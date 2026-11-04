El costo invisible del liderazgo: lo que las empresas pierden por su forma de dirigir

El liderazgo también tiene costos invisibles: decisiones postergadas, errores que se repiten y equipos que pierden productividad. Cómo detectar esos problemas y mejorar la gestión.

¿Cuánto pierde una empresa por una decisión que su líder posterga? ¿Cuánto cuesta una conversación pendiente, un error que se oculta o un equipo que trabaja sin comprender las prioridades? Son costos que rara vez aparecen identificados en un balance, pero terminan afectando la productividad, la rentabilidad y la capacidad de competir.

Me gusta expresar el liderazgo con una ecuación: rumbo por velocidad. El líder tiene que definir hacia dónde avanzar y construir una dirección compartida. Pero el último de la fila marca la marcha: si una parte del equipo no comprende el objetivo, no tiene las habilidades o espera autorización para cada paso, la ejecución se demora. El desafío de quien conduce es reconocer esas diferencias y desarrollar la capacidad del conjunto. En un mercado donde el cliente accede a información, compara alternativas y toma decisiones con rapidez, una organización lenta paga un precio. Cada demora interna puede convertirse en una oportunidad para un competidor.

Compartir una visión exige mucho más que conocer los objetivos. Propongo pensar en una visión compartida 360 , integrada por cuatro dimensiones: técnica, espiritual, emocional y de hábitos. La dimensión técnica permite comprender qué queremos lograr, cómo vamos a hacerlo y qué responsabilidad tiene cada persona. La espiritual aporta el propósito: para qué vale la pena ese esfuerzo. La emocional permite coordinar la intensidad, gestionar la presión y sostener el entusiasmo. Los hábitos convierten esas definiciones en comportamientos cotidianos. Esto no significa que todos deban pensar, sentir o vivir igual. Significa construir acuerdos que permitan trabajar juntos aun siendo diferentes. Cuando una empresa declara un propósito, pero premia comportamientos que lo contradicen, esa incoherencia también tiene un costo: deteriora la confianza y vuelve menos creíble la palabra de sus líderes.

Muchas veces conducimos en automático. Reproducimos maneras de ejercer la autoridad que aprendimos de antiguos jefes , de nuestra familia o de experiencias que alguna vez funcionaron. El problema aparece cuando seguimos aplicándolas sin preguntarnos si sirven para los desafíos actuales.

Las rutinas defensivas forman parte de ese funcionamiento: justificarnos antes de escuchar, buscar culpables, evitar información incómoda o rodearnos de personas que siempre nos dan la razón . Así, quien conduce puede terminar protegiendo su propia mirada mientras pierde contacto con lo que ocurre en la organización. En mi semáforo del liderazgo inconsciente, el rojo representa la ceguera cognitiva : lo que no sé que no sé. Son puntos ciegos que difícilmente pueda reconocer si nadie tiene espacio para señalarme un error. El naranja representa aquello que sí veo, pero postergo: una decisión, una conversación o un cambio que sé necesario y no encaro. Procrastinar también es una forma de decidir. Mientras el líder evita una conversación sobre desempeño, otros integrantes pueden estar absorbiendo tareas, acumulando frustración o repitiendo errores. La incomodidad que uno posterga se transforma en un costo que paga el equipo.

Conversar para que algo cambie

La comunicación tiene consecuencias económicas. Una reunión sin prioridades, responsables ni fechas consume tiempo y deja intactos los problemas. Una indicación ambigua genera retrabajo. Un error que se esconde impide corregir sus causas. Compartir los errores debe permitir aprender, sin convertir la reunión en una exposición humillante. Para eso hace falta hablar con claridad y respeto. Ser directo exige describir qué ocurrió, qué impacto tuvo y qué debe cambiar. La diplomacia deja de ayudar cuando vuelve incomprensible el mensaje.

También hay conversaciones difíciles sobre la estructura y las capacidades del equipo. Cuando los resultados no alcanzan, corresponde evaluar si necesitamos reconvertir habilidades, redimensionar la estructura o combinar ambas decisiones. Ese análisis requiere revisar primero las prioridades, los procesos y los recursos disponibles. Si existe compromiso, pero faltan competencias, la reconversión necesita formación, acompañamiento, objetivos y plazos. Esperar indefinidamente que alguien aprenda, sin ofrecer condiciones ni evaluar avances, prolonga el problema. Por eso hablo de liderazgo híbrido: el líder conduce y el equipo también ejerce liderazgo. Cada integrante necesita asumir responsabilidad, advertir desvíos y proponer soluciones. Si toda decisión depende de una sola persona, esa persona termina limitando la velocidad de la organización.

El entrenamiento invisible del líder

La inteligencia artificial puede ayudarnos a analizar información y acelerar tareas. Pero no se entusiasma ni se frustra. Quienes deben incorporar esas herramientas, atravesar cambios y responder por los resultados sí experimentan esas emociones.

Me gusta representar el estado de ánimo con otra ecuación: entusiasmo sobre frustración. Es una metáfora para pensar cómo sostenemos nuestra disposición a actuar frente a los reveses. Trabajar el entusiasmo implica encontrar sentido, reconocer avances, compartir logros y construir vínculos que ayuden a atravesar las dificultades. Gestionar la presión también se entrena: reconocer una reacción impulsiva, escuchar antes de responder y distinguir qué requiere nuestra intervención. Un líder que descarga toda su ansiedad sobre el equipo puede generar urgencia permanente y debilitar la capacidad de concentrarse y decidir.

Aquí aparece el entrenamiento invisible del líder: cómo descansa, cómo se cuida y qué hábitos sostiene para llegar a sus responsabilidades con energía y lucidez. El autocuidado tiene consecuencias en la gestión, porque la calidad de nuestras decisiones también depende de las condiciones en las que las tomamos. Compartir la presión, pedir ayuda y celebrar los avances forman parte de ese trabajo. Nadie debería concentrar todas las decisiones ni cargar en soledad con todas las dificultades.

Las empresas necesitan revisar qué están perdiendo por sus formas de conducir: oportunidades que llegan tarde, talento que se desgasta, errores que se repiten y decisiones que nunca terminan de tomarse. Lo que no vemos nos lidera. Y cuando eso ocurre dentro de una organización, la factura la recibe toda la empresa.

Consultor especialista en Liderazgo. Contador. Mg. Adm. Empresas