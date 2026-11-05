Supermercados Dia cambia de manos: el dueño de ChangoMás compró la cadena española

GDN confirmó la adquisición y pasará a operar más de 1.000 tiendas en 22 provincias. La operación, estimada en u$s55 millones, llega tras un período de pérdidas y caída del consumo.

El Grupo de Narváez (GDN), propietario de ChangoMás, confirmó este jueves la compra de Supermercados Dia Argentina , en una operación que, según estimaciones del mercado, rondaría los u$s55 millones . La adquisición marca la salida del grupo español del negocio supermercadista argentino después de casi tres décadas y representa una nueva apuesta del empresario Francisco de Narváez por el sector del consumo masivo.

La compañía compradora anunció que incorporará más de 900 sucursales, con una fuerte presencia en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. De esta manera, GDN Argentina pasará a contar con una red de más de 1.000 tiendas distribuidas en 22 provincias , con una estructura que comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos.

La operación le permitirá al grupo ampliar considerablemente su presencia comercial y sumar un formato de negocio diferente al de ChangoMás. Mientras esta última cadena opera principalmente supermercados e hipermercados de mayor superficie, Dia desarrolló una extensa red de locales de proximidad, muchos de ellos franquiciados, orientados a las compras cotidianas.

La adquisición también llega en un momento complejo para la compañía de origen español. Dia Argentina registró pérdidas netas por aproximadamente 24 millones de euros durante el primer semestre de 2026 , mientras que los últimos indicadores comerciales, correspondientes a los primeros nueve meses del año, muestran que el volumen de productos vendidos continúa en retroceso, pese a una moderación de la caída.

La venta había comenzado a gestarse meses atrás, cuando el grupo español, controlado por el fondo de inversión LetterOne, contrató al Banco Santander para evaluar alternativas estratégicas para su filial argentina. En el proceso también participaron el conglomerado peruano Intercorp y PedidosYa, perteneciente a Delivery Hero. Finalmente, GDN se impuso en las negociaciones.

Qué incorpora el dueño de ChangoMás con la compra de Dia

La cadena española cuenta con una de las redes de supermercados de cercanía más importantes del país. Según su último informe comercial, al cierre de septiembre de 2026 tenía 991 establecimientos, frente a los 1.007 registrados al finalizar el año pasado. Durante el tercer trimestre cerró cinco tiendas deficitarias, como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia de su operación.

Dia tiene presencia en siete provincias, con una fuerte concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En su presentación de resultados del primer semestre, la compañía informó que alcanza una participación de mercado del 27% en la Ciudad de Buenos Aires y que sus establecimientos tienen una superficie promedio cercana a los 270 metros cuadrados.

Uno de los principales activos que incorpora GDN es la base de consumidores de la cadena. Dia cuenta con más de cuatro millones de clientes activos en su programa de fidelización, responsables del 68% de las ventas durante los primeros seis meses de 2026. Además, los consumidores registrados realizan compras por un valor promedio que duplica al de quienes no participan del programa.

A esto se suma el peso de los productos de marca propia, que representan aproximadamente el 35% del volumen comercializado en artículos de gran consumo. La empresa trabaja con alrededor de 200 proveedores argentinos y comercializa más de 1.000 productos bajo sus propias marcas, una herramienta que le permite competir en precios en un mercado especialmente sensible al poder adquisitivo.

En el comunicado con el que confirmó la adquisición, GDN Argentina explicó que la incorporación de Dia permitirá integrar grandes superficies, supermercados y tiendas de proximidad. También anticipó que la nueva etapa estará enfocada en la integración de ambas operaciones, la optimización de procesos y la eficiencia operativa, aunque no brindó precisiones sobre eventuales cambios en las marcas, los establecimientos o la estructura laboral.

Los números de Dia Argentina: caída del consumo y pérdidas millonarias

La compra se concreta después de varios períodos difíciles para la filial argentina. Según la presentación de resultados correspondiente al primer semestre de 2026, las ventas brutas alcanzaron los 722 millones de euros, frente a los 825 millones registrados en igual período de 2025. La caída del 12,4% estuvo influida por la evolución del tipo de cambio, pero también por una disminución del 4,6% en el volumen de productos vendidos.

La contracción de la actividad afectó los resultados financieros. Dia Argentina registró una pérdida neta de aproximadamente 24 millones de euros durante los primeros seis meses del año, frente a los 23 millones del mismo período de 2025. El resultado incluyó un impacto negativo de 9,7 millones de euros por los ajustes contables vinculados con la inflación argentina.

Los datos comerciales más recientes, correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, muestran una evolución dispar. Entre enero y septiembre, Dia Argentina registró ventas brutas por 1.100,9 millones de euros, con una caída del 5,3% interanual a tipo de cambio corriente, aunque con un incremento del 21,8% a tipo de cambio constante. En ese mismo período, las ventas comparables medidas en unidades retrocedieron un 5,5%.

Durante el tercer trimestre, en tanto, las ventas brutas alcanzaron los 378,4 millones de euros, un 12,2% más que en igual período del año anterior. Sin embargo, el volumen total de productos vendidos disminuyó un 2,5%, mientras que las ventas comparables, que miden el desempeño de los establecimientos con más de un año de operación, cayeron un 5,2%.

En su último informe comercial, publicado el 26 de octubre, el CEO global de Dia, Martín Tolcachir, sostuvo: "En Argentina, mantenemos nuestro foco en preservar la competitividad del negocio y su capacidad de autofinanciación en un entorno que continúa siendo exigente". La declaración se produjo pocos días antes de que se confirmara el cambio de propietario de la filial.

La nueva apuesta de Francisco de Narváez después de Carrefour

La adquisición representa un nuevo movimiento de Francisco de Narváez dentro del negocio supermercadista argentino. En 2020, a través de GDN, el empresario compró Walmart Argentina, una operación que incluyó más de 90 establecimientos y alrededor de 9.500 trabajadores. Posteriormente, la compañía desarrolló la marca ChangoMás para reemplazar a la cadena estadounidense.

El año pasado, el grupo también intentó adquirir Carrefour Argentina mediante una propuesta cercana a los u$s1.000 millones, pero las negociaciones no prosperaron. Ahora, la incorporación de Dia le permite avanzar en su estrategia de expansión con una inversión considerablemente menor y sumar una red comercial con fuerte presencia en los barrios.

Para la compañía española, en cambio, la operación representa el cierre de su etapa latinoamericana. Después de desprenderse de su filial brasileña en 2024, la Argentina era el último país de la región donde mantenía operaciones.

La decisión también se produce en un contexto de resultados muy diferentes entre sus principales mercados. Mientras que Dia España incrementó sus ventas un 11,6% durante el primer semestre de 2026 y elevó su EBITDA ajustado un 17%, la filial argentina continuó registrando pérdidas y una contracción de sus volúmenes comerciales.

Con esta compra, GDN se posiciona como uno de los principales operadores del comercio minorista argentino, con una estructura que combina hipermercados, supermercados tradicionales y tiendas de proximidad.