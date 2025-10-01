¿Por qué jugar por los u$s520 millones del Mega Millions?

El sorteo será este viernes 3 de octubre y los argentinos participan en línea.

La lotería estadounidense Mega Millions sorteará este viernes 520 millones de dólares, luego de varias acumulaciones. ¡Esto significa que podría haber un ganador en cualquier momento!

Afortunadamente para los argentinos, es posible participar en línea a través de plataformas como TheLotter . De hecho, varios extranjeros ya han ganado premios utilizando el servicio, llevándose montos de entre 10.000 y 30 millones de dólares.

TheLotter compra los boletos oficiales en tu nombre y le envía una copia escaneada a su cuenta personal. Cuando gane, el premio es suyo al completo, ¡ 100% sin comisiones !

Además, todos los premios se notifican por correo electrónico o SMS. Si se llevó todo el pozo o uno de los grandes premios, TheLotter le ayudará a reclamar el premio personalmente y pagará su viaje y todos los gastos a Estados Unidos. Si ganó premios menores a 600 dólares, le transferirán todo el dinero directa y automáticamente a su cuenta personal.

¿Quién es TheLotter?

Con licencia en la Unión Europea y operaciones en 20 países, TheLotter es el servicio de lotería en línea líder en el mundo y la única opción para comprar legalmente boletos oficiales para las mejores loterías del mundo desde Argentina.

Precios muy convenientes

Los boletos del Mega Millions cuestan unos 10 dólares y en ese valor ya está incluida la comisión que el sitio cobra por su servicio de mensajería. Además, el portal ofrece numerosas ofertas para ahorrar dinero y tiempo.

Ganadores de TheLotter

Son muchísimos los jugadores que han reclamado increíbles premios en los 20 años de historia de TheLotter. ¡El portal cuenta con más de 130 millones de dólares pagados a más de 9 millones de boletos ganadores de todo el mundo!

De hecho, TheLotter es uno de los sitios de lotería más visitados por estos días en Argentina, tanto por los increíbles premios mayores acumulados, como también por el enorme porfolio de ganadores de la plataforma, en el que los latinos destacan de manera especial.

Con afortunados ganadores de México, Panamá, El Salvador, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Chile, y Brasil, TheLotter ha entregado premios extraordinarios que alcanzaron los ¡30 millones de dólares!

¡Unite a la fiesta de los US$ 520 millones!

Esta es la oportunidad que los argentinos estaban esperando. ¡Compre hoy sus boletos oficiales del Mega Millions para el próximo sorteo del 3 de octubre y cambie su vida con 520 millones de dólares!

Lotto Direct Limited opera el TheLotter.com. Lotto Direct Limited está autorizada por la Autoridad de Juego de Malta. Referencia de la licencia MGA/CRP/402/2017. 18+. El juego puede ser perjudicial si no se controla. Jugá con responsabilidad. Para obtener más información, visitá https://www.rgf.org.mt/