Tiene una fortuna de 35 mil millones, pero un error del pasado le costaría gran parte de su rique

Una decisión le jugó en contra a este empresario. Ahora atraviesa un juicio multimillonario y podría perder una enorme cantidad de dinero.

Contar con una de las fortunas más sólidas de toda Europa no es casualidad, en especial para este hombre que acumula miles de millones de dólares . Este empresario aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron para convertirse en una figura que controla las compañías más rentables de Rusia.

Pese a eso, su enorme patrimonio podría verse comprometido. Su separación legal, que le costó una gran cantidad de dinero, aún no terminó y el juicio se tensiona con los años. Mientras tanto, su expareja busca llevarse lo que considera que le corresponde.

Vladimir Potanin nació el 3 de enero de 1961 en Moscú, dentro de una familia con vínculos en la estructura estatal soviética. Se formó en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales, una institución clave para quienes aspiraban a trabajar en el ámbito exterior, y se graduó en 1983. Ese mismo año se casó con Natalia Potanina y comenzó su carrera en el Ministerio de Comercio Exterior.

Durante sus primeros años, el recorrido fue similar al de otros profesionales del sistema. Sin embargo, el escenario cambió por completo con la caída de la Unión Soviética . A comienzos de la década de 1990, Rusia inició un proceso de apertura económica que permitió la aparición de grandes empresarios privados en sectores que antes estaban controlados por el Estado.

En ese contexto, Potanin fundó Interros junto a Mikhail Prokhorov y luego avanzó en la creación de uno de los primeros bancos privados del país. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con el programa de privatización impulsado por el gobierno de Boris Yeltsin, conocido como préstamos a cambio de acciones .

Esto permitió que un grupo reducido de empresarios accediera a compañías estratégicas a valores muy bajos. Potanin y su socio aprovecharon esa oportunidad para adquirir participaciones en empresas industriales clave. La operación más importante fue la compra de Norilsk Nickel, una minera que con el tiempo se transformó en una de las más relevantes del mundo.

Las ganancias gracias a Norilsk Nickel y demás inversiones

El crecimiento de Norilsk Nickel fue muy rápido. La empresa pasó a generar ingresos de miles de millones de dólares y se posicionó como un actor central en el mercado global de metales, con una producción significativa de níquel y paladio. Esa compañía se convirtió en el principal sostén de la fortuna de Potanin.

Con los años, el empresario acumuló más de 4 mil millones de dólares en dividendos de la empresa, además de otros ingresos por recompras de acciones y venta de activos, como los 2 mil millones de dólares obtenidos por la venta de su participación en Rosbank. A esto se sumaron inversiones en distintos sectores, desde proyectos turísticos hasta empresas tecnológicas y farmacéuticas.

La relación con Prokhorov llegó a su fin en 2007, tras un escándalo en Francia que afectó la imagen del socio. Luego de ese episodio, vendió su participación por 10 mil millones de dólares, mientras Potanin mantuvo el control del negocio y consolidó su posición dentro de Norilsk Nickel.

Además de su actividad empresarial, Potanin ocupó cargos públicos, como el de Primer Viceprimer Ministro de Rusia entre 1996 y 1997, y también participó en organismos vinculados al gobierno corporativo. Con el tiempo, se convirtió en una de las figuras centrales de la oligarquía rusa surgida tras el colapso soviético.

Vladímir Potanin El magnate es cuestionado fuera de Rusia y ha recibido sanciones internacionales. Bloomberg

Divorcio complicado: un acuerdo de millones que aún no termina

El matrimonio entre Vladimir y Natalia Potanina duró más de 30 años y acompañó todo el proceso en el que se construyó la fortuna del empresario. Se habían conocido como estudiantes, se casaron en 1983 y tuvieron tres hijos, mientras atravesaban juntos los cambios económicos más importantes de Rusia.

La separación se produjo en 2013 y, según el relato de Natalia, fue inesperada. La decisión se comunicó después de una reunión familiar normal, sin señales previas de ruptura. Sin embargo, el punto más importante del conflicto no fue solo el divorcio, sino cómo se definió el momento en el que se consideraba terminado el matrimonio.

Potanin pidió que la relación se diera por finalizada en 2007, varios años antes de la separación real. Esto no fue un detalle menor. Al fijar esa fecha, todo el crecimiento de su fortuna después de ese año quedaba fuera del reparto, ya que legalmente se consideraba que se había generado cuando ya no estaban juntos.

El tribunal ruso aceptó esa propuesta. Como resultado, la cantidad de dinero y bienes a dividir se redujo de forma considerable. Además, la Justicia rechazó los reclamos de Natalia sobre activos centrales del imperio, como su participación en Norilsk Nickel y otras empresas del grupo Interros.

El acuerdo final fue de aproximadamente 6.4 millones de dólares. Para cualquier persona es una cifra elevada, pero en comparación con un patrimonio que en ese momento se estimaba entre 10 mil y 14 mil millones de dólares, el monto fue muy bajo. El equipo legal de Natalia sostuvo que representaba cerca del 1% del total.

Desde la postura de Potanin, el argumento fue distinto. El empresario señaló que su riqueza no estaba disponible de forma directa, sino que en gran parte estaba dentro de estructuras empresariales, lo que complicaba su reparto en un proceso de divorcio.

Los reclamos de su exmujer

Tras ese fallo, Natalia decidió continuar la disputa fuera de Rusia. En 2018 inició una demanda en Londres, donde reclamó hasta 5 mil millones de dólares. El caso escaló rápidamente y pasó de involucrar millones a una cifra que podría convertirlo en uno de los divorcios más grandes de la historia.

El proceso judicial se extendió durante años y todavía no tiene una resolución definitiva. Potanin intentó frenar el avance en Reino Unido, pero los tribunales británicos permitieron que el caso continúe. En paralelo, ambas partes ya gastaron cerca de 14 millones de libras esterlinas, unos 18.9 millones de dólares, solo en honorarios legales.

Embed - La esposa de un magnate ruso quiere 7,500 mdd

El patrimonio actual de Vladimir Potanin

El patrimonio actual de Vladimir Potanin se estima en torno a los 35 mil millones de dólares, lo que lo mantiene entre las personas más ricas de Rusia y en algunos momentos lo posicionó como el más rico del país.

La base de su fortuna sigue siendo su participación cercana al 37% en Norilsk Nickel, una empresa clave dentro del mercado global de metales. Ese activo es el principal punto de interés dentro del conflicto judicial, ya que concentra buena parte del valor total de su riqueza.

A lo largo de los años, el empresario sumó ingresos a través de dividendos, recompras de acciones y venta de activos. También invirtió en proyectos vinculados a los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, en empresas tecnológicas, en el sector farmacéutico y en distintos desarrollos internacionales.

Su figura también quedó vinculada a proyectos culturales y filantrópicos, como su participación en el Museo Estatal del Hermitage y su adhesión al Giving Pledge, una iniciativa en la que millonarios se comprometen a donar parte de su fortuna en vida o al momento de su muerte.

En paralelo, su estilo de vida refleja el nivel de su patrimonio. Fue propietario de varios yates de lujo construidos por el astillero Oceanco, entre ellos el Nirvana, de 88 metros de largo, equipado con piscina, gimnasio, spa y otras comodidades de alto nivel.