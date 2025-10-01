Los bonos en dólares se hunden hasta 2% en el premarket de Wall Street y anticipan otra rueda turbulenta

Tras perder hasta una quinta parte de su valor en septiembre, los títulos soberanos abren octubre bajo fuego. Desconfianza de los inversores por la falta de dólares.

La tensión financiera y cambiaria se reinstaló rápidamente. Y este miércoles podría profundizarse. Al menos eso auguran los movimientos del premarket de Wall Street. Allí, los bonos argentinos en dólares se hunden hasta 2,1% en el inicio de octubre y profundizan las pérdidas de un septiembre para el olvido.