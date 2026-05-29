La industria farmacéutica proyecta invertir u$s8.000 millones en investigación clínica

CAEMe anunció junto al Gobierno una agenda de inversiones por u$s8.000 millones en investigación clínica para fortalecer el desarrollo científico y sanitario.

De acuerdo con los datos difundidos por CAEMe, de cada diez dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de investigación y desarrollo, 9,5 dólares corresponden a investigación clínica.

En medio de un debate por el tratamiento de la Ley de Patentes , la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunció una agenda de inversiones por u$s8.000 millones para el desarrollo de investigación clínica en Argentina durante los próximos seis años.

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El anuncio se realizó en el marco de una audiencia encabezada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, y apunta a fortalecer el posicionamiento del país dentro de la economía del conocimiento y la investigación médica a nivel internacional. La industria se opone a cambios en la Ley de Patentes que favorecería a las compañías de EEUU en el marco de un tratado de libre comercio.

Justamente, Milei también se reunión antes con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. De momento, la reforma de la Ley de Patentes, un tema sobre el que trabajó especialmente el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, podría quedar frenada en el Congreso ante la resistencia de las farmacéuticas locales.

Según informó sobre el anuncio la entidad que representa a las compañías farmacéuticas de innovación, el compromiso contempla promover entre sus laboratorios asociados una inversión acumulada destinada a ampliar los estudios clínicos, fortalecer la infraestructura científica y generar nuevas oportunidades para pacientes y profesionales de la salud.

La investigación clínica concentra gran parte de la inversión privada en I+D

Actualmente, la investigación clínica representa cerca del 50% de toda la inversión privada en investigación y desarrollo realizada por el sector empresario argentino.

De acuerdo con los datos difundidos por CAEMe, de cada diez dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de investigación y desarrollo, 9,5 dólares corresponden a investigación clínica. La entidad también señaló que sus empresas asociadas aportan el 95% de esa inversión.

El objetivo del nuevo plan es profundizar esa tendencia y consolidar a la Argentina como uno de los principales destinos regionales para el desarrollo de estudios clínicos.

Más de 50.000 pacientes participan actualmente en estudios clínicos

Según la información presentada, actualmente más de 50.000 pacientes participan en alrededor de 1.000 estudios clínicos que se desarrollan en distintos puntos del país.

Durante 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios, lo que representó un incremento del 8% respecto del año anterior.

Además, cada año se generan más de 4.000 contratos vinculados a centros de investigación clínica, reflejando el crecimiento de una actividad que combina ciencia, tecnología, innovación y servicios profesionales.

Desde CAEMe sostuvieron que este escenario abre una oportunidad para transformar a la investigación médica en uno de los motores estratégicos del desarrollo económico nacional.

Buscan fortalecer hospitales, profesionales y centros de investigación

La entidad explicó que las nuevas inversiones permitirán continuar trabajando junto al Ministerio de Salud en iniciativas destinadas a fortalecer el ecosistema sanitario.

Entre los objetivos planteados aparecen el impulso a centros de investigación, la capacitación de profesionales de la salud y el desarrollo de proyectos en hospitales públicos.

También se prevé ampliar el acceso a tratamientos innovadores y favorecer la incorporación de avances científicos derivados de los estudios clínicos.

El presidente de CAEMe, Gastón Domingues Caetano, afirmó que el acuerdo constituye "un hito para la salud y la ciencia en Argentina" porque permite promover inversiones internacionales y facilitar el acceso de los pacientes a tratamientos de última generación en simultáneo con los países más desarrollados.

El sector destaca el impacto económico del plan

Desde la cámara remarcaron además que el crecimiento de la investigación clínica tiene efectos económicos directos sobre el país.

Según explicaron, las empresas que desarrollan los estudios asumen los costos de atención integral de los pacientes participantes, lo que genera ahorros para el sistema sanitario.

Al mismo tiempo, la actividad funciona como una exportación de servicios intensivos en conocimiento, generando ingreso de divisas y empleo especializado.

Domingues Caetano sostuvo que el plan permitirá reforzar las condiciones para que Argentina gane presencia dentro de la agenda global de innovación y se consolide como un destino atractivo para nuevas inversiones científicas.

Una industria con fuerte presencia en el país

CAEMe reúne a empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas dedicadas a la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores.

La entidad cuenta con cien años de trayectoria y es considerada la primera cámara del sector creada en América Latina.

Según datos de la organización, las compañías asociadas generan alrededor de 9.000 empleos directos y más de 20.000 puestos de trabajo indirectos en Argentina. Además, poseen diez plantas productivas propias distribuidas en el país.