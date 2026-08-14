Lionel Scaloni les mandó un mensaje a Las Leonas y Los Leones en la previa del debut en el Mundial de Hockey + Agregar ámbito en









El entrenador de la Selección argentina de fútbol saludó al plantel masculino y femenino de hockey sobre césped. Las mujeres jugarán este sábado frente a Estados Unidos y los varones el domingo con Países Bajos.

Lionel Scaloni le mandó su apoyo a los seleccionados nacionales de hockey sobre césped. @argentina.hockey

A menos de un día del debut de Las Leonas, y dos del del primer partido de Los Leones en el Mundial de hockey sobre césped que comienza este 15 de agosto, Lionel Scaloni les envió un mensaje a los seleccionados nacionales que disputarán la copa en Países Bajos y Bélgica.

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“Hola, Leones y Leonas y cuerpo técnico. Bueno, les quería desear lo mejor en este mundial que van a jugar, estoy seguro que van a llevar nuestros colores a lo más alto”, comienza el video del entrenador de la Selección argentina de fútbol campeona del mundo en 2022 difundido en las redes sociales de la Confederación Argentina de Hockey.

Por último, Scaloni concluyó: “Les mando un fuerte abrazo. Vamos, Argentina. Tienen todo nuestro apoyo”. El ente organizador del hockey nacional le respondió: “Gracias DT”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hockey Argentina - CAH (@argentina.hockey) Cuándo debutan Las Leonas en el Mundial de hockey El conjunto dirigido por Fernando Ferrara tendrá su primer partido este sábado 15 desde las 12.30 ante Estados Unidos por el Grupo B. Luego enfrentará a Alemania el 17 de agosto, seleccionado en el que juega Lucina von der Heyde, exjugadora de Argentina, y cerrará la primera fase frente a Escocia el 19.

Las Leonas son una de las grandes potencias del hockey femenino, en los últimos siete Juegos Olímpicos consiguieron seis medallas. Además, se consagraron campeonas mundiales en 2002 y 2010, en esta edición van en busca de su tercera Copa del Mundo. En el último torneo, que se jugó en España y Países Bajos en 2022, el seleccionado nacional fue subcampeón. Cayó 3-1 ante la Naranja en la final.

Las Leonas en Buenos Aires previo a viajar a Países Bajos para la Copa del Mundo. @argentina.hockey Las convocadas para esta edición son: Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas. El camino de Los Leones en el Mundial Por el lado del seleccionado masculino, Los Leones harán su debut el domingo 16 a las 14 contra Japón, luego jugarán contra el local Países Bajos el martes 18 a las 13 y contra Nueva Zelanda el 20 a las 7.30. Su mejor resultado histórico fue la medalla de bronce conseguida en La Haya 2014. El entrenador y campeón olímpico en 2016, Lucas Rey, para este certamen convoco a: Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zárate. Los Leones en su último entrenamiento en Buenos Aires antes del Mundial. @argentina.hockey El cronograma y horarios de Las Leonas en el Mundial 2026 Vs. Estados Unidos el 15 de agosto a las 12:30

Vs. Alemania el 17 de agosto a las 12

Vs. Escocia el 19 de agosto a las 6 El cronograma y horarios de Los Leones en el Mundial 2026 Vs. Japón el 16 de agosto a las 14

Vs. Países Bajos el 18 de agosto a las 13

Vs. Nueva Zelanda el 20 de agosto a las 7:30