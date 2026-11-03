Las acciones de semiconductores comenzaron a rebotar tras desplomarse un 22% en el mes

Las acciones de empresas de semiconductores registraron un fuerte rebote en Wall Street luego de atravesar una nueva fase bajista que encendió las alarmas entre los inversores. El movimiento se produjo en paralelo con una caída de los sectores defensivos, que habían funcionado como refugio durante las últimas semanas ante la volatilidad del mercado tecnológico.

El índice PHLX Semiconductor (SOX) , que agrupa a las principales compañías del sector, cerró el lunes 2 de noviembre con una pérdida acumulada del 22% desde su máximo del 6 de octubre . Se trató de su segundo mercado bajista desde junio.

Además, registró su segundo cierre consecutivo por debajo de la media móvil de 200 ruedas , un nivel técnico que no perforaba al cierre desde junio de 2025. También alcanzó su menor cotización desde abril.

Sin embargo, la tendencia cambió durante la rueda del martes. Casi todas las compañías de chips y almacenamiento que integran el S&P 500 operaron en terreno positivo , con avances encabezados por fabricantes de memorias y equipos para semiconductores .

El índice logró recuperar el mínimo registrado el 29 de julio, una señal que podría anticipar una recuperación si consigue sostener esos niveles.

Uno de los principales indicadores que siguen los operadores es el ETF iShares Semiconductor (SOXX), que necesita superar nuevamente su media móvil de 200 jornadas, ubicada cerca de los u$s477. Por encima de ese valor, los siguientes objetivos técnicos se encuentran en u$s524 y u$s596.

El calendario electoral también juega a favor de las tecnológicas. Según cálculos de Yahoo Finance, las acciones de semiconductores subieron en los ocho ciclos de elecciones de medio término estadounidenses registrados desde 1994, considerando el período comprendido entre el último cierre de octubre y junio del año siguiente. No obstante, en 2002 y 2018 el sector sufrió caídas adicionales cercanas al 11% antes de iniciar su recuperación.

Mientras tanto, los sectores defensivos mostraron el comportamiento inverso. Desde el 6 de octubre hasta el 2 de noviembre, las compañías de consumo básico y salud avanzaron entre 10% y 11%, mientras que el ETF SOXX retrocedió 23%. En la rueda del martes, cerca de dos tercios de las acciones del S&P 500 operaban en baja.

Todd Sohn, estratega de ETF y análisis técnico de Baird Strategas, destacó que la participación de los semiconductores dentro del S&P 500 pasó de casi 20% a 16%. Aunque sigue siendo elevada en términos históricos, consideró que la reducción resulta necesaria para descomprimir la concentración del mercado.