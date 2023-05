"Para 2030, Argentina podría tener una balanza positiva en materia energética de u$s20.000 M"

Al realizar un cuadro de situación actual sobre la situación de los hidrocarburos en el país, Fucello señaló que, más allá de Vaca Muerta, hay que tener en consideración a las otras cuencas: “Se están produciendo unos 630 mil barriles de petróleo por día, de los cuales la mayoría proviene de Vaca Muerta. Argentina llegó a producir 800 mil barriles diarios: es decir que no estamos en el pico de producción histórico del país, pero sí en el pico de producción de Neuquén. Y esto genera inconvenientes. En primer término: los ductos. Al estar concentrada la producción en una sola cuenca, hay problemas que no estaban presentes: básicamente, no se puede sacar todo el petróleo y el gas que se produce. La potencialidad de Vaca Muerta es fenomenal, pero la limitación es la imposibilidad de evacuar. Por eso, se está trabajando en nuevos ductos. Argentina tiene una dependencia muy grande en los hidrocarburos en su matriz energética. En ese sentido, Vaca Muerta es el centro energético del país y tiene el potencial de ser el centro energético de la región”.