el gran salto se dio a partir de la segunda mitad de la década de 2010. Al llegar la pandemia, la cuarentena por el COVID-19 aceleró ese proceso y llevó a la plataforma a niveles récord de uso. Para febrero de 2025, Roblox alcanzó un promedio de 85,3 millones de usuarios activos diarios. Además, la empresa indicó que una gran parte de los menores de 16 años en Estados Unidos participa dentro del ecosistema.

Otra clave de su éxito fue la economía interna basada en Robux, la moneda virtual del sistema. Los desarrolladores pueden crear objetos y experiencias que generan ingresos, los cuales luego pueden cambiarse por dinero real mediante el programa Developer Exchange. Con el tiempo, la plataforma incorporó eventos virtuales, conciertos y acuerdos comerciales, lo que amplió su alcance más allá de los videojuegos tradicionales, transformándolo en uno de los entornos digitales más influyentes del mundo.

Roblox La plataforma utiliza Robux para comprar accesorios, ropa para avatares y pases especiales dentro de los juegos. Gentileza - Roblox Corporation

Fortuna de millones: el patrimonio de David Baszucki

El crecimiento de Roblox fue lo que potenció la riqueza personal de su fundador. El patrimonio de David Baszucki se estima en 2.400 millones de dólares. La parte central de esa cifra proviene de su participación en Roblox Corporation, donde se calcula que posee alrededor del 13% de la compañía, un paquete accionario que llegó a valorarse en unos 4.200 millones de dólares.

En cuanto a ingresos anuales, en 2020 percibió aproximadamente 6,8 millones de dólares. Pero en 2021 acumuló un total de 233 millones de dólares. Más allá de los números, Baszucki también participó en iniciativas filantrópicas, junto a su esposa donó 6 millones de dólares a la Universidad de California en San Francisco entre 2016 y 2021. Además, creó fondos destinados a la investigación médica y la salud mental.