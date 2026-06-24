"Que no vengan con la familia": el alerta en el corazón de Vaca Muerta que esconde la mayor oportunidad del Real Estate argentino

El intendente de Añelo pidió frenar la llegada de familias por falta de infraestructura. Detrás de ese colapso habitacional hay una lectura de mercado que el capital ya empezó a leer: la demanda de vivienda supera a la oferta de forma estructural. Tan fuerte que Crowdium agotó la primera serie de Next Neuquén y debió abrir una segunda.

Hay un pedido que ningún intendente suele animarse a hacer en público: que dejen de llegar. Fernando Banderet, jefe comunal de Añelo —la localidad neuquina que se autodefine como "el corazón de Vaca Muerta"—, lo hizo igual. Su mensaje fue directo: quien quiera venir a buscar trabajo es bienvenido, pero que no se mude con la familia hasta tener un empleo seguro. La razón no es la falta de oportunidades. Es exactamente lo contrario.

Añelo pasó en pocos años de ser un pueblo rural a convertirse en el principal centro logístico del mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país . Y ese salto tuvo un costo silencioso: la infraestructura no acompañó al ritmo de la gente. Solo en 2024 la localidad sumó más de 1.400 personas; en 2025, más de 1.700; y el flujo continúa en 2026, sin contar a quienes ni siquiera registraron el cambio de domicilio. El resultado es visible en lo cotidiano: escuelas superpobladas y un sistema de salud desbordado, que obligó a provincia y municipio a intervenir para sostener servicios básicos.

La migración interna saturó las currículas escolares y disparó la demanda asistencial. Por eso el pedido. No es un rechazo, es un síntoma. Y el síntoma describe, con una claridad que pocos mercados ofrecen, un desequilibrio entre lo que la región necesita y lo que puede proveer.

Lo que ocurre en Añelo es la versión más extrema de un fenómeno que atraviesa toda la cuenca. Neuquén fue, en los últimos meses, prácticamente la única provincia con creación neta de empresas en un país donde desaparecieron decenas de miles de firmas. Su producción hidrocarburífera marcó récords —superó los 628.000 barriles equivalentes de petróleo por día— con subas interanuales superiores al 30%. Y las proyecciones de empleo no dejan margen a la duda: desde YPF estiman que se necesitarán alrededor de 40.000 nuevos puestos netos hacia 2030.

A esa demanda laboral le sigue, inevitablemente, una demanda de techo . El ministro Federico Sturzenegger anticipó que Neuquén tendrá un millón y medio de habitantes adicionales en las próximas tres décadas. El dato no es retórico: cada nuevo ejecutivo petrolero, cada profesional que llega, cada familia que se instala necesita un lugar donde vivir en una plaza que no tiene metros cuadrados disponibles para ofrecer.

Analistas del sector ya comparan el fenómeno con las boomtowns texanas: ciudades que crecen al ritmo de la energía y donde la infraestructura urbana corre por detrás de la billetera. En la capital provincial, las tasas de ocupación alcanzan niveles récord y los alquileres llegaron a superar a los de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta dejó de ser dónde está el crecimiento. El crecimiento es evidente. La pregunta pasó a ser cómo capitalizarlo.

Lo que para un municipio es un problema, para el capital es una señal

Acá está el punto que casi nadie detecta. Un déficit habitacional sostenido —demanda muy por encima de la oferta, sin techo de corto plazo— es, en cualquier mercado del mundo, la condición que define una oportunidad inmobiliaria. Cuando la demanda estructural supera a la oferta disponible, el valor del metro cuadrado tiene una sola dirección posible.

Esa lectura encontró una confirmación concreta. La primera serie de Next Neuquén, el proyecto que Crowdium seleccionó para canalizar inversión hacia la capital de la cuenca, completó su fondeo y dejó inversores en lista de espera. La demanda de la inversión replicó, en espejo, la demanda de vivienda que la origina. Por eso la plataforma lanzó la Serie II: no como una repetición comercial, sino como respuesta a una demanda que sigue exigiendo posiciones en el mercado neuquino.

Next Neuquén: el activo detrás

Next Neuquén es un desarrollo de NLK Capital —firma con trayectoria en finanzas y real estate— ubicado en Avenida Islas Malvinas 1212, en el barrio Santa Genoveva. La microlocalización no es accesoria: el edificio queda a metros del Polo Universitario y de las sedes de los poderes Legislativo y Judicial, lo que le permite capturar simultáneamente a tres segmentos de demanda con alta capacidad de pago y escasa oferta para satisfacerlos: ejecutivos del sector hidrocarburífero, profesionales locales y turismo corporativo.

El proyecto fue concebido bajo un concepto que sus desarrolladores llaman Rental Design: planificación pensada desde el inicio para que el producto final sea un activo de renta de alta demanda. Departamentos de uno a tres ambientes, soluciones sustentables —paneles fotovoltaicos, precalentamiento solar de agua, doble vidrio hermético— y amenities premium que incluyen rooftop panorámico, gym, spa y áreas verdes. No es un edificio que espera al mercado; es un edificio diseñado para el mercado que ya existe.

Cómo se invierte y por qué no es una burbuja

El diferencial está en el acceso. Hasta hace poco, entrar al metro cuadrado de la "capital del shale" exigía desembolsos de seis cifras reservados a pocos. A través de Crowdium —plataforma líder de crowdfunding inmobiliario en la Argentina, con más de 200.000 usuarios registrados— esa barrera se desploma: se puede integrar desde un millón de pesos mediante un esquema de cuotapartes dentro de un fideicomiso administrado por una fiduciaria independiente inscripta en la CNV, que separa el capital del inversor del patrimonio del administrador.

Los parámetros que difunde la plataforma para Next Neuquén son concretos: rentabilidad total estimada de 24% a 28% en dólares con un horizonte de salida de 24 meses, y una renta anticipada trimestral equivalente al 1% en dólares desde la adquisición de unidades de pozo y durante 24 meses. A eso se suman incentivos adicionales según la etapa de fondeo.

¿Y el fantasma de la burbuja? La respuesta técnica es la que viene repitiendo la propia coyuntura: el déficit habitacional neuquino es estructural. No se construye por especulación, se construye porque hay empresas trayendo ejecutivos y familias que hoy no encuentran dónde vivir. El pedido del intendente de Añelo es, paradójicamente, la mejor garantía de la tesis.

La pregunta ya no es si conviene exponerse a Neuquén

La pregunta es cómo hacerlo de manera inteligente. La provincia concentra hoy la mayor proyección energética del país y, con ella, el mercado inmobiliario más dinámico. El cuello de botella habitacional que preocupa a los intendentes es el mismo que sostiene la revalorización del activo.

Next Neuquén Serie II sigue en etapa de fondeo. Para conocer el detalle completo del proyecto, los parámetros de inversión y los plazos, completá el formulario y un asesor de Crowdium te contactará con toda la información.