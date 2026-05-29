La FIFA completa una cartera de sponsors de u$s3.000 millones para el Mundial 2026

Además de los siete patrocinadores globales presentes en cada uno de los torneos organizados por la FIFA, el próximo Mundial de fútbol contará con otras ocho marcas.

La FIFA cuenta con una cartera de siete patrocinadores globales, los incluidos en el grupo global partners, que están presentes en todos y cada uno de los torneos organizados por el organismo rector del fútbol mundial.

Hace décadas que el deporte cambió y creció de manera superlativa gracias a los patrocinadores. La FIFA tiene esta idea arraigada desde hace tiempo y se fue asentando con el paso de los años, convirtiendo el Mundial en uno de sus mayores activos. Prueba de ello es que el torneo se posicionará como el evento deportivo más lucrativo de la historia y los sponsors tienen mucho que decir.

Los cálculos apuntan a alrededor de u$s3.000 millones de dólares derivados del área de patrocinio y sponsoring, mientras que la cantidad se dispara hasta los u$s13.000 millones para el ciclo comprendido entre 2023 y 2026.

La FIFA cuenta con una cartera de siete patrocinadores globales , los incluidos en el grupo global partners, que están presentes en todos y cada uno de los torneos organizados por el organismo rector del fútbol mundial. Estos son Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Visa, Aramco, Lenovo y Qatar Airways.

La primera de ellas es la alianza más antigua y la más emblemática de la FIFA. De hecho, Adidas ha suministrado el balón oficial del Mundial de fútbol sin interrupción desde México 1970. No se queda corto su contrato con Coca-Cola, cuya relación existe desde casi medio siglo.

Un escalón por debajo se encuentran los patrocinadores plus de la Copa Mundial de la FIFA: este nivel es relativamente nuevo y está diseñado para empresas que buscan un término medio entre ser socio global y patrocinador del torneo. Por ahora no hay (o no se han hecho públicas) marcas confirmadas y nombradas por la FIFA específicamente bajo la etiqueta patrocinador plus.

COPA DEL MUNDO El deporte cambió y evolucionó gracias a los patrocinadores. La FIFA lo entendió desde hace muchos años, convirtiendo a través del sponsoreo a la Copa del Mundo como el evento más lucrativo del planeta. @FIFA

A las anteriores marcas se suman ocho patrocinadores que han firmado contratos –que oscilan entre u$s65 millones y u$s95 millones– con la FIFA para estar presentes en el Mundial 2026: Anheuser-Busch InBev será la cerveza oficial de torneo; Bank of America se ha hecho con los servicios financieros, mientras que Frito-Lay tiene las concesiones de los estadios y la colocación de sus productos en las fan-zones.

McDonald’s, Mengniu Dairy, Unilever, Verizon e Hisense completan esta cartera con los derechos del Mundial 2026. Todas ellas poseen los marketing rights del torneo a escala internacional. También habrá socios locales, entre los que se encuentran Home Depot, American Airlines, Airbnb, Rock-it, Valvoline y Diageo.

Un patrocinador que no acaba de englobarse en ninguno de los grupos anteriores, cuando menos de manera pública, es el firmado a mediados de este mes con el fondo soberano saudí (PIF, por sus siglas en inglés). El fondo incorporará a empresas como Savvy Games Group y Qiddaya City al acuerdo.

Negocio redondo también con la "publi" televisiva

A mediados de diciembre del pasado año, la cadena Telemundo ya había vendido el 90% de su inventario publicitario para la próxima Copa del Mundo 2026, casi un año antes del inicio del torneo.

Esta cantidad de anuncios ha sido impulsada por el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, donde la popularidad del deporte ha subido drásticamente. Según Telemundo, la demanda de los anunciantes ha aumentado más del 400%.

Además, el hecho de que el Mundial de la FIFA 2026 se celebre en Norteamérica añade valor estratégico al evento, expandiendo su alcance y atractivo para los patrocinadores.