Pese a la llegada de grandes marcas, la peatonal Florida no se reactiva y los locales se venden a precio de liquidación

Los locales de la peatonal Florida y sus alrededores se ofrecen hoy a valores muy por debajo de los históricos. La caída del turismo impacta fuerte en la zona.

La llegada de nuevas marcas internacionales como Miniso e Indian generó expectativa sobre una posible recuperación de la peatonal Florida. Sin embargo, detrás de las largas filas para ingresar a estos locales y de las recientes inversiones inmobiliarias, los comerciantes aseguran que la realidad de este importante corredor comercial porteño sigue siendo compleja: las ventas acumulan caídas de hasta 40%, los alquileres se desploman y en las calles aledañas cerró una gran cantidad de negocios.

" La peatonal está muy caída ", resumió Rafael Fajenblat, vicepresidente de la Asociación de Amigos de Calle Florida y comerciante de la zona desde hace más de tres décadas. Según explicó, la llegada de grandes cadenas internacionales no logró derramar actividad sobre el resto de los comercios. " La llegada de este tipo de cadenas no necesariamente se refleja en mayor cantidad de ventas o de público para los locales en general ", señaló.

La situación más delicada se observa en las calles transversales y paralelas a Florida. De acuerdo con estimaciones de la Asociación, entre el 40% y el 45% de los locales ubicados sobre arterias como Viamonte, Tucumán, San Martín y Reconquista cerraron durante el último año y medio.

"Es mucha la cantidad de negocios que cerraron", afirmó Fajenblat. De acuerdo al último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la cantidad de locales ofrecidos en venta o alquiler en la Peatonal Florida, pasó de 16 en abril del año pasado a 25 en el mismo mes de este año.

La caída del turismo internacional y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores aparecen como las principales causas detrás del deterioro. Históricamente, Florida dependió en gran medida de los visitantes extranjeros, pero hoy el escenario cambió. "El turismo está viniendo en mucha menor cantidad y, además, con el atraso cambiario se dedica a pasear y no a consumir", sostuvo.

A eso se suma la competencia de plataformas internacionales de comercio electrónico y el debilitamiento general del consumo. En su propio negocio, dedicado a la venta de ropa de cuero y marroquinería, el empresario aseguró: ”Las ventas cayeron entre un 30% y 40% respecto de años anteriores”.

Mientras tanto, la actividad comercial de la zona se concentra mucho en locales de bajo ticket, similares al tradicional "todo por dos pesos" de los años noventa. "Es lo que la gente hoy está consumiendo", agregó el empresario.

Oportunidades inmobiliarias en medio de la crisis

La contracara de la crisis comercial es la aparición de oportunidades para inversores y nuevas marcas. La caída de la demanda provocó una fuerte corrección en los valores locativos y de venta de los inmuebles comerciales.

"Los alquileres están muy por debajo de los valores históricos", explicó Fajenblat. Incluso señaló que en algunas galerías las expensas llegan a superar el valor del alquiler, por lo que muchos propietarios prefieren aceptar rentas bajas antes que mantener los locales vacíos.

La caída también se refleja en las operaciones de compraventa. Según explicó, hay por ejemplo locales que se vendieron por u$s450.000 cuando años atrás alcanzaban valores cercanos a u$s1,2 millones. "Hoy es el momento para hacer pie en Florida para quienes apuestan a una recuperación futura", afirmó.

Ese contexto ayuda a explicar desembarcos recientes como el de Indian, que adquirió el histórico local que ocupaba Falabella sobre la esquina de Florida y Perón. Las nuevas inversiones responden a una apuesta de largo plazo sobre la recuperación económica del país y sobre una ubicación que, pese a la crisis, sigue siendo una de las más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires.