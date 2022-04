Parra Payments cierra ronda de inversión semilla

Desde su nacimiento a fines de 2019, el principal objetivo de la empresa es mejorar la experiencia de los clientes en el rubro gastronómico, brindando una solución que permite a los establecimientos digitalizar los menús de forma sencilla, para que sus clientes puedan visualizarlos leyendo un código QR, además de realizar órdenes en salón, take-away o delivery en un mismo lugar.

A medida que pasó el tiempo, y con el gran impulso que la pandemia significó para la digitalización, Parra sumó servicios y funcionalidades, como la posibilidad de procesar pagos con tarjetas de crédito y de débito a través de Mercado Pago, permitiendo una experiencia más completa e integrada, tanto para los clientes como para los establecimientos.

Con un crecimiento mensual del 19%, los números que presenta hablan por si mismos: 100 mil visitas y más de 35 mil nuevos usuarios por mes. El primer trimestre de 2022 recibió 280 mil visitas y 117 mil nuevos usuarios.

Los fondos obtenidos permitirán ofrecer una nueva alternativa al procesamiento de pagos directo a restaurantes, convirtiendo a Parra Payments SA en una procesador de pagos, con precios muy competitivos para los establecimientos. Además, se estará desembarcando en Paraguay donde se plantea fortalecer el equipo de trabajo, que hoy es de 12 personas y que aspira alcanzar los 20 colaboradores a mediados del presente año.

“Cada vez más establecimientos eligen a Parra Payments como aliado para simplificar sus operaciones y brindar una mejor experiencia a sus clientes. Estamos muy entusiasmados con nuestra llegada a Paraguay, donde vemos un mercado que ofrece enormes posibilidades de crecimiento” comentan Jonathan Rivas y Augusto Hassel, los fundadores de la plataforma. “Mes a mes, Parra desarrolla nuevas funcionalidades escuchando atentamente el feedback de los usuarios. Gracias a esta dinámica es que tenemos clientes tan diversos: un restaurant que usa nuestro servicio para que sus camareros tomen los pedidos de forma digital; un bar que puede optar por una modalidad de autogestión, donde cada comensal hace su pedido y lo paga desde su propio celular; o un patio gastronómico donde cada stand puede tener una modalidad de trabajo distinta, pero brindando al mismo tiempo una experiencia unificada e innovadora a los miles de asistentes que visitan el predio”, agregan.

Y concluyen: “Creemos que la digitalización en el sector no es una moda, sino que es el primer paso para nuevas formas de relacionarse con los clientes. Sería una picardía subestimar la tecnología y las nuevas formas de consumo. Los gastronómicos lo están viendo y no “aggiornarse” a las necesidades de las nuevas generaciones es ir en contra de la corriente. Nos gusta pensar que no somos solamente proveedores de tecnología, sino que somos un socio estratégico para los establecimientos en este camino”.